Börse Merck und Siemens an der Dax-Spitze

Der Dax kämpft nach der jüngsten Erholungsphase um die Marke von 12.600 Punkten. An die Spitze des Index setzt sich die Aktie von Merck nach einem Milliardendeal mit Procter and Gamble.

Erholung an der Börse: Am Donnerstag hat der Dax Börsen-Chart zeigen einen weiteren Angriff auf die Marke von 12 600 Punkten gestartet. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex Dax 30 0,1 Prozent fester bei 12.590 Zählern.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten die Aktien von Siemens, Merck und Covestro. Die Papiere von Merck KGaA kletterten zeitweise um 1,1 Prozent, nachdem der Verkauf des Geschäfts mit rezeptfreien Medikamenten an den US-Konzern Procter & Gamble nun endlich feststeht. Nach einem monatelangen Verkaufsprozess hatten sich zuletzt bei Investoren bereits Sorgen breit gemacht, dass der Dax-Konzern auf der Sparte sitzen bleiben könnten. Nach einem festen Start reduzierte die Aktie von Merck ihre Gewinne jedoch auf zuletzt nur noch 0,6 Prozent.

Rocket verkauft Hello Fresh Anteile - Aktie unter Druck

Insgesamt ist die Stimmung an den Märkten aber entspannt. "Lange Zeit hat Donald Trump für Beunruhigung bei den Anlegern gesorgt. In der Annäherung mit Nordkorea zeigt Trump jetzt, dass er auch die diplomatische Gangart beherrscht", erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC-Partners. "Das beruhigt die Anleger." Der Experte mahnte jedoch gleichzeitig zur Vorsicht: Die Anleger seien "beinahe schon sorglos" und entsprechend kaum gegen fallende Dax-Kurse abgesichert. "Das ist nicht ungefährlich."

Um gut 5 Prozent abwärts ging es dagegen für den Kurs von HelloFresh . Die Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet hat sich von 12,2 Millionen Papiere zu einem Preis von 12,30 Euro getrennt - ein Abschlag von knapp 8 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax, Dow Jones und Nasdaq in Echtzeit

Ölpreis nahe Dreijahreshoch

Ein Rückgang der US-Lagerbestände und die Furcht vor einer Eskalation des Syrien-Konflikts verteuern Rohöl erneut. Der Preis für die Sorte Brent aus der Nordsee stieg am Mittwoch um 0,9 Prozent auf 72,26 Dollar je Barrel und lag damit nur etwa 80 US-Cent unter dem Dreieinhalb-Jahres-Hoch der Vorwoche. "Da die Lagerbestände wieder ein normales Niveau erreicht haben, scheint die Ölschwemme der vergangenen Jahre vorüber", sagte Analyst William O'Loughlin vom Vermögensverwalter Rivkin.

Euro kaum verändert

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2378 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,2388 Dollar Börsen-Chart zeigen festgesetzt.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed von einer nach wie vor robusten Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft berichtet. Allerdings hätten Firmen zuletzt Sorgen über die angekündigten Strafzölle geäußert, hieß es im Konjunkturbericht der US-Notenbank.

Erleichterung über den Verlauf des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe hat die Börse in Tokio am Donnerstag gestützt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen -Index gewann 0,2 Prozent bei 22.191 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index ging kaum verändert aus dem Handel. Trump und Abe wollen die Handelsgespräche zwischen beiden Ländern intensivieren.

Beide Seiten seien sich einig, Gespräche über freie, faire und auf Gegenseitigkeit beruhende Handelsabkommen aufzunehmen, sagte der japanische Ministerpräsident bei seinem USA-Besuch am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump. "Die Investoren, die sich vor dem Gipfeltreffen zurückhielten, haben zu kaufen begonnen", sagte Marktanalyst Masayuki Doshida von Rakuten Securities.