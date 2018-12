30





Am deutschen Aktienmarkt hält die schlechte Stimmung an. Händler prognostizierten am Dienstagmorgen den Dax Börsen-Chart zeigen zum Handelsstart rund 0,55 Prozent tiefer auf 10.713 Punkten. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen hatte gestern nach Handelsschluss in Deutschland noch etwa 400 weitere Punkte nachgegeben, die Futures zeigten am Morgen europäischer Zeit aber wieder nach oben.

An der Börse in Japan verlor der Nikkei Börsen-Chart zeigen am Dienstag 1,8 Prozent auf 21.115 Zähler. In Japan schraubte die Regierung ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum für die Fiskaljahre 2018 und 2019 deutlich nach unten. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt war bereits im Sommerquartal so stark geschrumpft wie seit vier Jahren nicht mehr. Auch in den USA und Europa erwarten Ökonomen geringere Zuwächse der Wirtschaftsleistung.

Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel sprach von einer eisigen Stimmung unter den Anlegern. Die Unsicherheiten über die weiteren Brexit-Entwicklungen sowie die Italienkrise blieben die bestimmenden Themen vor Weihnachten. Bereits am Vortag war der Dax schwächer aus dem Handel gegangen.

Im Fokus steht hierzulande am Vormittag der Ifo-Geschäftsklima-Index. Prognosen zufolge könnte das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer zum vierten Mal in Folge zurückgegangen sein. Jede neue Negativmeldung könne wieder Abverkäufe auslösen am Aktienmarkt, fürchtet Experte Utschneider.

Die US-Aktienmärkte haben am Montag ihren Negativtrend fortgesetzt: Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen war im Handelsverlauf zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand seit Anfang April gefallen. Auch der breiter gefasste S&P-500 gab um 2,1 Prozent auf 2545 Zähler nach - das ist der niedrigste Schlusskurs seit rund 14 Monaten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sackte um 2,3 Prozent auf 6448 Stellen ab.

Marktstratege Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sprach von einem "Salami-Crash": Scheibchenweise gehe es mit den Kursen immer weiter abwärts. Investoren stießen derzeit Aktien in großem Stil ab.

Das überdurchschnittliche Wachstum der US-Wirtschaft dürfte sich wohl kaum fortsetzen, sagte Anlagestrategin Karen Ward von der Bank JPMorgan. Der "Zuckerrausch" der fiskalpolitischen Anreize der Regierung Trump werde abklingen. Grund hierfür sei vor allem der handelsfeindliche Kurs der US-Regierung. Unternehmen dürften folglich Investitionen verschieben und ihre Gewinne weniger stark steigen.

Für Verunsicherung hatte auch in den USA eine Gewinnwarnung des britischen Online-Modehändlers Asos gesorgt. "Die Anleger sind ängstlich", sagte Fondsmanagerin Kim Forrest vom Vermögensverwalter Fort Pitt Capital Group. Die Gewinnwarnung werfe Fragen auf, wie stark das Weihnachtsgeschäft des Einzelhandels ausfallen werde.

An der Wall Street standen insbesondere die Aktien von Amazon Börsen-Chart zeigen unter Druck, die unter den Nachrichten von Asos litten. Im Minus notierten auch Versicherer. UnitedHealth etwa gaben 2,6 Prozent nach. Auslöser war die Entscheidung eines Richters in Texas, der die Gesundheitsreform Obamacare als nicht verfassungskonform einstufte.

Goldman Sachs verloren 2,8 Prozent. Malaysia hat die Investmentbank wegen deren Verstrickung in die Korruptionsaffäre um den Staatsfonds 1MDB angeklagt. Das Land fordert Schadenersatz in Milliardenhöhe.

Twitter-Aktien brechen nach Bericht über möglichen Hacker-Angriff ein

Die Aktien von Twitter rauschten um knapp 7 Prozent in den Keller. Die Kurznachrichten-Plattform hatte über einen möglichen Hacker-Angriff berichtet.

Wegen des Berichts über mit Asbest verseuchtes Babypuder verloren die Papiere von Johnson & Johnson weitere 2,9 Prozent. Wie die Nachrichtenagentur Reuters nach Auswertung von Firmenunterlagen, internen Berichten und vertraulichen Dokumenten berichtet hatte, wusste der Hersteller von Penaten-Babypflege offenbar schon seit Jahrzehnten von der Existenz des gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffes in seinen Pudern.

