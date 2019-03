Das Brexit-Chaos geht weiter und hält Anleger in Atem. Der Dax ist richtungslos. Unter Druck gerät die Aktie von Bayer: die Konzerntochter Monsanto wurde in den USA zu einer hohen Schadenersatzzahlung verurteilt.

Der Dax hat seine Richtungssuche am Donnerstag zunächst fortgesetzt. Angesichts mäßiger Vorgaben der Übersee-Börsen, der anhaltenden Unsicherheit wegen des Brexits und anderer politischer Sorgen fehlt dem deutschen Leitindex aktuell die Kraft, um an seinen zwischenzeitlichen Erholungsversuch vom Dienstag anzuknüpfen.

Kurz nach Handelsbeginn gewann der Dax Börsen-Chart zeigen 0,06 Prozent auf 11.425,84 Punkte. Damit knüpfte er an seine Vortagsentwicklung an, als er nach einigen Kursschwankungen praktisch unverändert geschlossen hatte. Der Index der mittelgroßen Werte MDax Börsen-Chart zeigen sank am Donnerstagmorgen hingegen um 0,20 Prozent auf 24.663,55 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen ging es um 0,06 Prozent auf 3324,01 Zähler hoch.

Das Brexit-Chaos hat sich derweil noch vergrößert: Am Mittwochabend hatte das britische Parlament bei einer Testabstimmung alle acht vorgelegten Alternativen für den Deal, den Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelt hatte, abgelehnt. May bot für eine Zustimmung zu ihrem Deal sogar ihren Rücktritt an. "Jetzt wissen wir genauso wenig wie vorher, was die britischen Abgeordneten tatsächlich wollen", kommentierte Analyst David Madden von CMC Markets UK.

In Peking starten derweil neue hochrangige Gespräche im Handelsstreit zwischen den USA und China - auf US-Seite vertreten durch den Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin.

Aus Furcht vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft ziehen sich Anleger aus den asiatischen Aktienmärkten zurück. Der japanische Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen fiel am Donnerstag um 1,6 Prozent auf 21.033 Punkte, und die Börse Shanghai büßte ein Prozent auf 2994 Zähler ein.

Schlusslicht im Dax war erneut Bayer Börsen-Chart zeigen mit einem Kursminus von 3,2 Prozent auf 54,53 Euro. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern wurde in einem US-Prozess um den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat zu Schadenersatz in Höhe von 80 Millionen Dollar verurteilt. Zahlreiche ähnliche Klagen sind noch anhängig. Der aktuelle Bayer-Aktienkurs spiegele drohende Zahlungen im Gesamtvolumen von 40 Milliarden Euro wider, schrieb Analyst Alistair Analyst Campbell von der Investmentbank Liberum. "Die tatsächlichen Belastungen werden deutlich darunter bleiben - allerdings nach langen juristischen Verfahren.".

Ein Händler sprach von einer erneut schockierend hohen Summe - im schlimmsten Fall sei mit rund 40 Millionen Dollar gerechnet worden. Er erinnerte daran, dass Bayer bereits in einem vorangegangenen Prozess dazu verurteilt worden war, einem anderen Kläger einen fast ebenso hohen Schadensersatz zu zahlen.

Derweil prüft die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen einem "Handelsblatt"-Bericht zufolge ein Sparprogramm. Der Vorstand prüfe mit Blick auf die Entwicklungen im ersten Quartal, ob die bisherigen Sparpläne ausreichten, heißt es unter Berufung auf Finanzkreise. An anderer Stelle sei zu hören, dass die Bank ehrgeizigere Kostenziele ausgegeben habe. Der Grund sei den Insidern zufolge eine schwache Geschäftsentwicklung im ersten Quartal, die vor allem den Wertpapierhandel getroffen habe. Mit letzterer habe der Markt zwar schon gerechnet, doch in dem Artikel klinge an, dass die Lage dramatischer werde, kommentierte ein Börsianer.

Ansonsten steht eine ganze Reihe von Unternehmenszahlen aus der zweiten und dritten Börsenliga auf der Agenda.

Euro steigt leicht

Der Euro Börsen-Chart zeigen ist am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen gestartet. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1258 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1261 Dollar festgesetzt.

Am Vortag konnten Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi den Euro nicht stützen. Er kündigte weiterhin eine extrem lockere Geldpolitik an.

In Großbritannien haben die Abstimmungen im Parlament am Abend keine Klarheit zum Brexit gebracht. Nun wird mit Spannung erwartet, wann Premierministerin Theresa May ihr Brexit-Abkommen erneut zur Abstimmung stellen will. Das Pfund war in der Nacht unter Druck geraten, erholte sich am Morgen jedoch wieder etwas.

Der Fokus am Devisenmarkt ist auf Zahlen zur Geldmenge und Verbraucherpreisen in Deutschland und Spanien gerichtet. "Bei den Verbraucherpreisen zeichnet sich ein energiepreisbedingter Anstieg ab", schrieb Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Aufgrund eines Basiseffekts geht er davon aus, dass die Jahresteuerungsrate aber auf einem unverändert moderaten Niveau bleibt.

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag gefallen und haben somit die Kursverluste vom Vortag fortgesetzt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen 67,60 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 28 Cent auf 59,13 Dollar.

An den Märkten hatten sich zuletzt Konjunkturängste verstärkt. Dadurch werden riskantere Anlagen, zu denen auch Rohstoffe gehören, unter Druck gesetzt. Lagerdaten aus den USA hatten die Ölpreise am Vortag zudem belastet. Laut Energieministerium sind die Erdölvorräte in der vergangenen Woche spürbar gestiegen. Analysten hatten dagegen mit einem Rückgang gerechnet.

Der russische Energieminister Alexander Novak will kommende Woche mit Venezuelas Energieminister Manuel Quevedo in Moskau zusammentreffen, wie die russische Agentur Interfax berichtete. In dem wichtigen südamerikanischen Förderland und Mitglied der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) herrscht eine schwere politische und wirtschaftliche Krise. Strommausfälle sollen zuletzt auch wichtige Ölverladehäfen getroffen haben.

