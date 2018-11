Die Demokraten haben wieder die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus, die Republikaner verteidigen ihre Mehrheit im Senat. Mit einem "geteilten Kongress" wird es für US-Präsident Donald Trump schwerer, seine Vorhaben durchzusetzen. Obwohl einige Börsianer nun schon um die Steuerreform Trumps fürchten, legen die Börsen in Asien überwiegend zu.

Kursgewinne nach den Midterm-Wahlen: Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch mit leichten Gewinnen auf die Teilniederlage der Republikaner von US-Präsident Donald Trump bei der Kongresswahl reagiert. Auch der Dax Börsen-Chart zeigen dürfte am Montag nach vorbörslichen Berechnungen mit Gewinnen in den Handel starten und die Marke von 11.600 Punkten in den Blick nehmen.

Für die Republikaner von Präsident Donald Trump zeichnet sich eine Niederlage im Repräsentantenhaus ab. Die Demokraten nahmen ihnen nach ersten Ergebnissen und Medienberichten aus der Nacht zum Mittwoch die Mehrheit ab. Allerdings dürften die Republikaner den Prognosen zufolge die Kontrolle über die zweite Kammer, den Senat, wohl ausbauen.

Die Spaltung im Kongress dürfte es für Trump schwieriger machen, seine politische Agenda umzusetzen. "Der Dollar gibt deswegen etwas nach, denn weitere Steuersenkungen erscheinen nun unwahrscheinlicher", sagte Analyst David Madden von CMC Markets.

Bilanzsaison im Dax: Adidas, BMW und Munich Re mit Zahlen

Bei den Aktienanlegern in Europa steht auch die laufende Bilanzsaison im Rampenlicht. Unter anderem lassen sich Münchener Rück, BMW und Adidas in die Bücher schauen.

In Washington beginnt zudem der Offenmarktausschuss der US-Notenbank Fed mit seinen Zinsberatungen. Das Ergebnis wird erst am Donnerstagabend (MEZ) erwartet. Überwiegend rechnen Anleger nicht mit einer Zinsänderung.

Der Verlust der Mehrheit im Repräsentantenhaus an die Demokraten entspreche den Prognosen und sei vom Markt schon etwas eingepreist worden, sagte Chef-Investmentstratege Norihiro Fujito vom Broker Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Die Gewinne wären nach seiner Einschätzung jedoch größer gewesen, wenn die Republikaner neben dem Senat auch die zweite Kongresskammer gehalten hätten. So sei aber die Aussicht auf weitere Steuersenkungen und eine unternehmensfreundlichere Politik in den USA gesunken.

An der Tokioter Börse legte der Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen bis zum frühen Nachmittag 0,7 Prozent 22.305 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix gewann 0,4 Prozent auf 1665 Zähler.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,5 Prozent höher. Auch die chinesischen Märkte in Shanghai und in Hongkong sowie die südkoreanische Börse in Seoul lagen im Plus.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit

Euro etwas höher

Der Euro Börsen-Chart zeigen legte gegenüber dem Dollar leicht zu. Am Devisenmarkt in Fernost geriet der Dollar etwas unter Druck. Der Euro legte 0,3 Prozent auf 1,1464 Dollar zu. Zur japanischen Währung verlor die US-Währung leicht auf 113,22 Yen. Mit einem gespaltenen Kongress werde es für Trump schwieriger, weitere Steuersenkungen durchzusetzen, erklärte Devisenexpertin Kathy Lien vom Vermögensverwalter BK Asset Management. Das sei "negativ für den US-Dollar".

mit dpa und Reuters