Börse Dax nahe Rekordhoch - Telekom und Deutsche Bank im Plus

Der Dax nähert sich der Marke von 13.500 Zählern. Vor allem Telekom und Deutsche Bank sind gefragt. Im MDax reagieren die Papiere von Steinhoff auf neue Nachrichten mit einem Kurssprung. Der Bitcoin notiert knapp unter 11.900 Dollar, Euro und Ölpreise steigen leicht.

Die Hoffnung auf eine baldige Regierungsbildung in Deutschland hat den Dax Börsen-Chart zeigen am Montag gestützt. Zuletzt notierte der Index 0,2 Prozent im Plus bei 13.460 Punkten. Das Rekordhoch vom November bei 13.525 Punkten bleibt damit in Reichweite. Zu den größten Gewinnern im Dax gehörten am Montag die Aktien der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigenund der Deutschen Telekom Börsen-Chart zeigen, die jeweils rund 2 Prozent zulegten.

MDax Börsen-Chart zeigen und SDax schafften es zwar am Montag schon zum Auftakt auf weitere Höchststände. Doch auch hier hielt sich die Euphorie anschließend in Grenzen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen gab sogar leicht nach.

Chefvolkswirt Holger Schmieding von der Berenberg Bank verwies derweil auf die nur knappe Zustimmung des SPD-Parteitags vom Sonntag zu Koalitionsverhandlungen und warnte vor Risiken. Auch die möglichen künftigen Partner stellen sich angesichts der Forderungen der SPD nach inhaltlichen Nachbesserungen auf schwierige Verhandlungen ein. Schrecken konnte das die Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst aber offenbar nicht.

Gleiches gilt für den teilweisen Zwangsstillstand der US-Behörden, der sogenannte "Shutdown" wegen des Streits ums Geld zwischen Republikaner und Demokraten. Der "Shutdown" sorge zwar für ein Durcheinander, sei aber kein Drama, kommentierte Analyst Erik F. Nielsen von der Unicredit Bank.

Dax Realtime: Sehen Sie Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Im Dax setzten sich die Aktien der Deutschen Telekom Börsen-Chart zeigen mit plus 2 Prozent an die Spitze. Damit unternahmen sie erneut einen Erholungsversuch. Offenbar half auch, dass das Unternehmen wie geplant auch im gerade begonnenen Jahr die Ausschüttung an die Aktionäre steigern will.

Dagegen gehörte Continental Börsen-Chart zeigen mit einem Kursrutsch von 1,28 Prozent auf 246,90 Euro zu den größten Verlierern im deutschen Leitindex. Viel des Potenzials durch eine Aufspaltung des Reifenherstellers und Autozulieferers sei nach dem jüngsten Kursanstieg bereits eingepreist, begründete Analyst Max Warburton von Bernstein Research seine Abstufung auf "Market-Perform". Das auf 260 Euro angehobene Kursziel half den Aktien nicht.

Steinhoff legt zweistellig zu

Im MDax stach einmal mehr Steinhoff Börsen-Chart zeigen heraus - diesmal mit einem Kurssprung von gut 12 Prozent. Der angeschlagene Möbelkonzern, der unter den Folgen eines Bilanzskandals leidet, sucht weiter nach Wegen, um sich Geld zu verschaffen. Nun sollen weitere Anteile an der in Südafrika notierten Investmentholding PSG Group versilbert werden.

Index-Schlusslicht waren indes die Papiere des Elektronikhändlers Ceconomy Börsen-Chart zeigen: Sie knüpften mit minus 2,98 Prozent an ihre jüngste Talfahrt an. Mehrere Analysten äußerten sich nach den am Freitag negativ aufgenommenen Quartalszahlen nun kritisch zur Aktie.

Die Anteilsscheine mehrerer Immobilienunternehmen litten ebenfalls unter einem zurückhaltenden Analystenkommentar. Im Dax ging es für Vonovia Börsen-Chart zeigen nach der jüngsten Zwischenerholung um 1,20 Prozent bergab, und im MDax und SDax gehörten LEG Börsen-Chart zeigen sowie TLG Börsen-Chart zeigen zu den größten Verlierern. Die Kursziele seien inzwischen erreicht, begründete Analyst Markus Scheufler von der Deutschen Bank die Streichung seiner Kaufempfehlungen für alle drei Titel. Angesichts der Politik-Vorschläge mit Blick auf eine mögliche Große Koalition zwischen CDU/CSU und SPD gebe es einigen denkbaren Gegenwind - etwa mit Blick auf Versuche, die Mieten zu bremsen.

Bitcoin legt wieder zu

Auf der Handelsplattform Bitstamp kletterte die Digitalwährung Bitcoin Börsen-Chart zeigen zwischen 2 und 3 Prozent und notierte damit knapp unter 11.900 Dollar. Die US-Börsenaufsicht SEC hat erneut Zweifel an Kryptowährungen wie Bitcoin angemeldet und Hoffnungen der Fondsbranche auf entsprechende Anlageprodukte gedämpft. Zudem warnte Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Shiller am Freitag vor einem Crash. Bitcoin werde wahrscheinlich "total kollabieren", sagte er im US-Sender CNBC. Der Yale-Professor sprach mit Blick auf den aktuellen Hype um digitale Währungen von "Spekulationsblasen überall".

Euro und Ölpreise steigen leicht

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat am Montag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2227 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende auf 1,2255 (Donnerstag: 1,2235) Dollar festgesetzt.

Auch die Ölpreise kletterte am Montag leicht. Am Morgen kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 68,76 US-Dollar. Das waren 15 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg um 13 Cent auf 63,50 Dollar.

Für leichten Auftrieb sorgte laut Händlern, dass sich Russland und Saudi-Arabien zuletzt entschlossen zeigten, innerhalb der Opec-Allianz die Förderbegrenzung mindestens bis zum Jahresende fortzusetzen. Die Fördergrenze hebt zwar wie gewünscht die Preise an. Zugleich aber wird damit auch die Förderung in den USA wieder lukrativer. Die Produktion der US-Branche wirkt damit wie eine Preisobergrenze und steht der Opec-Strategie entgegen.

rei mit Nachrichtenagenturen