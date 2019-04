Dax-Kurve an der Börse in Frankfurt

Die Sorge, dass die planlosen Briten am Freitag ohne Deal aus der EU ausscheiden werden, wächst. Zudem drohen die USA der EU wegen umstrittener Airbus-Subventionen mit neuen Zöllen. Der Dax droht unter 11.900 Punkte zu fallen.

Der Dax Börsen-Chart zeigen dürfte am Dienstag wie schon zum Wochenbeginn unter der Marke von 12.000 Punkten verharren. Vom Broker IG wurde der Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn rund 0,3 Prozent niedriger auf 11 932 Punkte taxiert. Eine Fortsetzung der Rally der vergangenen Woche zeichnete sich somit zunächst nicht ab.

"Die asiatischen Börsen erleben eine lustlose Sitzung, und an Europas Märkten dürfte es am Morgen ähnlich zugehen", schrieb Analyst Michael Hewson von CMC Markets in einem Marktkommentar. In Tokio, Schanghai und Seoul pendelten die Aktienindizes um ihre Schlusskurse von tags zuvor.

Investoren könnten sich kurz vor dem Beginn der Saison der Quartalsberichte in den USA zurückhalten. "Eine enttäuschende Berichtssaison mit rückläufigen Gewinnen könnte ein potenzieller Auslöser einer neuen Welle nach unten sein", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Brexit: Briten mal wieder in der Warteschleife

Die Furcht vor einem chaotischen Brexit macht Börsianer zudem vorsichtig. Am Tag vor dem geplanten EU-Gipfel richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger erneut auf die Suche von Theresa May aus der Brexit-Sackgasse. Investmentanalyst Uwe Streich von der LBBW sprach in einem Kommentar von der "Brextension" als zentraler Frage. Bevor die britische Premierministerin Theresa May am Mittwoch in Brüssel um eine Verlängerung der Austrittsfrist bitten will, wirbt sie bei Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron um Unterstützung.

SAP unter Druck

Auf Unternehmensseite scheint der Nachrichtenfluss denn auch eher studiengetrieben zu sein. SAP Börsen-Chart zeigen litten mit 2,4 Prozent Minus unter gestrichenen Kaufempfehlungen gleich zweier Banken. Sowohl die britische HSBC als auch die schweizerische UBS gaben vor den bald erwarteten Zahlen zum ersten Quartal ihr bisheriges Votum mit "Buy" auf und begründeten dies nach einem guten Lauf mit nur noch begrenztem Aufwärtspotenzial.

Daneben warten Investoren weiter gespannt auf greifbare Ergebnisse der Handelsgespräche zwischen den USA und China. Die Erwartungen auf eine baldige Einigung sind hoch.

Wall Street: Kursrutsch bei Boeing und GE belastet Dow Jones

Die US-Aktienmärkte haben am Montag uneinheitlich geschlossen. Die Aussicht auf schrumpfende Unternehmensgewinne drückte auf die Stimmung, ebenso wie das Börsenschwergewicht Boeing Börsen-Chart zeigen . Die Aktie des Airbus-Rivalen gab wegen Produktionskürzungen beim 737 MAX mehr als 4 Prozent nach. Die Papiere des Industriekonzerns und Siemens-Rivalen General Electric Börsen-Chart zeigen büßten nach einer Herabstufung 5,2 Prozent ein.

Fachleute stellen sich bei der in dieser Woche beginnenden Berichtssaison auf einen Rückgang der Gewinne der 500 führenden US-Firmen um 2,2 Prozent ein, wie aus Refinitiv-Daten hervorgeht - das wäre das erste Minus seit 2016.

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen der Standardwerte ging 0,3 Prozent schwächer aus dem Handel bei 26.341 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 legte dagegen 0,1 Prozent zu auf 2895 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg knapp 0,2 Prozent auf 7953 Stellen.

Subventionen für Airbus: USA drohen mit neuen Zöllen

Der EU drohten die USA wegen der Subventionen für den europäischen Flugzeugbauer Airbus mit zusätzlichen Zöllen. Betroffen sind den Angaben zufolge große Verkehrsflugzeuge und Flugzeugteile sowie Milchprodukte und Wein.

Zahlen von US-Banken Wells Fargo und JPMorgan

Im weiteren Verlauf der Woche stehen erste Quartalszahlen von Delta Air Lines und den Banken Wells Fargo Börsen-Chart zeigen und JPMorgan Börsen-Chart zeigen auf der Agenda.

Die Tokioter Börse hat am Dienstag nachgegeben. Der Nikkei Börsen-Chart zeigen der 225 führenden Werte sank bis zum späten Vormittag um 0,2 Prozent auf 21.722 Punkte. Der breiter gefasste Topix verlor 0,6 Prozent auf 1611 Zähler. Händler hielten sich vor der Veröffentlichung von Unternehmenszahlen mit ihren Engagements zurück.

Kursrally bei Sony

Gegen die allgemeine Markttendenz sprangen die Aktien von Sony Börsen-Chart zeigen um mehr als sieben Prozent in die Höhe. Marktteilnehmer verwiesen auf einen Reuters-Bericht, wonach der US-Hedgefonds Third Point zum zweiten Mal in sechs Jahren eine Beteiligung an dem japanischen Unterhaltungskonzern erwerben wolle. Der Fonds wolle zudem von Sony den Verkauf von Geschäftsteilen verlangen.

Ölpreise auf Fünfmonatshoch

Die Ölpreise haben am Dienstag weiter zugelegt und sind auf neue fünfmonatige Höchststände gestiegen. Nach wie vor sorgen hohe Angebotsrisiken für Preisauftrieb. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 71,13 US-Dollar. Das waren drei Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um neun Cent auf 64,49 Dollar. In der Nacht war der Preisauftrieb stärker gewesen.

Marktteilnehmer verweisen auf eine lange Liste mit Risiken für das ohnehin knappe Rohölangebot. Die Krise im erdölreichen Libyen droht sich eher zu verschärfen als zu beruhigen. Hinzu treten neue Spannungen zwischen den USA und dem Opec-Land Iran, nachdem die US-Regierung die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation eingestuft hat.

Die Angebotsrisiken treffen auf einen Rohölmarkt, der bereits knapp versorgt ist. Dafür sorgt zum einen die Förderstrategie des Ölkartells Opec, die ihr Angebot knapp hält. Zudem hat die Wirtschaftskrise in Venezuela, das die weltweit größten Ölreserven besitzen soll, einen Einbruch der dortigen Förderung zur Folge.

Euro kaum verändert

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen stagnierte im fernöstlichen Handel zum Dollar. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1256 Dollar. Zum Yen gab die US-Währung leicht auf 111,455 Yen nach. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9983 Franken je Dollar und bei etwa 1,1246 Franken je Euro.