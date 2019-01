Börse in Frankfurt: Anleger reagieren gelassen auf das Londoner Chaos

Theresa May hat das Misstrauensvotum überstanden und arbeitet an einem Plan B. Dax und Nikkei geraten dennoch unter Druck. An der Wall Street haben die Indizes im späten Handel ihre Gewinne wieder abgegeben.

Der Dax Börsen-Chart zeigen verliert Schwung: Der deutsche Leitindex dürfte am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handel starten und wieder unter die Marke von 10.900 Punkten zurückfallen. In den USA hatten Dow Jones und Nasdaq im späten Handel ihre Gewinne wieder abgegeben und kaum verändert geschlossen.

Die Tokioter Börse hat am Donnerstag leicht nachgegeben. Unsicherheiten über die wirtschaftlichen Aussichten für China hätten die Stimmung belastet, sagten Händler. Vor allem der Handelsstreit der Volksrepublik mit den USA treibe die Anleger wieder um. Der Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen der 225 führenden Werte verlor bis zum frühen Nachmittag 0,1 Prozent auf 20.428 Punkte. Auch der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans und das chinesische Marktbarometer für die wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verzeichneten leichte Verluste.

Der Euro notierte im fernöstlichen Handel zum Dollar wenig verändert bei 1,1384 Dollar. Zur japanischen Währung trat die US-Devise bei 109,02 Yen auf der Stelle.