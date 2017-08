Börse Dax vor Erholungsversuch

Nach seinem schwachen Wochenstart zeichnet sich für den Dax Börsen-Chart zeigen am Dienstag ein Erholungsversuch ab. Der Index wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge etwas höher in den Handel starten. Am Montag hatte er wegen der Unsicherheit über die US-Wirtschaftspolitik und der schwelenden Nordkorea-Krise 0,8 Prozent auf 12.065,99 Punkte verloren.

Positive Vorgaben sollten die überwiegend festeren asiatischen Börsen liefern. Auch der Future auf den breit gefassten US-Index S&P 500 legte seit dem Xetra-Schluss moderat zu.

Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax stieg am Dienstag rund eine Dreiviertelstunde vor Börsenstart um 0,40 Prozent auf 12 114 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird rund 0,3 Prozent höher erwartet.

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von Bilfinger Börsen-Chart zeigen von zwei Bestellungen profitieren. Im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Papiere des Industriedienstleisters zuletzt um 0,6 Prozent. Bilfinger liefert eine Behandlungsanlage für nuklearen Abfall für das neue britische Atomkraftwerk Hinkley Point C. Ein zweiter Auftrag kommt aus Schweden: Für die dortige Gesellschaft SKB arbeitet Bilfinger nach eigenen Angaben an der Entwicklung einer Einkapselungsanlage für abgebrannte Brennelemente am Standort Oskarshamn mit. Beide Aufträge zusammen haben nach Angaben des Unternehmens ein Volumen von rund 30 Millionen Euro.

Dass der Jenaer Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec ein Software-Unternehmen in den USA übernommen hat, tangierte dessen Aktien vorbörslich hingegen kaum. Mit der Akquisition der Firma Veracity Innovations in Temple (Texas) will Carl Zeiss Meditec sein Angebot an digitalen Lösungen bei medizinischen Augenbehandlungen erweitern. Die Tochter des baden-württembergischen Optik- und Elektronikkonzerns Carl Zeiss rechnet im bis Ende September laufenden Geschäftsjahr mit einem Umsatz zwischen 1,1 und 1,2 Milliarden Euro.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Montag 0,1 Prozent höher bei 21.703 Punkten. Der Technologie-Index Nasdaq Börsen-Chart zeigen verabschiedete sich mit einem Minus von 0,1 Prozent in den Feierabend, und der S&P 500 gewann 0,1 Prozent.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

luk / dpa-afx, reuters

Nachrichtenticker