Apple hat mit seiner Umsatzwarnung ein kurzes Beben an den Börsen verursacht. Am frühen Freitagmorgen standen die Zeichen auf Erholen

Apple hustet, die Börsenwelt kriegt die Erkältung. Die Umsatzwarnung des iPhone-Herstellers hatte die Märkte geschockt, die US-Börsen tief ins Minus gedrückt. Doch die Futures in den Staaten versprechen ein Comeback von Dow Jones und Co. So zeigen sich auch die Dax-Anleger am Morgen vorsichtig optimistisch.

Zum Abschluss der verkürzten Börsenwoche wird der Dax Börsen-Chart zeigen am Freitag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher in den Handel starten. Am Donnerstag hatte er wegen anhaltender Sorgen um die Konjunktur 1,6 Prozent im Minus bei 10.416 Punkten geschlossen.

Vor dem Hintergrund der Spekulationen auf eine Abkühlung der Weltkonjunktur warten Anleger mit großer Spannung auf den US-Arbeitsmarktbericht. Er gilt als Gradmesser für die Gesundheit der weltweit größten Volkswirtschaft. Die Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP hatten am Donnerstag für eine positive Überraschung gesorgt.

30





Zuversicht löste unter Börsianern auch die Nachricht aus, dass Vertreter aus China und den USA Anfang nächster Woche zu neuen Gesprächen zusammenkommen wollen, um über den Handelskonflikt zu sprechen.

An der Wall Street hatte der Dow Jones Börsen-Chart zeigenseine Verluste am Donnerstag weiter ausgebaut. Er schloss 2,8 Prozent tiefer bei 22.686 Punkten. Die Futures für den Standardwerte-Index in den USA lassen aber auf ein Comeback des Dow hoffen. So positionierten sich auch die Dax-Anleger vor Handelsbeginn am Freitag wieder etwas optimistischer - dabei hatte der Dow Jones nach Handelsschluss in Europa zunächst noch gut ein weiteres Prozent verloren.

An der New Yorker Börse war der breiter gefasste S&P 500 um 2,5 Prozent auf 2447 Zähler gesunken. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen verringerte sich um drei Prozent auf 6463 Stellen. In Japan gab der Nikkei Börsen-Chart zeigen am Freitag 2,3 Prozent nach.

Zuvor hatten in den USA gesenkte Umsatzziele des iPhone-Herstellers Apple und beunruhigende Stimmungsdaten aus der US-Industrie die US-Börsen steil auf Talfahrt geschickt. Die Aussagen des Technologieriesen hätten zunächst die bereits bestehenden Sorgen der Anleger um die allgemeine Wirtschaftslage weiter verstärkt, hieß es. Als dann der Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe veröffentlicht wurde, ging es noch etwas deutlicher abwärts.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Zwar ist das Wachstumsszenario für die US-Industrie weiterhin intakt, allerdings war der ISM-Index im Dezember überraschend so deutlich zurückgegangen wie seit 10 Jahren nicht mehr. Er war von 59,3 Punkten im Vormonat auf 54,1 Punkte gefallen, wie das Institute for Supply Management (ISM) in Washington mitteilte. Damit wurde der tiefste Stand seit November 2016 erreicht. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 57,5 Zähler gerechnet.

Aktien von Apple brachen im 10 Prozent ein

Unter den US-Einzelwerten stachen im Dow die Papiere von Apple hervor, die als Schlusslicht 10 Prozent einbüßten und auf den tiefsten Stand seit Mitte 2017 absackten. Das Weihnachtsgeschäft des iPhone-Konzerns war deutlich schlechter gelaufen als erwartet. Daher senkte Apple seine Umsatzprognose für das vierte Quartal 2018 auf 84 Milliarden Dollar, während noch im November von 89 bis 93 Milliarden Dollar die Rede gewesen war.

rei mit Nachrichtenagenturen