In Erwartung der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank Fed halten sich Anleger mit Engagements am deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax Börsen-Chart zeigen lag zur Eröffnung am Mittwoch 0,3 Prozent im Plus bei 10.777 Punkten. Am Dienstag hatte der Leitindex 0,3 Prozent im Minus bei 10.740,89 Punkten geschlossen.

"Ein weiterer Zinsschritt ist am Markt fest eingepreist, alles andere wäre eine Überraschung", sagte Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. Wichtiger wird erneut der Ausblick für die kommenden Monate." Angesichts der unverändert starken US-Konjunktur sei eine Pause bei den Zinserhöhungen verfrüht. "Selbst wenn diese die Märkte erfreuen würde."

An der Wall Street waren die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland abgebröckelt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen und der Nasdaq Börsen-Chart zeigen beendeten die Sitzung jeweils 0,4 Prozent höher. Der S&P500 blieb fast unverändert bei 2546,16 Punkten.

In Tokio gab der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Mittwoch 0,6 Prozent auf 20.988 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,7 Prozent auf 2559 Punkte.

Bei den Aktienwerten sorgte der 13-prozentige Kursrutsch von Ceconomy Börsen-Chart zeigen für Aufsehen. Die MediaMarkt/Saturn-Mutter warnte vor einem sinkenden Gewinn im Geschäftsjahr 2018/2019. Bislang sei am Markt ein Plus von etwa 10 Prozent erwartet worden, sagte ein Börsianer.

Im Dax verloren die Titel der Deutschen Post Börsen-Chart zeigen 2,1 Prozent. Der Brief- und Paketzusteller litt unter einer gekappten Prognose des US-Konkurrenten FedEx Börsen-Chart zeigen.

Euro leicht höher

Der Euro Börsen-Chart zeigen ist am Mittwoch vor der US-Zinsentscheidung etwas gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1385 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1377 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte richten Anleger und Analysten ihren Blick in die USA. Dort trifft die Notenbank Federal Reserve am Abend ihre Zinsentscheidung. Fachleute rechnen fest mit der vierten Zinsanhebung in diesem Jahr. Es wäre die insgesamt neunte seit Beginn der Zinsstraffung Ende 2015.

Mit Spannung werden Hinweise der Zentralbanker für das kommende Jahr erwartet. Denn der US-Leitzins nähert sich dem Niveau, das die Fed als wachstumsneutral ansieht. Zahlreiche Fachleute gehen deshalb davon aus, dass die Fed ihren Straffungskurs im Laufe des kommenden Jahres beenden dürfte. Ob und wann es soweit sein wird, ist aber unklar. Analysten erhoffen sich Antworten von Fed-Chef Jerome Powell, der nach dem Zinsentscheid vor die Presse treten wird.

Ölpreise erholen sich von Verlusten

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch etwas von ihren starken Einbußen an den vergangenen Tagen erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen 56,59 US-Dollar. Das waren 33 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte (WTI) stieg ebenfalls moderat um 31 Cent auf 46,55 Dollar.

Seit Wochenbeginn haben die Ölpreise ihre Verlustserie trotz der jüngsten Erholung ausgeweitet. Seit Anfang Oktober sind die Weltmarktpreise um etwa 40 Prozent eingebrochen. Daran hat selbst die Ankündigung des Ölkartells Opec, die Förderung im kommenden Jahr spürbar zu reduzieren, nichts ändern können. An der Kürzung wollen sich auch andere große Förderstaaten wie Russland beteiligen.

Gründe für die Talfahrt am Ölmarkt finden Fachleute auf der Nachfrage- wie auf der Angebotsseite. Die künftige Nachfrage wird derzeit durch getrübte Wachstumsaussichten in vielen großen Volkswirtschaften belastet. Das Angebot dagegen dürfte vor allem in den USA weiter steigen. Die Vereinigten Staaten sind dabei, zum größten Ölproduzenten der Welt aufzusteigen. Entscheidend dafür ist die Fracking-Technologie zur Förderung von Schieferöl.

Mit Nachrichtenagenturen