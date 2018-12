Die USA und China haben sich in ihrem Zollstreit angenähert. So will China US-Sojabohnen kaufen und die in Kanada festgenommene Finanzchefin des chinesischen Telekom-Konzerns Huawei kommt gegen Kaution auf freien Fuß. Der Dax startet mit Gewinnen - doch das geplante Misstrauensvotum gegen die britische Regierungschefin Theresa May bremst die Erholung aus.

Die Hoffnung auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China hat den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zunächst stabilisiert. Der Dax Börsen-Chart zeigen startete rund ein Prozent höher in den Handel. Allerdings sorgte die Nachricht über das geplante Misstrauensvotum gegen die britische Regierungschefin Theresa May gleich zum Handelsstart für einen erneuten Dämpfer: Die Gewinne im Dax Börsen-Chart zeigen bröckelten auf zuletzt 0,3 Prozent ab, der Index notierte zuletzt bei 10.820 Zählern. Das Regierungschaos in London bremse den Erholungsschwung aus, sagte ein Händler.

In Asien setzten Anleger unterdessen auf eine Annäherung im Handelsstreit. US-Präsident Donald Trump sagte in einem Reuters-Interview, dass China "enorme Mengen" an US-Sojabohnen kaufe und Handelsgespräche mit Peking telefonisch bereits im Gange seien. Der Tokioter Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen gewann mehr als 2 Prozent.

Für Erleichterung sorgt zudem, dass die in Kanada festgenommene Finanzchefin des chinesischen Telekom-Konzerns Huawei vorerst gegen Kaution auf freien Fuß kommt. Meng Wanzhou war am 1. Dezember auf Betreiben der US-Behörden in Kanada festgenommen worden, was zuletzt wieder den Konflikt zwischen den USA und China verstärkt hatte.

Verunsichert hatten Anleger in New York hingegen auf Äußerungen von Trump reagiert. Er hatte im Streit über den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko mit einem Regierungsstillstand gedroht. Der Dow-Jones-Index Börsen-Chart zeigen ging 0,2 Prozent schwächer bei 24.370 Punkten aus dem Handel. Der S&P500-Index lag unverändert bei knapp 2637 Zählern, der Index der Technologie-Börse Nasdaq Börsen-Chart zeigen stieg dagegen um 0,2 Prozent auf knapp 7032 Stellen.

Im Ringen um einen EU-Austritt Großbritanniens bleibt die Lage unübersichtlich. Nach der Absage des Brexit-Votums im Unterhaus durch Premierministerin Theresa May erwarten die Konservativen nach Medienberichten ein parteiinternes Misstrauensvotum gegen die Regierungschefin.

Im Blick behalten werden Anleger auch dieLage in Straßburg nach den Schüssen nahe des Weihnachtsmarktes am Dienstagabend. Die französische Regierung hat die höchste Sicherheitswarnstufe für das Land ausgerufen.

Am Nachmittag stehen die US-Verbraucherpreise an. Von ihnen erhoffen sich Anleger Rückschlüsse auf die Geldpolitik der Notenbank Fed im kommenden Jahr. Für 2019 rechnen Börsianer derzeit mit ein bis zwei weiteren Zinserhöhungen.

Euro-Kurs etwas höher

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Mittwoch etwas gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1330 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1379 Dollar festgesetzt.

Damit konnte sich der Euro nach den Kursverlusten vom Vortag vorerst stabilisieren. Am Dienstag hatten Versprechungen des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron für Verunsicherung gesorgt und den Euro deutlich belastet. Mit Zugeständnissen in der Sozialpolitik will der Präsident die "Gelbwesten"-Krise in den Griff bekommen. Premierminister Edouard Philippe hatte anschließend eingeräumt, dass die Maßnahmen das Haushaltsdefizit im kommenden Jahr nach oben treiben werden.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt die weitere politische Entwicklung im Fokus der Anleger. Neben der Lage in Frankreich haben sie weiterhin die Bemühungen zur Vermeidung eines ungeregelten Austritts Großbritanniens aus der EU im Blick. Außerdem könnten Konjunkturdaten für neue Impulse im Handel am Devisenmarkt sorgen. Die Anleger blicken vor allem auf neue Daten zur Preisentwicklung in den USA, die am Nachmittag auf dem Programm stehen.

