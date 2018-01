Börse Warum der Dax trotz der US-Rekorde nur noch dümpelt

In den USA hat der Dow Jones erstmals über der Marke von 26.000 Punkten geschlossen. Das stützt auch hierzulande die Kurse. Der Euro steigt wieder über die Marke von 1,22 US-Dollar. Auch der Bitcoin erholt sich vom Kursrutsch des Vortages.

Die fortgesetzte Rally an der Wall Street hat dem Dax Börsen-Chart zeigen am Donnerstag wieder etwas Auftrieb gegeben. Der MDax Börsen-Chart zeigen stieg zeitweise sogar auf ein Rekordhoch. Stützend wirkte dabei auch der aktuell schwächere Euro, der am Morgen zeitweise wieder unter die Marke von 1,22 US-Dollar gefallen war.

Dennoch halten sich die Dax-Gewinne angesichts der Aufwertung der Gemeinschaftswährung noch in engen Grenzen - die US-Börsen sind den europäischen Börsen weit enteilt.

Der deutsche Leitindex gewann zuletzt 0,3 Prozent auf 13.230 Punkte. Er befindet sich nach seinem kraftvollen Jahresstart momentan auf Richtungssuche.

Dax Realtime: Sehen Sie Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Party in den USA - doch Dax dümpelt

"Während der Dow Jones einen Rekord nach dem anderen einfährt, dümpelt der Dax aktuell herum", sagt Timo Emden, Deutschland-Chef des Online-Brokers DailyFX.

Hierzulande hatte zuletzt vor allem die Euro-Rally die Stimmung an den Börsen getrübt, da die starke Gemeinschaftswährung die Wettbewerbschancen der europäischen Exportunternehmen auf dem Weltmarkt verschlechtert. Der Euro notierte am Donnerstag weiter über der Marke von 1,22 Dollar - seit Jahresbeginn ist er zeitweise um knapp vier US-Cent in die Höhe geschossen. Verbesserte Konjunkturaussichten für Europa und Spekulationen auf einen nahenden Ausstieg der EZB aus der ultra-lockeren Geldpolitik sorgten beim Euro für Auftrieb.

Empfehlung stützt Infineon

Neue Impulse für den Dax Börsen-Chart zeigen erhoffen sich Börsianer nun von der Berichtssaison in den kommenden Wochen. Zudem könnte die Europäische Zentralbank bei der nächsten Sitzung die Gelegenheit nutzen, die Euro-Rally zu bremsen, erklärt Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. EZB-Vizepräsident Vitor Constancio hatte am Mittwoch bereits in einem Zeitungsinterview erklärt, dass die Geldpolitik im Euro-Raum noch lange sehr locker bleiben könnte. Die nächste Sitzung der EZB ist am 25. Januar.

Stark gefragt waren die Aktien des Chip-Konzerns Infineon Börsen-Chart zeigen, die als größter Dax-Gewinner rund 4 Prozent zulegten. Anleger folgten einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs, die die Titel auf "Buy" von "Neutral" hochstuften. Zudem nahm die Societe Generale die Papiere mit "Buy" auf.

Dow Jones schließt auf Rekordniveau

An der Wall Street hatte der Dow-Jones-Index Börsen-Chart zeigen 1,3 Prozent höher bei 26.115 Punkten geschlossen - das Marktbarometer ging damit erstmals über der Schwelle von 26.000 Punkten aus dem Handel. Der S&P-500 rückte um 0,9 Prozent, der Nasdaq Börsen-Chart zeigen um ein Prozent vor.

Auf der Konjunkturseite stehen in den USA neben dem Wochenbericht vom Arbeitsmarkt unter anderem die Wohnbaubeginne für Dezember in den Terminkalendern. In Frankfurt steht eine Konferenz der Bundesbank und des IWF auf der Agenda, an der unter anderem Bundesbank-Chef Jens Weidmann und EZB-Direktor Benoit Coeure teilnehmen.

Euro wieder über 1,22 US-Dollar

Der Euro Börsen-Chart zeigen ist am Donnerstag nach Kursverlusten am Vortag wieder über die Marke von 1,22 US-Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2203 Dollar festgesetzt.

In der Nacht auf Mittwoch hatte der Euro mit mehr als 1,23 Dollar den höchsten Stand seit Ende 2014 erreicht. Gedämpft wurde der jüngste Höhenflug jedoch von der EZB. Mehrere ranghohe Notenbanker äußerten sich tendenziell besorgt über die rasche Euro-Aufwertung. Zudem wurden Spekulationen über eine rasche geldpolitische Wende im Euroraum gedämpft.

Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag zunächst kaum bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 69,30 US-Dollar. Das waren acht Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fiel ebenfalls geringfügig um zwei Cent auf 63,95 Dollar.

Seit Dienstag haben sich die Ölpreise von ihren dreijährigen Höchstständen wieder etwas entfernt. Auch am Ölmarkt würden die Bäume nicht in den Himmel wachsen, heißt es in einem Kommentar von Experten der Commerzbank. Ohnehin rechtfertige das wirtschaftliche Umfeld nicht das erhöhte Preisniveau. Die Fachleute verweisen vor allem auf den erwarteten weiteren Anstieg der amerikanischen Rohölförderung. Vermutlich werde bald die Marke von 10 Millionen Barrel je Tag überschritten.

Am Donnerstag werden Marktteilnehmer vor allem auf die wöchentlichen Rohöldaten des US-Energieministeriums blicken. Nicht nur werden neue Produktionszahlen, sondern auch Daten zu den Erdölvorräten veröffentlicht. Diese sind seit mehreren Wochen rückläufig. Das Ölkartell Opec kommt damit seinem Ziel, die Lagerbestände der Industrienationen durch Förderkürzungen zu reduzieren, näher. Erreicht hat die Opec zudem einen deutlichen Anstieg der Ölpreise.

Bitcoin erholt sich wieder

Südkorea erwägt die Schließung sämtlicher lokaler Handelsplattformen für virtuelle Währungen. Dies sagte der Chef der Finanzdienstleistungskommission, Choi Jong Ku, am Donnerstag. Geprüft werde aber auch, ob nur diejenigen Plätze geschlossen werden sollten, die gegen Gesetze verstoßen hätten. Er äußerte sich, nachdem die Kryptowährung Bitcoin Börsen-Chart zeigen an den Vortagen massiv unter Druck geraten war. Vorausgegangen waren Berichte, wonach Südkorea den Handel mit Kryptowährungen verbieten könnte. Südkorea ist eine der Hochburgen der Spekulation mit Bitcoin & Co. Am Donnerstagmorgen notierte der Bitcoin bei etwa 11.560 Dollar.

mg/dpa-afx/rtr