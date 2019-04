Nach den Gewinnen vom Vortag halten sich Anleger am Dienstag zunächst zurück. Der Brexit bleibt das bestimmenden Thema, das britische Parlament hatte am Abend zuvor erneut alle Alternativen zum ausgehandelten Brexit-Vertrag mit der EU abgelehnt. Im Fokus stehen die Aktien von Thyssenkrupp, der Konzern ist bei der geplanten Stahlfusion mit Tata offenbar zu Zugeständnissen bereit.

Nach seinem starken Wochenstart lässt es der Dax Börsen-Chart zeigen am Dienstag etwas langsamer angehen: Binnen der ersten Handelsminuten trat der deutsche Leitindex am Morgen mit plus 0,08 Prozent nahezu auf der Stelle bei 11.691,46 Punkten.

Am Montag hatte der deutsche Leitindex dem neuen Börsenmonat April einen starken Auftakt bereitet: Mit einem Plus von mehr als einem Prozent hatte er bereits am Morgen die Hürde von 11.600 Punkten genommen und war im Handelsverlauf mit bis zu 11.706 Punkten wieder fast an seine einfache 200-Tage-Linie herangerückt, die ihn Mitte des Vormonats aufgehalten hatte. Der gute Lauf seit Jahresbeginn hat dem Dax bis dato mittlerweile fast elf Prozent Kursplus beschert.

Für den MDax Börsen-Chart zeigen ging es im frühen Handel um 0,28 Prozent auf 25.135,40 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen kam mit einem Plus von 0,06 Prozent auf 3387,48 kaum vom Fleck.

Nach Einschätzung von Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC-Partners gehen die Anleger weiterhin entspannt mit dem Brexit-Chaos um. "Niemand mag sich einen chaotischen No-Deal-Brexit ausmalen." Entsprechend groß seien aber die Kursrisiken im Fall eines ungeordneten EU-Austritt Großbritanniens. Ein solcher wird aktuell jedoch zum 12. April zunehmend wahrscheinlicher, nachdem das britische Unterhaus sich auch am Montag auf keinerlei Alternativen zum Austrittsvertrag von Premierministerin Thera May einigen konnte. Um aus der Sackgasse herauszukommen, ist für diesen Dienstag eine mehr als fünfstündige Sitzung ihres Kabinetts anberaumt.

Unter den Favoriten im Dax waren Thyssenkrupp-Titel Börsen-Chart zeigen mit einem Plus von 1,1 Prozent. Tata Steel und Thyssen boten der EU-Kommission Zugeständnisse an bei den Plänen für ein Stahl-Gemeinschaftsunternehmen. Die Frist für eine Entscheidung über die angestrebte Transaktion wurde vom 13. Mai auf den 5. Juni verlängert.

Im Kleinwerteindex SDax Börsen-Chart zeigen rückten Nordex-Titel Börsen-Chart zeigen um 1,9 Prozent vor. Der Konzern erhielt einen Großauftrag aus Australien.

Die Papiere von Grenke Börsen-Chart zeigen kletterten um ein Prozent, nachdem der Leasing-Spezialist sein Neugeschäft im ersten Quartal um knapp ein Viertel gesteigert hatte.

Euro auf tiefstem Stand seit fast vier Wochen

Der Euro Börsen-Chart zeigen ist am Dienstag gesunken und hat damit an die Kursverluste vom Wochenauftakt angeknüpft. Am Morgen rutschte die Gemeinschaftswährung zeitweise unter die Marke von 1,12 US-Dollar und erreichte bei 1,1196 Dollar den tiefsten Stand seit fast vier Wochen. Zuletzt wurde der Euro wieder etwas höher bei 1,1205 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1236 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer allgemeinen Dollar-Stärke zu allen wichtigen Währungen, die den Euro im Gegenzug unter Druck setzte. Am Montag hatte der Dollar nach besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten deutlich an Wert gewonnen. So hatte sich die Stimmung in der amerikanischen Industrie im März überraschend stark verbessert.

Zu den Verlieren zählte dagegen auch das britische Pfund. Das Kabinett in London sucht im Tagesverlauf in einer Marathon-Sitzung nach einem Ausweg aus dem Brexit-Chaos. Zuvor war es dem britischen Parlament auch in einem weiteren Anlauf nicht gelungen, sich auf eine Alternative zum Austrittsabkommen von Premierministerin Theresa May zu einigen. Das Unterhaus lehnte am Montagabend alle vier zur Abstimmung stehenden Vorschläge ab.

Ölpreise höher

Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gestiegen. Nach deutlichen Kursgewinnen zum Wochenauftakt legten die Preise am Morgen aber nur noch leicht zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen kostete zuletzt 69,18 US-Dollar. Das waren 17 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 22 Cent auf 61,81 Dollar.

Seit dem Wochenauftakt sorgen überraschend gute Stimmungsdaten aus der Industrie in China und den USA für steigende Ölpreise. In den größten Volkswirtschaften der Welt waren Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager besser als erwartet ausgefallen. Dies dämpfte am Ölmarkt die Sorge vor einem weiteren Abflauen der Weltwirtschaft und einer geringeren Nachfrage nach Rohöl.

Gestützt werden die Ölpreise auch durch die Entwicklung in Venezuela. In dem Opec-Land sind die Ölexporte zuletzt gesunken. Die Ölindustrie des krisengeschüttelten Landes leidet unter immer wiederkehrenden Stromausfällen und unter den US-Sanktionen gegen Venezuela. Im Tagesverlauf dürfte sich der Fokus stärker auf die Entwicklung der US-Ölreserven richten. Am Abend werden Daten des Interessenverbands American Petroleum Institute (API) zu den amerikanischen Lagerbeständen erwartet.

mit Nachrichtenagenturen