Der Dax nimmt neuen Anlauf nach oben: Zu Handelsbeginn kletterte der deutsche Leitindex um 0,4 Prozent auf 11.480 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen ging es ebenfalls leicht nach oben. Der Dax Börsen-Chart zeigen hatte in den vergangenen beiden Handelstagen hart, aber vergeblich um die Marke von 11.500 Punkten gekämpft.

Die Wall Street hatte am Vorabend leichte Gewinne verbucht. Der freundlichere Trend schwappte am Morgen dann auf Asien über - zum Abschluss eines recht starken Quartals.

Wirecard Aktie fällt: Neue Attacke der Financial Times (FT)

Die Aktien von Wirecard gaben am Freitag im frühen Handel um knapp 4 Prozent nach und fielen wieder unter die Marke von 119 Euro. Wirecard hatte am Vortag die Finanzzeitung "Financial Times" FT verklagt und Geld für die Anleger zurückgefordert. Der Zahlungsabwickler sieht sich durch das externe Gutachten der Kanzlei Rajah und Tann entlastet. Als Reaktion startete die "FT" am Freitag nun eine neue Attacke mit neuen Vorwürfen auf Wirecard. Diesmal stellt die FT die Glaubwürdigkeit von Wirecards Geschäftspartnern in Frage. Vor allem das Partnerunternehmen "Cone Pay" sei fragwürdig, so die FT.

Fortschritte bei Handelsgesprächen China und USA

Aktien würden nun gekauft, weil die Anleger das Ausbleiben eines chaotischen Brexit sowie einen Handelsdeal zwischen den USA und China antizipierten, konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Nach monatelangen Hängepartien gibt es bislang bei beiden Themen aber noch keinen Durchbruch: Im US-chinesischen Handelskonflikt werden die hochrangigen Gespräche in Peking an diesem Freitag fortgesetzt. Am Nachmittag stimmt zudem das britische Parlament erneut über das EU-Austrittsabkommen ab.

Erneute Brexit-Abstimmung im Unterhaus

Geplant ist nun, das Vertragspaket zum EU-Austritt in zwei Teile zu zerlegen. Demnach soll am Freitag nur der Vertrag über den Austritt, nicht aber die politische Erklärung über die künftigen Beziehungen zur Abstimmung stehen. Ob das beim Thema Brexit völlig zerstrittene Unterhaus dem Vertrag nunmehr zustimmt, ist allerdings sehr fraglich.

Dax Realtime: Sehen Sie hier Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Während in den USA Stimmungsdaten aus der amerikanischen Wirtschaft anstehen, haben auf Unternehmensseite die Anleger noch einige Jahreszahlen zu verdauen: Den Bilanzreigen dieser Woche, der hauptsächlich bei den Nebenwerten stattfand, beschließen der Bausoftwarehersteller Nemetschek Börsen-Chart zeigen und der Wettbewerber RIB Software sowie der Klinikbetreiber Rhön-Klinkum Börsen-Chart zeigen Klinikumn und der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus .

Da es sich hauptsächlich um endgültige Kennziffern handelt, dürften die Investoren vor allem auf die Ziele der Unternehmen für das laufende Jahr achten. So verlieh bereits vorbörslich ein unerwartet starker Umsatzausblick der Erholung der Aktien von RIB Software Rückenwind.

Telekom ex Dividende: Konzern schüttet 70 Cent je Aktie aus

Aktien der Deutsche Telekom Börsen-Chart zeigen werden an diesem Tag ex-Dividende gehandelt. Die Dividende beträgt 70 Cent und wird vom aktuellen Kurs der Telekom abgerechnet. Neuigkeiten aus den USA könnten die Stimmung jedoch trüben: Ein Händler verwies auf Medienberichte, wonach womöglich einige US-Staaten gegen die geplante Fusion der Tochter T-Mobile US und Sprint klagen könnte, selbst wenn das Justizministerium den Deal durchwinken sollte. Die Papiere beider US-Unternehmen hatten am Vorabend an der Wall Street bereits deutlich verloren.

Asiens Börsen im Plus

In der Hoffnung auf ein baldiges Ende im Zollstreit zwischen den USA und China steigen Anleger wieder in die asiatischen Aktienmärkte ein. Der japanische Nikkei-Index stieg am Freitag um 0,8 Prozent auf 21.206 Punkte. Die Börse Shanghai gewann sogar 3,2 Prozent auf 3091 Zähler. US-Finanzminister Steven Mnuchin äußerte sich am Rande einer neuen Verhandlungsrunde mit der Regierung in Peking positiv zum Verlauf der Gespräche. Der oberste Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, hatte am Donnerstag zudem angedeutet, bei einem Abkommen könnten einige Zölle aufgehoben werden. Vor diesem Hintergrund griffen Investoren bei Reedereien wie Kawasaki Kisen oder Anlagenbauern wie Fanuc oder Yaskawa Electric zu, deren Aktien bis zu 2,4 Prozent gewannen. In Shanghai stiegen die Titel von Kweichow Moutai zeitweise auf ein Rekordhoch von 866,68 Yuan.