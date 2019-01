Sprechen die USA und China nun wieder miteinander oder nicht? Widersprüchliche Meldungen darüber irritieren Anleger hierzulande und sorgen für Zurückhaltung. Im Blick stehen heute Aktien der Deutschen Bank und der Deutschen Börse.

Die Unsicherheit über den Fortgang des Handelskriegs zwischen den USA und China hat dem deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte weitere Verluste eingebrockt. Der Dax Börsen-Chart zeigen verlor am Mittwoch im frühen Handel 0,41 Prozent auf 11.044,71 Punkte. Damit hat der Leitindex nun mehr als die Hälfte der hohen Gewinne aus der Erholungsrally vom vergangenen Freitag wieder eingebüßt. Am Dienstag hatte er wegen anhaltender Konjunktursorgen 0,4 Prozent im Minus bei 11.090,11 Punkten geschlossen.

Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Unternehmen gab am Mittwoch um 0,36 Prozent auf 23238,56 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen verlor rund ein halbes Prozent.

Einem Zeitungsbericht zufolge haben die USA vorbereitende Gespräche für die Verhandlungen in der kommenden Woche abgesagt. US-Präsident Donald Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow wies dies jedoch zurück. Anleger befürchteten dennoch, dass die Gespräche am Streit über den Schutz geistigen Eigentums scheitern könnten, sagten Börsianer.

Die Konjunktursorgen lassen Anleger ebenfalls nicht los. Daher werden sie Börsianern zufolge bei der anstehenden Veröffentlichung der Firmenbilanzen Aussagen zum Ausblick besonders aufmerksam verfolgen. Darüber hinaus steht das Barometer für die Stimmung der europäischen Verbraucher auf dem Terminplan.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland nachgegeben. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 1,2 Prozent tiefer und der Nasdaq Börsen-Chart zeigen 1,9 Prozent tiefer. Der S&P500 fiel um 1,4 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Mittwoch um 0,1 Prozent auf 20.594 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,1 Prozent auf 2577 Punkte.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und andere Indizes in Echtzeit

Zu den größten Verlierern im Dax zählte die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen mit einem Kursminus von 1,3 Prozent. Einem Medienbericht zufolge untersucht die US-Notenbank Transaktionen des Instituts im Zusammenhang mit dem Geldwäscheskandal bei der Danske Bank.

Die Papiere der Deutschen Börse Börsen-Chart zeigen legten dagegen ein Prozent zu. Der Börsenbetreiber steigerte seinen Gewinn 2018 vorläufigen Zahlen zufolge um 17 Prozent und übertraf damit sowohl die eigenen Prognosen als auch die Markterwartungen.

Euro kaum verändert, Yen unter Druck

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Mittwoch nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1368 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1354 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Im Tagesverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Auch von Notenbankern aus den USA und der Eurozone werden keine Aussagen erwartet.

Zu den Verlierern am Devisenmarkt zählte der japanische Yen, der zu allen wichtigen Währungen etwas an Wert verloren hat. Die japanische Zentralbank hatte zuvor wegen der weiter niedrigen Inflation an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festgehalten. Zugleich senkte die Notenbank ihre Inflationsprognose. Das von der Notenbank angepeilte Inflationsziel von 2 Prozent rückt damit in weiter Ferne.

Ölpreise steigen wieder

Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gestiegen. Sie haben damit einen Teil der Verluste vom Vortag wieder wettgemacht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen kostete am Morgen 61,94 US-Dollar. Das waren 44 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 33 Cent auf 53,34 Dollar.

Marktbeobachter erklärten den Anstieg der Ölpreise mit Aussagen des Generalsekretärs der Organisation erdölexportierender Länder (Opec), Mohammad Barkindo. Der hatte versichert, dass Mitgliedsstaaten des Ölkartells gemeinsam mit verbündeten Förderländern wie Russland begonnen haben, eine beschlossene Kürzung der Fördermenge umzusetzen. Er sprach von "sehr einschneidenden Reduktionen", die derzeit von den Ländern in Angriff genommen werden.

Gebremst wurden die Ölpreise hingegen durch jüngste Befürchtungen der Anleger vor einer schwächeren Entwicklung der Weltwirtschaft. Vor allem eine Senkung der Prognose für das globale Wachstum durch den Internationalen Währungsfonds (IWF) sorgte an den Finanzmärkten für Konjunkturpessimismus.

dpa-afx, rtr