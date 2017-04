Rekordjagd an der Börse Dax klettert weiter - Merck profitiert von Fresenius-Deal

Der Dax notiert auf Rekordhoch. Nach der Frankreich-Wahl geht die Rekordjagd auch am Dienstag zunächst weiter. Daimler und VW stützen den Dax.

Die Vortagesrally am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Dienstag zunächst fort. Die Hoffnung auf einen europafreundlichen französischen Präsidenten, die den Dax Börsen-Chart zeigen mit einem Paukenschlag aus seiner Lethargie befreit und mit einem Kursplus von mehr als 3 Prozent auf ein Rekordhoch katapultiert hatte, dürfte die Kurse weiter antreiben. Nun rückt die Marke von 12.500 Punkten in greifbare Nähe: Der Dax Börsen-Chart zeigen legte am Dienstag im frühen Handel um weitere 0,2 Prozent auf 12.476 Punkte zu. Zu den Gewinnern im frühen Handel gehörten die Gesundheitswerte Merck KGaA Börsen-Chart zeigen und Fresenius Medical Care Börsen-Chart zeigen, die jeweils rund 1 Prozent zulegten. Auch der Nebenwerte-Index MDax Börsen-Chart zeigen setzte am Dienstag seinen Aufwärtstrend zunächst fort.

Merck nach Verkauf von Biosimilar-Sparte an Fresenius gefragt

Zu den Gewinnern im Dax gehört auch die Aktie von Merck KGaA Börsen-Chart zeigen. Der Konzern verkauft seine Biosimilar-Sparte für rund 670 Millionen Euro an Fresenius. So will Fresenius Börsen-Chart zeigen zunächst mit dem für das zweite Halbjahr erwarteten Abschluss der Übernahme 170 Millionen Euro in bar an Merck zahlen. Des weiteren könnten Meilensteinzahlungen von bis zu 500 Millionen Euro folgen, die an das Erreichen bestimmter Entwicklungsziele geknüpft seien.

Fresenius stärkt außerdem seine Flüssigmedizin-Tochter Kabi durch den US-Generikahersteller Akorn. Für Akorn legt Fresenius 34 Dollar je Aktie und damit 4,3 Milliarden Dollar auf den Tisch, zuzüglich Schulden von bis Jahresende erwarteten 450 Millionen Dollar, wie der Dax -Konzern am späten Montagabend mitteilte.

Risiken für Euro-Zone sinken

Noch könne in der Politik viel schief gehen, sagte Volkswirt Holger Schmieding von der Berenberg Bank. Doch mit Emmanuel Macron in der Pole Position im Rennen um das Präsidentenamt in der zweitgrößten Volkswirtschaft Europas seien die Risiken für die Eurozone geringer geworden.

Die Blicke richten sich nun zunächst einmal auf Berichtssaison, die zunehmend an Fahrt gewinnt und an diesem Tag vor allem den Software-Konzern SAP in den Mittelpunkt rückt. Zudem steht die eine weitere Milliardenübernahme des Medizinkonzerns Fresenius im Blick.

Gewinnmitnahmen bei SAP nach Zahlen - Gewinn geringer als erwartet

Die Aktien von SAP könnten nach den am Dienstagmorgen vorgelegten Quartalszahlen unter Gewinnmitnahmen leiden. Auf der Handelsplattform Tradegate gaben sie vorbörslich um 0,3 Prozent nach. Der operative Gewinn war im ersten Quartal hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Das dürfte trotz des zugleich überraschend starken Konzernumsatzes zum Abbröckeln des Aktienkurses führen, zumal die Papiere tags zuvor noch auf ein Rekordhoch bei knapp unter 93 Euro gestiegen waren, hieß es am Markt.

Fresenius wächst weiter - weitere Übernahme in den USA

Der Medizinkonzern Fresenius, dessen Papiere vorbörslich auf Tradegate um 0,5 Prozent zulegten, stellt die Weichen für sein weiteres Wachstum. Wie bereits erwartet, übernimmt er durch seine Flüssigmedizin-Tochter Kabi den US-Generikahersteller Akorn. Zudem steigen die Bad Homburger in das Geschäft mit Nachahmermitteln von biopharmazeutisch hergestellten Arzneien (Biosimilars) ein und wollen hierfür die entsprechende Sparte des Darmstädter Pharma- und Chemiekonzerns Merck KGaA schlucken.

Bayer-Tochter Covestro gefragt

Mit Zahlen wartete auch die Bayer-Tochter Covestro auf. Nach einem Gewinnsprung sieht der Kunststoffhersteller das Gesamtjahr mit mehr Zuversicht, was die Aktien auf Tradegate um 2,3 Prozent hochtrieb.

Das Kundenwachstum der Mobilfunktochter T-Mobile US der Deutschen Telekom sowie deren leicht angehobene Jahresprognose könnten auch den Telekom-Aktien Auftrieb geben. Sie gewannen auf Tradegate vorbörslich ebenfalls 0,5 Prozent.

Der angeschlagene Spezialmaschinenbauer Aixtron meldete dank einer guten Nachfrage seiner Kunden aus der Halbleiterbranche starke Zahlen, was den Papieren auf Tradegate ein Plus von 1,1 Prozent bescherte. Dennoch erhöhte Vorstandschef Kim Schindelhauer, der Aixtron seit Anfang März operativ leitet, die Prognose für Auftragseingang und Jahresumsatz nicht. Weiterhin gibt es auch kein konkretes Ergebnisziel für 2017.

Aurelius kontert Attacke mit Dividende

Auch die Papiere von Alstria Office gewannen dort 1,1 Prozent. Der Immobilienkonzern rechnet durch den Kauf von Bürogebäuden mit einer Steigerung des Jahresgewinns. Ein fulminantes Plus von mehr als 10 Prozent verbuchten zugleich die Anteilsscheine von Aurelius . Die von einem Finanzspekulanten jüngst attackierte Beteiligungsgesellschaft kontert den Angriff mit dem Verkauf des Kompressorherstellers Secop. Zudem soll für das Geschäftsjahr 2016 jetzt eine Dividende von insgesamt 4 Euro gezahlt werden und damit doppelt so viel wie bisher geplant

EZB entscheidet am Donnerstag über weitere Zinspolitik

Der Donnerstag steht zudem im Zeichen des Zinsentscheids der Europäischen Zentralbank (EZB). "Dabei werden die Währungshüter in ihrer Sitzung die französischen Präsidentschaftswahlen kritisch hinterfragen", vermutet die Helaba. Eine geldpolitische Kursänderung sei vor dem Hintergrund der anhaltenden politischen Unsicherheit nicht zu erwarten.

Interessieren dürften zum Wochenausklang dann auch noch Zahlen zum Wirtschaftswachstum in den USA für das erste Quartal. "Sie dürften keinen Anlass zur Euphorie bieten", fürchtet die Helaba. Zugleich werde wohl offenbar, dass der Spielraum der US-Regierung in der Finanzpolitik eingeschränkt sei.

