Nach den Kursrückgängen der vergangenen Tage kehren am Dienstag Schnäppchenjäger an die Börse zurück. Die Lage bleibt aber angespannt, vor allem das Brexit-Chaos ist das bestimmende Thema auf dem Parkett.

Nach den Kursverlusten zum Wochenstart haben sich Börsianer am Dienstag vorsichtig aus der Deckung gewagt. Die Furcht vor einer Rezession und die Unsicherheiten rund um den Brexit steckten aber weiterhin in den Hinterköpfen der Anleger. Der Dax Börsen-Chart zeigen legte zu Handelsbeginn um 0,2 Prozent auf 11.371 Punkte zu. Am Montag hatte er wegen der Furcht der Investoren vor einer Wirtschaftsabkühlung 0,2 Prozent im Minus bei 11.346,65 Punkten geschlossen. Zuvor hatte der Dax vom Hoch am Dienstag vergangener Woche fast 4 Prozent verloren.

Bereits an der Wall Street trat am Vorabend eine Stabilisierung ein, die am Morgen vor allem der japanische Nikkei Börsen-Chart zeigen fortsetzte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 2,5 Prozent höher, nachdem er zum Wochenstart noch um 3 Prozent eingebrochen war. Gemeinsam mit den Aktien japanischer Exportunternehmen profitierte er von einer Abkühlung beim zuletzt erstarkten Yen.

"Die Richtungssuche an der Börse geht weiter", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Einerseits suchten Schnäppchenjäger ihre Chance, andererseits sicherten sich Investoren aber auch gegen Kursverluste ab. "Es ist offensichtlich, dass mehr und mehr Anleger dem aktuellen Kursniveau misstrauen. Gleichzeitig haben viele Angst, ihre Aktienbestände zu früh zu reduzieren."

Das Brexit-Chaos sorgt derweil jedenfalls nicht für Beruhigung: Nach einer weiteren Schlappe für Premierministerin Theresa May wird das Unterhaus nun gegen den Willen der Regierung über Alternativen zum Brexit-Abkommen beraten.

Daten zum Immobilienmarkt in den USA im Februar und zum Verbrauchervertrauen im März können am Nachmittag neue Rückschlüsse auf den Zustand der US-Konjunktur geben und auch die Börsen bewegen.

Im Fokus standen die im Nebenwerteindex MDax Börsen-Chart zeigen notierten Aktien von Airbus Börsen-Chart zeigenmit einem Plus von 1,5 Prozent zu. Der Flugzeugbauer erhielt aus China Aufträge über 30 Milliarden Euro.

Um 6,5 Prozent nach oben ging es für die Titel von Nordex Börsen-Chart zeigen. Der Windturbinenbauer ist dank prall gefüllter Auftragsbücher zuversichtlich, die Erlöse in diesem Jahr auf 3,2 bis 3,5 (Vorjahr: 2,5) Milliarden Euro zu steigern.