Kursrally im Dax Deutsche Bank mit Kursrally nach Stresstest-Flop

Der Dax setzt zur Erholung an. Der Kompromiss beim EU-Gipfel stützt den deutschen Leitindex und den Euro. Die Deutsche Bank fällt beim Stresstest der Fed durch, baut aber dennoch ihre Gewinne aus.

Der Kompromiss zur Migrationspolitik in der Europäischen Union (EU) hat am Freitag für Aufatmen an der Börse gesorgt. Der Dax Börsen-Chart zeigen legte zu Handelsbeginn 1,2 Prozent auf 12.323 Punkte zu. Auch der Euro Börsen-Chart zeigen profitierte, er verteuerte sich um gut ein halbes Prozent auf 1,1639 Dollar. Das Ergebnis des EU-Gipfels in Brüssel sei ein positiver Schritt und dürfte den Dax nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Tage für den Moment stabilisieren, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. "Die Skepsis darüber, dass die Europäische Union in diesem Punkt einen Konsens erzielen wird, war im Vorfeld sehr hoch."

Die EU-Staaten einigten sich darauf, auf freiwilliger Basis Asylzentren innerhalb der EU einzurichten und Aufnahmelager für Flüchtlinge in Drittstaaten zu prüfen. "Nun könnten die schwelenden Sorgen um den Streit der Schwesterparteien CDU und CSU nachlassen", sagte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen stieg am Morgen um 1,22 Prozent auf 3406,60 Zähler. Für den MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,46 Prozent aufwärts auf 25 700,31 Punkte. Der TecDax Börsen-Chart zeigen kletterte um 1,61 Prozent auf 2690,24 Punkte.

Deutsche Bank fällt durch - und startet Erholung

Der nicht bestandene Stresstest der Deutschen Bank in den USA ließ Anleger kalt. Die Aktien des Instituts bauten zuletzt ihre Gewinne weiter aus: Die Aktien des Instituts stiegen zeitweise um rund 3 Prozent auf 9,35 Euro. "Es war erwartet worden, dass die Bank durchfällt, und war schon weitgehend im Aktienkurs eingepreist", sagte Aktienanalyst Heino Ruland von Ruland Research. Die Deutsche-Bank-Titel waren vor ein paar Tagen auf ein 35-Jahres-Tief von 8,76 Euro gefallen.

Die Titel der Allianz Börsen-Chart zeigen profitierten von einer Hochstufung und kletterten um 2,2 Prozent auf 176,40 Euro an die Dax-Spitze. Analysten von JP Morgan stuften ihr Rating für die Aktien des Versicherungskonzerns auf "overweight" von "neutral" nach oben.

Auf der Konjunkturseite stehen am Freitag unter anderem aus den USA der Einkaufsmanagerindex für den Großraum Chicago und das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan auf den Terminkalendern.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland zugelegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,4 Prozent höher bei 24.216 Punkte, während der Nasdaq 0,8 Prozent gewann. Der S&P500 stieg um 0,6 Prozent. In Tokio zog der Nikkei-Index am Freitag um 0,1 Prozent auf 22.295 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 1,5 Prozent auf 2829 Punkte.

Euro steigt nach EU-Gipfel deutlich

Der Kompromiss der EU-Ländler bei der Migrationspolitik hat am Freitag für Erleichterung bei Euro-Anlegern gesorgt. Der Euro Börsen-Chart zeigen verteuerte sich im frühen Handel um bis zu 0,9 Prozent auf 1,1666 Dollar. Analysten bezweifeln aber, dass der Aufwärtstrend lange anhält. Die Verhandlungen auf dem Gipfel in Brüssel seien zäh verlaufen und hätten gezeigt, dass der Zwist innerhalb der Europäischen Union (EU) größer werde und die Vision von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron immer mehr zur Fata Morgana werde, sagte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Macron setzt auf eine engere Zusammenarbeit der EU-Länder.

Ein Belastungsfaktor für den Euro ist nach Meinung von Analysten der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und der Euro-Zone sowie China. "Wenn die Märkte anfangen, einen realen Schaden für die Wirtschaft wegen des Handelskonflikts zu erkennen, können die Bewegungen am Devisenmarkt noch viel deutlicher ausfallen", sagte ein Händler bei einer US-Bank.

mit dpa und reuters