Nordkorea-Krise Asiens Börsen setzen Kursrutsch fort - Rüstungsaktien auf Rekordhoch

Zur Großbildansicht REUTERS Kampfjet F-35: Die Aktien der US-Rüstungskonzerne Lookheed Martin und Raytheon erreichen Rekordhochs

Die Kriegsrhetorik im Nordkorea-Konflikt schlägt Anleger in die Flucht. Der Dax bleibt unter Druck, und in Asien setzen die Indizes auch am Donnerstag ihren Kursrutsch fort.

Die Korea-Krise belastet die meisten asiatischen Aktienmärkte weiter - an praktisch allen Börsen ging es nach unten, wobei die Verluste in China und Südkorea von mehr als einem Prozent am höchsten ausfielen. Etwas stabiler war die Lage in Japan. Dort fiel der Leitindex Nikkei 225 kurz nach der Handelspause zum Mittag lediglich um 0,17 Prozent auf 19 705,69 Punkte.

Deutlicher nach unten ging es in Südkorea. Dort sackte der Kospi um bis zu 1,24 Prozent auf 2339,06 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit Mai ab. Der Index hatte bereits am Mittwoch nach der verbalen Eskalation zwischen Nordkorea und den Vereinigten Staaten 1,10 Prozent verloren.

Am Donnerstag wurden auch die Märkte in China vom Abwärtstrend erfasst. Für den CSI 300 mit den wichtigsten Festlandaktien ging es um ein Prozent nach unten, nachdem er sich am Mittwoch trotz der zunehmenden politischen Unsicherheiten noch stabil gezeigt hatte.

Investoren begrenzen Risiken

Hauptthema an den Märkten bleibt die Lage in Nordkorea. Aus diesem Grund konnten die meisten Aktien ihre leichten Gewinne aus dem Handel zum Tagesauftakt nicht halten. "Die Situation in Nordkorea sorgt für Verunsicherung. Die Investoren wollen daher ihre Risiken kontrollieren", sagte ein Händler.

Zuvor hatte Nordkoreas Militärführung demonstrativ unbeeindruckt auf jüngste Drohungen von US-Präsident Donald Trump reagiert und ihn sogar für seine martialischen Äußerungen verspottet. "Sachlicher Dialog ist mit so einem Typen bar jeder Vernunft nicht möglich, nur mit absoluter Stärke ist ihm beizukommen", hieß es in einer Stellungnahme der Streitkräfte, aus der die nordkoreanische Staatsagentur KCNA zitiert.

Trump erkenne offensichtlich nicht den Ernst der Lage und der jüngsten Stellungnahmen aus Pjöngjang, hieß es weiter. Dem nordkoreanischen Militär gehe das "ziemlich auf die Nerven". Trump hatte Nordkorea offen wie noch kein US-Präsident zuvor militärisch gedroht: "Nordkorea sollte besser keine weiteren Drohungen gegen die USA machen. Ihnen wird mit Feuer und Wut begegnet werden, wie es die Welt niemals zuvor gesehen hat."

US-Rüstungsaktien auf Rekordhoch

Die scharfe Kriegsrhetorik im Nordkorea-Konflikt hat die Wall Street auch am Mittwoch leicht belastet. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen gab um 0,17 Prozent auf 22 048,70 Punkte nach. Am Vortag hatte der US-Leitindex zwar auch am zehnten Handelstag in Folge einen Rekord erreicht, Anleger wurden dann aber vom Säbelrasseln zwischen den USA und Nordkorea verunsichert. Letztlich hatte das Börsenbarometer erstmals seit dem 24. Juli wieder mit einem kleinen Minus geschlossen.

Der breiter aufgestellte S&P 500 verlor am Mittwoch 0,04 Prozent auf 2474,02 Punkte. Auch er hatte am Dienstag noch eine Bestmarke erreicht. Der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen -Auswahlindex 100 schloss 0,12 Prozent tiefer bei 5919,39 Punkten.

Profiteure des Konflikts zwischen den USA und Nordkorea waren die Aktien von Rüstungsunternehmen. So zogen Raytheon um 2,57 und Lockheed Martin Börsen-Chart zeigen um 1,71 Prozent an. Beide Papiere erreichten zudem Rekordhochs.

Auf Unternehmensseite zog aber vor allem Walt Disney Börsen-Chart zeigen die Blicke auf sich. Die Aktien sackten als Schlusslicht im Dow um knapp 4 Prozent ab, was vor allem mit einer enttäuschenden Umsatzentwicklung im dritten Geschäftsquartal begründet wurde. Probleme macht dabei weiter der Sportsender ESPN, aber auch die Filmsparte konnte nicht an die Kinoerfolge aus dem Vorjahr anknüpfen. Lediglich das Geschäft mit Themenparks brummte.

Groß war aber auch das Aufsehen wegen der Ankündigung von Walt Disney, dass der Unterhaltungsriese mit einem eigenen Online-Videoservice im boomenden Streaming-Markt mitmischen will. Aus diesem Grund wurde die bisherige Partnerschaft mit dem Marktführer Netflix für beendet erklärt. Dies ließ die Papiere des Streaminganbieters um rund 1,5 Prozent abrutschen - auch wenn Netflix mit Talkmaster David Letterman einen prominenten Neuzugang für sein Programm gewinnen konnte.

