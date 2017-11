Börse Dax schwankt - "gesunde Korrektur"

Durchatmen nach dem Kursrutsch: Gemischte Vorgaben aus Asien und den USA machen Anleger am Freitag vorsichtig. Der Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen startete am Freitag kaum verändert in den Handel und schwankte um die Marke von 13.200 Punkten. Am Donnerstag hatte er 1,5 Prozent auf knapp 13.183 Punkte verloren.

Nach seinem Vortagesrutsch ist für den Dax Börsen-Chart zeigen nach Ansicht des Handelshauses AxiTrader nun vor allem die runde Marke von 13.000 Punkten von Bedeutung. "Sollte der deutsche Leitindex wieder unter dieses Niveau fallen, droht eine Korrektur bis auf mindestens 12 700 Punkte", prognostizierte Analyst Milan Cutkovic in einem Kommentar am Freitag.

"Korrektur nach 1500 Punkten Rally nicht ungewöhnlich"

Es bestehe aber noch kein Grund zur Panik, denn: "Der Index konnte seit Anfang September rund 1500 Punkte zulegen. Dass danach eine Korrektur folgt, ist nicht ungewöhnlich." Solange die Unterstützung bei 13.000 Punkten verteidigt werde, bestehe eine gute Chance für eine Fortsetzung der Rally bis zum Jahresende.

Wenig überzeugende Quartalszahlen von Börsenschwergewichten wie Siemens Börsen-Chart zeigen und Adidas Börsen-Chart zeigen , die Sorge um eine Verschiebung der US-Steuerreform sowie ein Kurseinbruch in Japan kurz vor dem dortigen Handelsschluss hatten Anleger verunsichert.

Zum Wochenausklang ebbt die Bilanzflut ab. Als einziges Dax-Unternehmen lässt sich der Versicherungsriese Allianz Börsen-Chart zeigen in die Bücher blicken. Aus den hinteren Börsenreihen berichten unter anderem Ströer Media , Rhön Klinikum und Jenoptik über den Verlauf des vergangenen Quartals.

Wall Street dämmt Verluste im späten Handel ein, Nikkei schwächer

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste etwas eingedämmt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 0,4 Prozent tiefer bei 23.461 Punkten. Der S&P500 fiel ebenfalls um 0,4 Prozent, während der Nasdaq 0,6 Prozent verlor.

In Tokio gab der Nikkei Börsen-Chart zeigen am Freitag um 0,8 Prozent auf 22.681 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,1 Prozent auf 3430 Punkte.

Commerzbank verkauft Zentrale

Zuwächse verbuchte am Donnerstag auch die Aktie der Commerzbank Börsen-Chart zeigen: Dank der Verkäufe von Immobilien, unter anderem der Firmenzentrale in Frankfurt, wies die Bank zum dritten Quartal einen Gewinn aus. Die zuletzt ins Stocken geratene Kurserholung nahm damit wieder Fahrt auf. Im Schlepptau der Commerzbank verteuerten sich auch die Papiere der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen um rund 1 Prozent. Händler lobten die Kapitalausstattung der Commerzbank. So hatte die harte Kernkapitalquote zum Ende des dritten Quartals bei 13,5 Prozent gelegen und damit die Erwartungen übertroffen.

Siemens enttäuscht im Industriegeschäft - Jobabbau in Kraftwerksparte

Siemens Börsen-Chart zeigen fielen nach Vorlage von Quartalszahlen am Donnerstag um rund 4 Prozent. Probleme im Kraftwerksgeschäft und in der Windkraft-Sparte machen dem Münchener Konzern zu schaffen. Konzernchef Kaeser bereitet die Mitarbeiter auf das nächste drastische Sparprogramm vor. Im Kraftwerksgeschäft führt für ihn kein Weg an einem Jobabbau vorbei.

"Unsere Division Power and Gas kämpft seit längerem mit sehr schwierigen Marktverhältnissen und strukturellen Herausforderungen", sagte Kaeser am Donnerstag in München. "Wenn dieses Geschäft eine Zukunft haben soll, dann müssen wir reagieren. Wir müssen die Kapazitäten anpassen, auch wenn das schmerzhafte Einschnitte bedeutet".

Euro legt zum Dollar wieder zu

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat die Marke von 1,16 US-Dollar wieder überwunden. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1630 Dollar und damit deutlich mehr als am Morgen. Auch dies belastete den Dax.

Dax Realtime: Sehen Sie hier Dax, Dow und weitere Indizes in Echtzeit