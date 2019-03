Der Dax taumelt weiter abwärts und nähert sich wieder der Marke von 11.300 Punkten. Vor allem die Aktien von Wirecard und Bayer geraten erneut schwer unter Druck. Wirecard notiert wieder unter 100 Euro.

Der Kursrutsch setzt sich fort: Der deutsche Aktienindex Dax Börsen-Chart zeigen hat nach dem Ausverkauf am Freitag erneut nachgegeben und ist am Montag im frühen Handel bis auf 11.310 Punkte gefallen. Rezessionsangst treibt Anleger in die Flucht: Am US-Anleihemarkt bringen kurzfristige Anleihen derzeit mehr Rendite als langfristige Papiere, was Anleger als Alarmsignal werten.

Aus Furcht vor einer weltweiten Wirtschaftsabkühlung warfen Anleger Aktien aus ihren Depots und deckten sich mit der "Krisenwährung" Gold und den ebenfalls als sicher geltenden Bundesanleihen ein. "Die Stimmung dreht gerade gewaltig", sagte Analyst Martin Utschneider von der Bank Donner & Reuschel. In den Hinterköpfen der Anleger schlummerten auch die Unsicherheiten rund um den Brexit sowie der nach wie vor ungelöste Handelsstreit zwischen China und den USA.

Deutsche Bundesanleihe mit Negativzins

Die Krisenwährung Gold verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 1317 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Wegen der höheren Nachfrage nach zehnjährigen Bundesanleihen notierte die Rendite der Papiere mit minus 0,009 Prozent weiterhin unter der Null-Prozent-Marke. Anleger zahlen dem Bund damit Geld, dass sie sich von ihm etwas leihen dürfen

Wirecard und Bayer erneut stark unter Druck

Unter den größten Verlierern im Dax waren die Aktien von konjunkturabhängigen Firmen. Tech-Werte wie der Zahlungsabwickler Wirecard Börsen-Chart zeigen büßten 3 Prozent, der Chipkonzern Infineon 1,9 Prozent ein. Die Aktien von Bayer Börsen-Chart zeigen gaben nach einer Herabstufung 2,5 Prozent nach. Händlern zufolge strich die US-Investmentbank Merrill Lynch ihre bisherige Kaufempfehlung für Bayer. Nach einer weiteren Gerichtsschlappe wegen des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup hatten sich zuletzt schon etliche Analysten negativ zu dem Pharma- und Agrarchemiekonzern geäußert. Bayer-Chef Werner Baumann, der mit der Monsanto-Übernahme den Börsenwert von Bayer inzwischen in etwa halbiert hat, hält den Monsanto-Kauf aber nach wie vor für eine "gute Idee".

Im MDax Börsen-Chart zeigen rückten die Titel von Scout24 um 0,2 Prozent vor. Der Anzeigenportal-Betreiber versprach seinen Aktionären eine um acht Cent höhere Dividende von 64 Cent. Jedoch verschob der Vorstand wegen des Übernahmeangebots der Finanzinvestoren Blackstone und Hellman & Friedman die Hauptversammlung, die über die Ausschüttung entscheidet.

Dax Realtime: Sehen Sie hier Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Im Fokus wird am Montag zunächst der Ifo-Index stehen, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. "Ein Rückgang des BIP im ersten Quartal scheint fast schon sicher", warnte Deutsche-Bank-Anlagestratege Ulrich Stephan. Vergangene Woche hatten die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland enttäuscht und den Dax Börsen-Chart zeigen auf Talfahrt geschickt. Die Geschäfte der Industrieunternehmen liefen so schlecht wie seit über sechseinhalb Jahren nicht mehr.

Bange Blicke dürften Investoren auch nach Großbritannien richten. Premierministerin Theresa May ist einem Medienbericht zufolge aufgefordert worden, einen Zeitplan für ihren Rücktritt vorzulegen. Diese Bedingung hätten Befürworter eines EU-Austritts im Parlament bei einem Treffen für die Zustimmung zum Brexit-Abkommen gestellt.

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben zu Beginn der neuen Handelswoche weiter nachgegeben. Am Markt wurden Konjunktursorgen als Grund für die Preisabschläge genannt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montagmorgen 66,67 US-Dollar. Das waren 36 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 51 Cent auf 58,53 Dollar.

Am Freitag waren die Ölpreise bereits unter Druck geraten, nachdem Konjunkturdaten aus der deutschen und französischen Industrie stark enttäuscht hatten. Bestehende Konjunktursorgen wurden durch die Daten verstärkt. Sollte sich die globale Konjunktur tatsächlich stark eintrüben, spräche dies für eine schwächere Rohölnachfrage und damit fallende Erdölpreise.

Belastet wurde Rohöl darüber hinaus durch den starken US-Dollar. Dieser profitierte von der weltweiten Fluchtbewegung, die die Industriedaten aus Europa auslösten. Ein starker Dollar verteuert Erdöl für Investoren außerhalb des Dollarraums und lastet deshalb auf der Nachfrage. Außerdem wurden riskantere Anlagen, zu denen auch Rohstoffe wie Rohöl gehören, angesichts der hohen Unsicherheit eher gemieden.

Euro zeigt sich kaum verändert

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1305 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1302 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende hatte der Euro stark um etwa einen US-Cent an Wert verloren. Auslöser waren schwache Stimmungsindikatoren aus der deutschen und französischen Industrie. Die Zahlen hatten weltweit eine Flucht der Anleger in Sicherheit zur Folge, von der auch der amerikanische Dollar profitierte.

Folge dieser Fluchtbewegung war auch, dass kurzlaufende US-Staatspapiere am Freitag erstmals seit 2007 höher rentierten als langlaufende amerikanische Staatsanleihen. In der Vergangenheit war dies ein recht zuverlässiges Rezessionssignal für die weltgrößte Volkswirtschaft USA

Angesichts der hohen Unsicherheit steht zum Wochenstart das Ifo-Geschäftsklima besonders im Mittelpunkt. Sollte Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer die schwachen Daten vom Freitag bestätigen, könnte sich die Flucht in als sicher empfundene Anlagen fortsetzen.

mit Nachrichtenagenturen