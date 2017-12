Börse Dax am Hexensabbat unter Druck, Anleger nervös

Der Dax dürfte am heutigen großen Verfallstag stärker schwanken. Anleger bleiben nervös. Doch Börsianer haben die Hoffnung auf eine Erholung des Dax in der letzten Handelswoche noch nicht aufgegeben.

Dax-Verluste am Hexensabbat: Der Dax Börsen-Chart zeigen dürfte am Freitag etwas niedriger in den sogenannten Hexensabbat starten. An diesem Freitag laufen an der Termin- und Optionsbörse Eurex Futures und Optionen auf Aktienindizes und Einzelwerte aus. Dies kann am Kassamarkt für größere Kursbewegungen sorgen. Denn Investoren versuchen oft, zum Verfall die Kurse kurzfristig in die für sie günstige Richtung zu bewegen.

Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart ein Minus von 0,2 Prozent bei 13 051 Punkten. Am Donnerstag hatten sich die Dezember-Dax-Optionen zwischen 12 800 und 13 200 Punkten bewegt. In dieser Handelsspanne pendelt der Index schon seit mehreren Wochen.

Window Dressing könnte die Kurse in der letzten Jahreswoche stützen

Händler schließen aber nicht aus, dass der Leitindex nach dem Verfalltag aus dieser Spanne ausbricht. Auch die Analysten von HSBC haben trotz der jüngsten Rückschläge die Hoffnung auf eine Erholung des Dax zum Jahresende noch nicht aufgegeben: Ein Sprung des Dax Börsen-Chart zeigen über die Hürde bei 13 200 Punkten könnte den Analysten von HSBC zufolge noch eine späte Erholung bis zum Jahresende auslösen.

Aus historischer Sicht habe der Dax Börsen-Chart zeigen seit 1988 in den jeweils letzten fünf Handelstagen im Durchschnitt um gut 1 Prozent zugelegt. "Die gute Stimmung im Umfeld der Feiertage beflügelt regelmäßig auch die Börsen", lautete am Freitag die Erklärung der Experten. Aber auch die "Window Dressing" genannten Aktienkäufe zum Jahresende zur Aufwertung der Portfolios wirkten in dieser Phase stützend auf die Kurse

Frische fundamentale Impulse könnten am Nachmittag Konjunkturdaten aus den USA geben. Veröffentlicht werden die Industrieproduktion im November sowie eine Stimmungsumfrage unter Unternehmen der Region New York im Dezember.

Telekom schließt Bündnis mit schwedischer Tele2

Unter den Einzelwerten dürften unter anderem die Papiere der Deutschen Telekom im Fokus stehen. Die Bonner und die schwedische Tele2 treten nun gemeinsam im niederländischen Mobilfunkmarkt gegen ihre Konkurrenten an.

T-Mobile NL und Tele Netherlands bündeln ihre Geschäfte in einem Gemeinschaftsunternehmen. An der neuen Firma hält die Telekom 75 Prozent, die Schweden den Rest. Im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate notierte die T-Aktie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zunächst kaum verändert.

Oracle-Zahlen belasten SAP

Einen Blick wert sein dürften auch die Papiere von SAP , nachdem der US-Konkurrent Oracle am Vorabend seine jüngsten Quartalszahlen veröffentlicht hatte. Obwohl Oracle Umsatz und Gewinn unerwartet deutlich gesteigert hatte, kamen die Zahlen bei den Anlegern schlecht an: Die Aktien fielen im nachbörslichen US-Geschäft um über 4 Prozent.

Airbus-Chef Enders geht 2019

Airbus-Chef Tom Enders gibt seinen Job an der Spitze des von Korruptionsermittlungen erschütterten Luftfahrtriesen im Frühjahr 2019 ab. Der Deutsche werde keine Verlängerung seines derzeitigen Vertrags anstreben, teilte Airbus mit. Die französische Nummer zwei des Konzerns, Fabrice Brégier, wird im Februar 2018 zurücktreten. Seinen Job als Chef des wichtigen Verkehrsflugzeug-Geschäfts übernimmt Guillaume Faury, derzeit zuständig für die Helikopter-Sparte. Die Airbus-Anteilsscheine stiegen auf Tradegate um 0,1 Prozent.

Steinhoff: Aufsichtsratschef Wiese verliert an Einfluss

Der von einem Bilanzskandal erschütterte Möbelhersteller Steinhoff macht einen personellen Schnitt. Hauptaktionär, Aufsichtsratsvorsitzender und Übergangschef Christo Wiese verliert dabei deutlich an Einfluss: Zum einen scheidet er aus dem obersten Führungszirkel aus, zum anderen sinkt sein Einfluss als größter Aktionär. Steinhoff-Aktien sackten auf Tradegate um 9,2 Prozent ab, nachdem sie am Donnerstag bereits mehr als 13 Prozent an Wert verloren hatten. Am Mittwoch hatte Steinhoff mitgeteilt, dass der Jahresabschluss 2016 neu erstellt werden muss.

Goldman Sachs rät zum Kauf von RWE, RWE-Aktie stürzt weiter ab

Im Dax steht nach dem Ausverkauf vom Vortag vor allem die Aktie des Energieversorgers RWE Börsen-Chart zeigenim Blick. Die Aktie hatte am Mittwoch knapp 15 Prozent an Wert verloren, weil die Ökostrom-Tochter Innogy wegen ihrer massiven Probleme in England ihre Prognose gesenkt hatte. Am Donnerstag verlor sie zeitweise weitere 5 Prozent und fiel unter die Marke von 17,50 Euro.

Innerhalb von 36 Stunden hat RWE ein Fünftel seines Börsenwertes verloren - obwohl der Konzern nach der Innogy-Gewinnwarnung an seinen eigenen Gewinnzielen festhielt. Analysten sind entsprechend uneins über die Bewertung der Aktie.

Die Societe Generale stufte die RWE-Papiere am Donnerstag von "Buy" auf "Hold" ab. Die sinkende Bewertung der Ökostrom-Tochter schlage direkt auf RWE Börsen-Chart zeigen durch, fügte die SG hinzu.

Dem entgegen stand unter anderem Goldman-Sachs-Analyst Alberto Gandolfi, der den RWE-Aktien mit einem Platz auf der "Conviction Buy List" die Stange hält. Eines seiner Argumente: Die Ökostrom- und Netztochter Innogy bleibe trotz der Enttäuschung ein Übernahmekandidat. Zuletzt hatte es etwa Spekulationen gegeben, wonach RWE bereits mit dem italienischen Energiekonzern Enel über einen Anteilsverkauf gesprochen haben könnte.

Ein Händler schloss jedoch nicht aus, dass beide Aktien unter Druck bleiben: "Vor allem die Gewinnprognose von Innogy für das kommende Jahr war sehr schlecht, sie lag um 15 Prozent unter der Konsensschätzung". Auf dieser Gewinnkennziffer basiere zudem die Dividende, die RWE Börsen-Chart zeigen von ihrer Tochter Innogy erhalte.

Die Societe Generale stufte derweil RWE Börsen-Chart zeigen von "Buy" auf "Hold" ab und senkte das Kursziel von 22,90 auf 18,80 Euro. Gleichzeitig bestätigte die französische Bank die Innogy-Aktien mit "Hold", reduzierte das Kursziel aber von 38 auf 32,70 Euro.

Euro weiter über 1,18 Dollar

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Donnerstag im frühen Handel seine Vortagesgewinne infolge der Zinsentscheidung in den USA weitgehend gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1825 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1736 (Dienstag: 1,1766) Dollar festgesetzt.

Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch ihren Leitzins wie erwartet zum dritten Mal im laufenden Jahr angehoben und auch im kommenden Jahr drei Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Zinserhöhungen in den USA stützen normalerweise den Dollar. Da der Zinsschritt aber weithin erwartet worden war, hatte der Dollar bereits in den vergangenen Tagen deutlich gegenüber dem Euro zugelegt.

Die scheidende Notenbankchefin Janet Yellen sieht unter ihrem künftigen Nachfolger Jerome Powell eine Kontinuität bei der Fortsetzung der langsamen Zinserhöhungen. Hinweise auf ein schnelleres Straffungstempo gab es nicht.