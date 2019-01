Eine Umsatzwarnung von Apple hat die Konjunktursorgen der Anleger am Donnerstag angeheizt: Der deutsche Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen fiel in den ersten Handelsminuten um 0,87 Prozent auf 10.487 Punkte, nachdem er zum Jahresstart noch moderate Gewinne verzeichnet hatte. Das vergangene Weihnachtsgeschäft war für den iPhone-Konzern deutlich schlechter gelaufen als erwartet. Der MDax Börsen-Chart zeigen als Index mittelgroßer Unternehmen verlor 0,73 Prozent auf 21.542 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen ging es um 0,63 Prozent nach unten

In der Vorwoche war der Dax mit 10.279 Punkten zeitweise bis auf das Niveau von November 2016 abgesackt. Hiervon konnte er sich zwar wieder etwas absetzen, eine wirkliche Erholung kommt bislang jedoch nicht in Gang.

Aus Übersee fehlt es weiter Unterstützung. Zwar schaffte es die Wall Street nach schwacher Eröffnung tags zuvor noch leicht ins Plus. Die gesenkte Umsatzprognose von Apple Börsen-Chart zeigen sorgte nachbörslich jedoch für Mollstimmung und aktuell deutet alles auf einen schwachen Handelsstart in New York hin. Das vergangene Weihnachtsgeschäft war für den iPhone-Konzern deutlich schlechter gelaufen als erwartet. Auch an Chinas Börse ging es angesichts anhaltender Wachstumssorgen weiter abwärts.

Die schlechten Nachrichten von Apple dürften auch hierzulande verschiedene Branchenwerte belasten. So brachen die Anteilsscheine des Halbleiterherstellers und Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch um mehr als 6 Prozent ein. Die Papiere des Chipproduzenten Infineon büßten gut 2 Prozent ein.

Für die im Nebenwerteindex SDax gelisteten Papiere von Grenke ging es auf Tradegate nur etwas nach unten. Der Leasinganbieter hatte von einem starken Neugeschäft berichtet.

Zudem strich die Schweizer Großbank UBS ihre Verkaufsempfehlung für die Aktien der Container-Reederei Hapag-Lloyd . Auf Tradegate legten die Papiere etwas zu.

"Flash-Crash" am Devisenmarkt

Die Apple -Umsatzwarnung hat auch am Devisenmarkt deutliche Spuren hinterlassen. Der US-Dollar verlor vor allem im Vergleich zum japanischen Yen, aber auch zum Euro an Wert - zwischenzeitlich hatte es dabei heftige Ausschläge gegeben. Händler sprachen von einem sogenannten "Flash-Crash", bei dem Kursverluste noch durch automatische Handelssysteme verstärkt werden.

Inzwischen hat sich die Lage etwas beruhigt. Der Dollar ist aber noch immer schwächer als am Mittwochabend - davon profitierte vor allem der japanische Yen, der als Fluchtwährung in unsicheren Zeiten gilt. Aber auch der Euro konnte sich wieder etwas von seinen Verlusten am Mittwochabend erholen. Ein Euro kostete im frühen europäischen Handel 1,1373 US-Dollar und damit wieder etwas mehr als im New Yorker Handel.

Ölpreise fallen wieder

Die Ölpreise sind am Donnerstag nach dem Schub am Vortag deutlich gesunken. Ein Barrel der Nordseesorte Brent (159 Liter) kostete am Morgen 54,25 US-Dollar. Das waren 66 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 98 Cent auf 45,56 Dollar.

Am Mittwochnachmittag waren die Ölpreise ohne ersichtlichen Grund kräftig gestiegen. Marktteilnehmer hatten auf den noch dünnen Handel zu Jahresbeginn verwiesen, der oft zu stärkeren Kursausschlägen führen kann.

Der Dax Börsen-Chart zeigen hat am Mittwoch doch noch einen positiven Jahresauftakt hinbekommen. Nach deutlichen Verlusten am Vormittag, als Anleger zunächst die schwachen Wirtschaftsdaten aus China verdauen mussten, drehte der Leitindex am Nachmittag ins Plus. Mit einem Aufschlag von 0,2 Prozent auf 10.580,19 Punkte verabschiedete sich der Dax dann aus dem ersten Handelstag des Jahres 2019. Der MDax Börsen-Chart zeigen legte um 0,5 Prozent auf 21.700,04 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen verringerte seinen Tagesverlust auf 0,3 Prozent Minus und schloss bei 2993,18 Punkten.

Am vergangenen Donnerstag war der Dax mit 10.279 Punkten zeitweise bis auf das Niveau von November 2016 abgesackt, bevor er sich im verkürzten Handel am Freitag wieder etwas davon absetzen konnte. Insgesamt mussten die Anleger im Dax 2018 nach sechs Gewinnjahren in Folge erstmals wieder einen Verlust von mehr als 18 Prozent hinnehmen - die schwächste Bilanz seit der internationalen Finanzkrise 2008.

mit Nachrichtenagenturen