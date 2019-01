Das Jahr 2018 hatte der Dax mit einem satten Verlust von 18 Prozent beendet. Ins neue Handelsjahr wird der Leitindex wohl mit Verlusten starten. "Die Probleme zu Jahresbeginn sind die gleichen wie zum Jahresende", konstatiert ein Portfoliomanager trocken.

Nach der Erholung am letzten Handelstag des Jahres 2018 dürfte der Dax Börsen-Chart zeigen am Mittwoch mit Verlusten in das neue Jahr starten: Rund zwei Stunden vor der Eröffnung taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex rund 0,8 Prozent tiefer auf 10.473 Punkte.

Am vergangenen Donnerstag war der Dax mit 10.279 Punkten zeitweise bis auf das Niveau von November 2016 abgesackt, bevor er sich im verkürzten Handel am Freitag wieder etwas davon absetzen konnte.

Insgesamt mussten die Anleger im Dax 2018 nach sechs Gewinnjahren in Folge erstmals wieder einen Verlust von mehr als 18 Prozent hinnehmen - die schwächste Bilanz seit der internationalen Finanzkrise 2008. Deutsche Anleger hat der Einbruch unter dem Strich 110 Milliarden Euro kostet, schätzen Experten. Doch auch die Jahresbilanz der US-Börsen ist schwach.

"Die Probleme zu Jahresbeginn sind die gleichen wie zum Jahresende", konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Er verwies auf die deutlich nachlassende Wachstumsdynamik in China, die zeige, wie nötig eine Einigung im Handelsstreit mit den USA sei. Hinzu komme der teilweise Haushaltsstillstand in den USA.

Zum Auftakt des neuen Börsenjahres stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Unter anderem werden im Tagesverlauf die Stimmungsindikatoren der deutschen und europäischen Einkaufsmanager veröffentlicht.

Euro auf höchstem Stand seit November

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen ist am Mittwoch gestiegen und hat den höchsten Stand seit November erreicht. Am Morgen legte der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auf 1,1497 US-Dollar zu. Das ist etwas höher als am Vorabend und der höchste Stand seit dem 7. November 2018. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1450 Dollar festgesetzt.

In den vergangenen Wochen profitierte der Euro von einer Dollar-Schwäche. Unter anderem wird die amerikanische Währung durch den US-Haushaltsstreit belastet. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump allerdings Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Er hatte sich zuvor geweigert, das Haushaltsgesetz zu unterschreiben, woraufhin Teile der amerikanischen Verwaltung geschlossen wurden.

Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken. Ein Barrel der Nordseesorte Brent (159 Liter) kostete am Morgen 53,15 US-Dollar. Das waren 65 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 50 Cent auf 44,91 Dollar.

Zuletzt hatte der Ölmarkt keine klare Richtung gezeigt und es war immer wieder zu Preisschwankungen gekommen. Für Verunsicherung sorgten politische Krisen und die sich abkühlende Weltkonjunktur. Vor allem aus China gab es mehrfach Hinweise auf ein Abflauen der Wirtschaft.

mit Nachrichtenagenturen