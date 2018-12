Neuer Kursrutsch: Die Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Smartphone-Herstellers Huawei belastet die Börsen. Anleger befürchten, dass der Fall die Spanungen zwischen China und den USA weiter anheizt. Der deutsche Leitindex Dax taumelt Richtung Jahrestief.

"Schöne Bescherung" für den deutschen Aktienmarkt: Der Dax Börsen-Chart zeigen hat am Donnerstag erneut kräftig nachgegeben und droht unter die Marke von 11.000 Punkten zu stürzen. Als Hauptbelastungsfaktor nannten Händler die Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Smartphone-Herstellers Huawei in Kanada. Dies heizt die Spannungen zwischen den USA und China wieder kräftig an. Am Nachmittag dürfte der US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen mit einem Abschlag von rund 400 Punkten in den Handel starten. Auch für den Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigen zeigen die US-Futures einen Abschlag von knapp 2 Prozent an. Bereits am Dienstag hatte der Dow knapp 800 Punkte an Wert verloren - an den US-Börsen droht zum Jahresende damit ein Ausverkauf.

Der Dax Börsen-Chart zeigen brach am Donnerstag daraufhin prompt ein: Der deutsche Leitindex fiel im frühen Handel um 1,6 Prozent auf 11.019 Punkte und notiert damit nur noch minimal über seinem Jahrestief. Seit dem kurzen Ausbruch über die Hürde von 11.400 Punkten am Montag hat der Leitindex damit binnen drei Handelstagen um rund 5 Prozent nachgegeben. Die Verluste seit Jahresbeginn betragen bereits rund 14 Prozent. Der MDax Börsen-Chart zeigen büßte am Donnerstag 1,65 Prozent auf 22 793,89 Zähler ein.

Zu den größten Verlierern im frühen Handel zählten die Aktien von Wirecard Börsen-Chart zeigen , Covestro und Infineon Börsen-Chart zeigen mit Verlusten zwischen 2 und 3 Prozent. Auch die Aktie von Daimler Börsen-Chart zeigen gab nach ihrer jüngsten Kurserholung wieder kräftig nach und stürzte erneut unter die Marke von 50 Euro. Anleger fürchten eine neue Eskalation des Handelskrieges zwischen China und den USA. Auch das Thema US-Strafzölle für deutsche Autoimporte in die USA ist noch nicht ausgestanden.

Anlass für den erneuten Kursrutsch: Die USA drängen Kanada, die Top-Managerin Meng Wanzhou auszuliefern. Laut einem Pressebericht beschuldigt die US-Justiz die Tochter von Huawei-Gründer Ren Zhengfei, das US-Handelsembargo gegen Iran verletzt zu haben. Dies sei ein neuer Tiefpunkt in den wegen des Handelskriegs ohnehin strapazierten Beziehungen zwischen den USA und China, kommentierte ein Börsianer am Morgen. Mit der neuen Eskalation stelle sich nun die Frage, ob die Amerikaner überhaupt einen Handelsdeal mit China wollten, oder ob es ihnen nur noch darum gehe, Chinas Entwicklung zur neuen Weltmacht Nummer eins möglichst viele Hindernisse in den Weg zu stellen.

Asiens Börsen unter Druck, Nikkei gibt nach

Auch in Asien blieben am Donnerstag die Aktienmärkte unter Druck. Der japanische Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen beendete den Handel das dritte Mal in Folge schwächer und gab nun um 1,91 Prozent auf 21 501,62 Zähler nach. Die Erholungsgewinne der vergangenen zwei Wochen sind damit wieder zusammengeschmolzen.

Unterdessen sandte ein Sprecher des chinesischen Wirtschaftsministeriums konstruktive Signale im Handelsstreit. Er sprach von einem bereits erzielten "hohen Grad an Übereinstimmung" zwischen China und den USA in den Bereichen Agrar, Autos und Energie. Zudem zeigte sich der Sprecher "voll überzeugt", dass der Konflikt zwischen beiden Ländern binnen 90 Tagen beigelegt werden könne.

Dax mit längster Verlustserie seit Finanzkrise Crash auf Raten: Der Dax hat im November bereits den vierten Monat in Folge nachgegeben. Das ist die längste Schwächeperiode im Dax seit der Finanzkrise, als der Dax zwischen September 2008 und März 2009 um rund 50 Prozent einbrach. Seit Ende Juli beträgt der Verlust im Dax bereits rund 13 Prozent. Anfang Dezember weitete der Dax, der bei knapp 13.000 Zählern ins Jahr 2018 gestartet war, seine Verluste aus und droht sogar unter die Marke von 11.000 Punkten zu fallen. Das Jahr 2018 dürfte der Dax mit einem zweistelligen Kursverlust beschließen, selbst wenn sich die Kurse zum Jahresende noch ein wenig erholen sollten: Dax-Anleger bringen Geld in Sicherheit, da sie neben Brexit und US-chinesischem Zollstreit eine Eintrübung der Weltkonjunktur fürchten, die viele der exportorientierten Dax-Titel empfindlich treffen würde. Gradmesser für den Pessimismus mit Blick auf den Zustand der Weltkonjunktur ist vor allem der Ölpreis: Rechnen Investoren mit einer sinkenden globalen Nachfrage, geht der Ölpreis zurück. Im November hat der Ölpreis um rund 21 Prozent nachgegeben und damit den größten monatlichen Preissturz seit zehn Jahren erlebt. Die Hoffnungen, dass der Ölpreis sich bis Jahresende von diesem Rücksetzer erholt, ruhen vor allem auf einer Einigung zwischen den USA und China im Handelsstreit. Zu den größten Verlierern des Monats November gehört auch ein prominenter Börsenliebling: Der iPhone-Hersteller Apple dürfte den November mit einem Minus von rund 18 Prozent abschließen. Für die erfolgsverwöhnten Apple-Aktionäre ist dies der größte monatliche Kurssturz seit der Finanzkrise vor zehn Jahren. Doch nicht nur Apple, sondern auch weitere Technologie-Schwergewichte aus USA und Asien sind in den vergangenen Wochen erheblich unter Druck geraten. Auch Amazon, Netflix, Baidu und JD.com haben zum Teil zweistellige Verluste verbucht. Die starken Schwankungen im US-Techsektor sorgten zeitweise dafür, dass Microsoft den Konkurrenten Apple zeitweise als wertvollster Konzern der Welt wieder ablöste. Der Abverkauf im Tech-Sektor mag nach der Kursrally der vergangenen Jahre vor allem mit Gewinnmitnahmen begründet sein: Anleger bringen Geld in Sicherheit. Beim Dax sind es dagegen vor allem Sorgen um die Weltkonjunktur und um die Zukunft der Euro-Zone, die dem deutschen Leitindex das schwächste Jahr seit der Finanzkrise vor zehn Jahren bescheren.

Unter den Einzelwerten dürften die Covestro Börsen-Chart zeigen-Aktien von einer Analystenstudie bewegt werden. So fielen die Papiere vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag um 2,4 Prozent. Zuvor hatte die Schweizer Großbank UBS die Titel von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 65 auf 51 Euro gesenkt. Ein mittelfristig hohes Angebot in allen Produktketten des Kunststoffkonzerns halte den Zuwachs beim operativen Ergebnis (Ebitda) zurück, schrieb Analyst Geoff Haire.

Auf der Unternehmensseite dürften die Anleger den Quartalsbericht von Vonovia Börsen-Chart zeigen unter die Lupe nehmen. Beim größten deutschen Wohnungsvermieter klingeln wegen des Immobilienbooms und steigender Mieten vor allem in den Ballungszentren die Kassen. Vonovia hat seine Prognose erneut erhöht.

Euro kaum verändert

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat sich am Donnerstag im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1340 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Starke Impulse blieben zunächst aus. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1354 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag dürften die Anleger am Devisenmarkt vor allem auf die zahlreichen amerikanischen Konjunkturdaten blicken. Aufgrund des Staatstrauertages wegen des Todes des ehemaligen US-Präsidenten George H. W. Bush werden sämtliche Wirtschaftszahlen, die eigentlich am Mittwoch veröffentlicht werden sollten, nachgereicht. Im Blickpunkt dürften Zahlen vom Arbeitsmarkt und zur Stimmung im großen Dienstleistungssektor stehen.

