Dax-Kurve in Frankfurt am Main

Nach der Kursrally vom Vortag halten sich Anleger am Donnerstag zurück. Enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland belasten den Dax. Im Fokus stehen die Aktien der Commerzbank.

Ein Einbruch der Industrieaufträge dürfte am Donnerstag zunächst auf der zuletzt guten Stimmung am deutschen Aktienmarkt lasten. Der X-Dax Börsen-Chart zeigen als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor dem Handelsstart ein Minus von 0,22 Prozent auf 11.928 Punkte. Für den EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Leitindex der Eurozone wurde am Morgen ein moderater Abschlag von 0,2 Prozent erwartet.

In den letzten Handelstagen war der deutsche Leitindex zuletzt um fast 5,5 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang Oktober bei 11.961 Punkten gerannt. Damit schwamm er sich auch über der 200-Tage-Linie frei. Zur Wochenmitte brachten Nachrichten von einer bevorstehenden Einigung im US-chinesischen Handelsstreit die Märkte nochmals richtig in Fahrt. An diesem Donnerstag ist nun ein Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem chinesischen Vizeministerpräsidenten Liu He geplant. Die Anleger warteten jetzt lieber erst einmal ab, was das Treffen bringe, sagte David Madden von CMC Markets.

Vorbörslich versetzten zudem enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland einen leichten Dämpfer. Der Auftragseingang der deutschen Industrie war im Februar unerwartet gefallen. Auch mit Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag nehmen die Investoren womöglich bereits den Fuß vom Gas.

Unterdessen ringen in Großbritannien und Opposition am Donnerstag weiter um einen Kompromiss, mit dem ein ungeordneter EU-Austritt am 12. April abgewendet werden soll. Die Verhandlungsteams beider Seiten kommen dazu in London zu ganztägigen Beratungen zusammen. Auf der Suche nach einem Ausweg aus der Brexit-Sackgasse hatten sich May und Oppositionschef Jeremy Corbyn am Mittwoch an einen Tisch gesetzt. Die Premierministerin will bei der EU einen weiteren Brexit-Aufschub bis zum 22. Mai erreichen.

Dax Realtime: Sehen Sie hier Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Auf Unternehmensseite sind potenziell kursbewegende Nachrichten eher dünn gesäht. Aktien der Commerzbank Börsen-Chart zeigen stachen indes im vorbörslichen Handel bereits mit einem kräftigen Kursplus heraus, nachdem die "Financial Times" über ein Interesse der italienischen Unicredit Börsen-Chart zeigen an der zweitgrößten deutschen Bank berichtet hatte. Diese würde dem Bericht zufolge aber nur bereit stehen, sollten die Fusionsgespräche der Coba mit der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen scheitern.

Eine Kaufempfehlung der Schweizer UBS trieb am Morgen die Papiere der Software AG Börsen-Chart zeigen nach oben, auf der Handelsplattform Tradegate legten sie im Vergleich zum Xetra-Schluss um mehr als drei Prozent zu.

Auch die Papiere des Autozulieferers Leoni Börsen-Chart zeigen sollten nach einer Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler im Auge behalten werden.

Der Start-up-Investor Rocket Internet Börsen-Chart zeigen steht derweil am Morgen mit Zahlen im Blick.

Euro kaum verändert

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1241 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wir am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1243 Dollar festgesetzt.

Leichte Kursgewinne gab es am Morgen beim britischen Pfund. Das britische Unterhaus hatte am Vorabend ein Gesetz gebilligt, das die Regierung zu einem weiteren Brexit-Aufschub verpflichten soll. Bevor dies zum Gesetz wird, muss das Vorgehen aber noch vom Oberhaus abgesegnet werden. Eine überparteiliche Gruppe von Abgeordneten will damit verhindern, dass es zu einem Ausscheiden des Landes aus der EU ohne Vertrag kommt.

Ölpreise stoppen Höhenflug

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt und den kräftigen Anstieg der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen kostete am Morgen 69,28 US-Dollar. Das waren drei Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig um acht Cent auf 62,38 Dollar.

Ein starker Zuwachs der Ölreserven in den USA belastete die Ölpreise. Am Vortag hatte die US-Regierung gemeldet, dass die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 7,2 Millionen Barrel gestiegen waren. Am Markt war dagegen ein Rückgang erwartet worden. Außerdem erhöhte sich die Fördermenge der USA auf einen neuen Rekordwert von 12,2 Millionen Barrel pro Tag. Das zeigt, dass das Angebot in den USA hoch bleibt.

Gestützt wurden die Ölpreise dagegen von der Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China. In Medien war zuletzt von Fortschritten bei den Handelsgesprächen der beiden größten Volkswirtschaften der Welt berichtet worden. Ein Ende des Konflikts würde einen erheblichen Belastungsfaktor von der Weltwirtschaft nehmen und die Aussichten für die Rohölnachfrage verbessern.

mit Nachrichtenagenturen