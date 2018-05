Börse Air-France-Chef kündigt nach Gehaltsstreit Rücktritt an - Aktie stürzt ab

Am deutschen Aktienmarkt hält der jüngste Aufwärtstrend an. Der Dax gewann am Montag in der ersten Stunde nach der Eröffnung 0,16 Prozent auf 12 840,48 Punkte. Zuvor erreichte der Leitindex mit 12 853 Punkten den höchsten Stand seit Anfang Februar. Der Handel dürfte recht ruhig verlaufen, da am Finanzplatz London Feiertag ist und hierzulande von der Berichtssaison kaum Impulse kommen. Sie nimmt erst am Dienstag wieder Fahrt auf.

Der MDax Börsen-Chart zeigen legte am Montagmorgen um 0,64 Prozent auf 26 549,76 Punkte zu. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax Börsen-Chart zeigen ging es um 0,88 Prozent hoch auf 2720,66 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen stand indes 0,15 Prozent tiefer bei 3545,23 Punkten. Auftragseingänge der Industrie in Deutschland fielen schwächer aus als von Ökonomen prognostiziert.

Auftrieb kam zum Wochenstart von der Wall Street, wo der Dow Jones Börsen-Chart zeigen sich vor dem Wochenende deutlich von seiner 200-Tage-Linie nach oben absetzen konnte. Über dieser Linie, die als Gradmesser für den längerfristigen Trend gilt, bewegt sich auch wieder der Dax. Die Börsenweisheit "Sell in May and go away" werde sich wohl auch in der zweiten Maiwoche vorerst nicht bewahrheiten, sagte Analyst Martin Utschneider von Donner & Reuschel.

Hannover Rück auf Rekordhoch

Zentrale Themen an der Börse blieben das Atomabkommen mit dem Iran, die Angst vor Inflation und der steigende Ölpreis, kommentierte Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets. Anleger befürchten, dass die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen könnten. Im Dax stimmte aber derzeit die Richtung, so Stanzl.

Bester Dax-Wert waren am Montag bislang die Anteile des Chipherstellers Infineon Börsen-Chart zeigen mit plus 1,76 Prozent. Die Analysten von Barclays hoben das Kursziel an. Am Index-Ende fanden sich die Aktien des Chemiekonzerns BASF Börsen-Chart zeigen mit einem Minus von mehr als 2 Prozent - dies aber nur deshalb, weil sie mit einem Dividendenabschlag gehandelt wurden.

Top-Wert im MDax waren nach Vorlage von Geschäftszahlen die Aktien der Hannover Rück Börsen-Chart zeigen mit zuletzt plus 3,66 auf 121,70 Euro. Sie markierten zuvor ein Rekordhoch bei 122,20 Euro. Geringe Schäden und hohe Kapitalerträge bescherten dem weltweit drittgrößten Rückversicherer einen überraschend guten Start ins Jahr.

Symrise Börsen-Chart zeigen verteuerten sich um gut 2 Prozent. Die Anteile des Duftstoff- und Aromenproduzenten profitieren von Nachrichten aus der Branche. So will der amerikanische Konzern International Flavors & Fragrances (IFF) den israelischen Rivalen Frutarom übernehmen.

Air-France-KLM-Chef geht

Die Aktie der Fluggesellschaft Air France-KLM Börsen-Chart zeigen ist nach der Rücktrittsankündigung von Konzernchef Jean-Marc Janaillac an der Pariser Börse deutlich abgerutscht. Die Aktie verlor am Montagmorgen mehr als 13 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag. Konzernchef Janaillac hatte nach einer schweren Schlappe im Konflikt um Gehaltserhöhungen für die Air-France-Beschäftigten am Freitagabend seinen Rückzug angekündigt. Am Montag sorgte ein neuer Streiktag in Frankreich für Flugausfälle, Air France strich laut Ankündigung rund 15 Prozent der Verbindungen.

In einer Mitarbeiterbefragung bei Air France hatte eine Mehrheit gegen den jüngsten Gehaltsvorschlag des Managements gestimmt. Janaillac hatte sein berufliches Schicksal mit dem Abstimmungsergebnis verknüpft und will nun am 15. Mai das Ruder des französisch-niederländischen Konzerns abgeben.

Der Konflikt mit den französischen Gewerkschaften zieht sich schon seit Monaten hin und hat das Unternehmen nach eigenen Angaben mindestens 300 Millionen Euro gekostet. Montag war bereits der 14. Streiktag seit Ende Februar bei Air France. Die Schwester-Airline KLM ist von dem Tarifkonflikt nicht betroffen.

Die Gewerkschaften fordern für die Air-France-Beschäftigten eine sofortige Gehaltserhöhung um 5,1 Prozent, nachdem der Konzern seinen operativen Gewinn 2017 kräftig gesteigert hatte. Das Unternehmen hatte 7 Prozent gestreckt über vier Jahre angeboten. Auch am Dienstag soll wieder gestreikt werden.

luk, dpa-afx