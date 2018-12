Kurssturz in New York zieht Dax in die Tiefe

Kräftige Kursverluste an der Wall Street setzten den Dax unter Druck. Der Dow Jones war am Vorabend um mehr als 3 Prozent eingebrochen. Die Aktie der Deutschen Bank stürzt unter die Marke von 8 Euro und notiert auf dem tiefsten Niveau seit 35 Jahren.

Erneuter Kursrutsch: Nach kräftigen Kursverlusten an der New Yorker Wall Street ist auch der Dax am Mittwoch mit deutlichen Verlusten in den Handel gestartet. Im frühen Handel gab der deutsche Leitindex um weitere 1,2 Prozent nach und fiel unter die Marke von 11.200 Punkten. Anlass für die Kursschwäche: Wegen steigender Nervosität am US-Zinsmarkt hatte der US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Dienstag knapp 800 Punkte verloren und war mit einem Minus von 3,1 Prozent auf 25.027 Punkte aus dem Handel gagangen. Das war der größte Kursrutsch seit dem 10. Oktober. Der breiter aufgestellte S&P 500 sank um 3,24 Prozent auf 2700 Punkte, der Technologieindex Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen sogar um 3,78 Prozent auf 6795 Punkte. Tech-Aktien stehen massiv unter Druck.

Die Nervosität in den USA belastete in der Folge auch Asiens Börsen. Der japanische Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen notierte am Mittwoch rund 1 Prozent schwächer. Der chinesische Hang-Seng-Index verlor rund 1,5 Prozent an Wert.

Deutsche Bank stürzt unter 8 Euro Marke

Anleger glauben nach dem Burgfrieden zwischen USA und China nicht an eine dauerhafte Entspannung im Handelskonflikt. Vor diesem Hintergrund gehörten konjunkturabhängige Werte zu den größten Verlierern. Die Titel des Chemiekonzerns Covestro Börsen-Chart zeigen , des Chip-Herstellers Infineon Börsen-Chart zeigen und des Industriekonzerns Thyssenkrupp Börsen-Chart zeigen gaben jeweils zwischen 2 und 3 Prozent nach. Im Strudel des fallenden Gesamtmarktes rutschten die Titel der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen um 2,4 Prozent ab und waren mit 7,87 Euro so billig wie seit 35 Jahren nicht mehr.

Gegen den Trend stemmten sich die Aktien der Autohersteller: Die Papiere von BMW, Daimler und Volkswagen legten jeweils leicht zu, nachdem die Topmanager der Konzerne von "konstruktiven" Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump berichtet hatten.

Dow fällt unter 200-Tage-Linie, Technologie-Aktien im Ausverkauf

Der zuletzt wieder aufstrebende Dow Jones Industrial liegt jetzt wieder unter der als Trendindikator viel beachteten 200-Tage-Linie. Anleger trennten sich insbesondere von Technologieaktien, die als besonders anfällig für wirtschaftliche Schwankungen gelten. Dabei hatten sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping noch am Wochenende geeinigt, den Handelskonflikt zwischen den beiden Nationen vorerst nicht weiter eskalieren zu lassen. Anleger sind jedoch skeptisch, ob dies gelingt.

Dax kämpft um Marke von 11.200 Punkten

Wegen der schwachen Vorgaben aus New York kämpft der Dax nun wieder mit der Marke von 11.200 Punkten. Der Sprung über die Hürde von 11.400 Punkten nach Entspannungssignalen vom G20-Gipfel habe sich als "Bullenfalle" erwiesen - Käufer wurden für ihren Mut also nicht belohnt, sondern durch schnell wieder fallende Kurse auf dem falschen Fuß erwischt. "Cash is King", erklärte Marktstratege Emmanuel Cau von Barclays. Im eigentlich guten Aktien-Monat Dezember scheine niemand wirklich an eine Jahresendrally zu glauben.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit

Auch Brexit-Sorgen belasteten

Ferner schlugen den Anlegern schlechte Nachrichten aus London aufs Gemüt: Nur wenige Stunden vor Beginn der fünftägigen Debatte über das Brexit-Abkommen hatte das britische Parlament der Regierung eine empfindliche Niederlage bereitet. Die Abgeordneten entschieden, dass die Regierung die Rechte des Parlaments missachtet hat. Für Premierministerin Theresa May ist dies ein weiterer Rückschlag. Ohnehin werden ihr nur geringe Chancen zugestanden, eine Mehrheit für ihr Abkommen bei der geplanten Abstimmung am 11. Dezember im Parlament zu erreichen.

Die Anleger blickten zudem nervös auf den Anleihenmarkt.

Erstmals seit rund elf Jahren lagen dort die Renditen von dreijährigen und zweijährigen US-Anleihen höher als die Renditen im fünfjährigen Laufzeitbereich. Eine derartige Struktur mit höheren Kurzfrist- als Langfristzinsen ist ein ungewöhnliches Phänomen und gilt als Rezessionssignal. Warnsignale vom Anleihenmarkt, konjunktursensible Aktien mit Verlusten

Schlusslicht im Dow waren die konjunktursensiblen Aktien des Baumaschinenherstellers Caterpillar Börsen-Chart zeigen mit einem Minus von rund 7 Prozent. Die Aktien von Apple Börsen-Chart zeigen fielen um mehr als 4 Prozent. Die britische Investmentbank HSBC hatte die Kaufempfehlung für die Papiere des iPhone-Herstellers gestrichen, da es an kurzfristigen Kurstreibern mangele. Auch alle anderen Dow-Werte schlossen im Minus.

Die Warenhauskette Dollar General hatte ihr Ziel für das Jahresergebnis je Aktie gesenkt und damit die durchschnittliche Analystenschätzung verfehlt, was den Anteilsscheinen ein Minus von fast 7 Prozent einbrockte.

Eine skeptische Analystenstudie schickte die Papiere der Logistikkonzerne Fedex und UPS Börsen-Chart zeigen auf Talfahrt: Sie verloren gut 6 beziehungsweise mehr als 7 Prozent. Die Anleger unterschätzten die Wettbewerbsrisiken durch den Markteintritt des Online-Händlers Amazon in das Frachtgeschäft, hieß es.

Google, Amazon und Co betreten Bärenmarkt-Gebiet Nach jahrelangem Aufschwung scheint sich die Stimmung am US-Aktienmarkt nachhaltig geändert zu haben, Anleger nutzen seit Wochen jede Gelegenheit, um Aktien abzustoßen. Am Montag waren es Nachrichten über eine schwache Nachfrage nach Apples iPhones sowie schlechte Daten zum US-Immobilienmarkt, die die Kurse auf Talfahrt schickten. Auch am Dienstag setzte sich die Abwärtstendenz am US-Aktienmarkt zum Handelsstart fort. Unter den größten Verlierern zu Wochenbeginn waren einmal mehr: Die Tech-Aktien, die zuvor durch ihre Kursgewinne den US-Börsenaufschwung so stark mit angetrieben hatten. Nun gehören Google, Amazon, Apple und Co zu jenen Unternehmen, die in den vergangenen Wochen die stärksten Kursverluste verbuchten. Einige der Papiere haben sich schon mehr als 20 Prozent von ihren Hochs von vor ein paar Monaten verabschiedet - sie befinden sich damit nach gängiger Definition in einem Bärenmarkt-Szenario. Beispiel Google: Die Konzernmutter Alphabet büßte am Montag weitere 3,8 Prozent an Wert ein. Damit summiert sich das Minus seit dem Rekordhoch im Juli auf mehr als 20 Prozent. Der Börsenwert des Internetriesen beträgt inzwischen 712 Milliarden Dollar - im Juli waren es beinahe 900 Milliarden Dollar. Wir erinnern uns: Amazon war nach Apple das zweite Unternehmen, das dafür gefeiert wurde, an der Börse mehr als eine Billion Dollar wert zu sein. Das war Anfang September, als die Aktie mehr als 2000 Dollar kostete. Inzwischen ist der Kurs auf gut 1512 Dollar um etwa 25 Prozent gesunken, womit sich auch Amazon längst im Bärenmarkt-Bereich befindet. Zum Kursrutsch beigetragen hat, dass Amazon zuletzt vor schwächerem Umsatz in der kommenden Weihnachtszeit gewarnt hat. Allein am Montag ging es mit der Aktie um etwa 5 Prozent abwärts. Spekulationen um den Absatz der iPhones sind bei Apple an der Tagesordnung. Zuletzt nahmen diese aber stark zu, weil ein wichtiger Zulieferer eine alarmierende Gewinnwarnung herausgegeben hatte. Auch Am Montag belastete diese Thema die Kurse des Smartphone-Konzerns sowie des gesamten Tech-Sektors. Folge: Apples Aktie verlor am Montag rund 4 Prozent an Wert und ist notiert nun allein im November bereits mit mehr als 15 Prozent im Minus. Der Monat könnte für die Aktie damit der schlechteste seit etwa zehn Jahren werden. Seit dem Rekordhoch Anfang Oktober beläuft sich das Minus bereits auf 19,9 Prozent, womit auch Apple kurz vor dem Bärenmarkt steht. Der Marktwert der wertvollsten börsennotierten Firma der Welt beträgt aktuell nur noch 882 Milliarden Dollar - nach deutlich mehr als einer Billion Dollar vor einigen Wochen. Die Aktie von Facebook erreichte ihr Rekordhoch im Juli dieses Jahres bei 217 Dollar, das war, als der Cambridge Analytica-Skandal bereits die Runde gemacht und den Aktienkurs heftig belastet hatte. Inzwischen ist das Unternehmen jedoch erneut unter Druck geraten, unter anderem durch Enthüllungen, die die "New York Times" kürzlich publik machte. Folge: Die Aktie steht jetzt bei 131 Dollar - ein Verlust von etwa 40 Prozent binnen dreieinhalb Monaten. Die Netflix-Aktie erreichte ihr Rekordhoch ebenfalls im Juli bei etwa 418 Dollar. Dann verkündete das Unternehmen deutlich weniger neue Abonnenten als erwartet, und der Kursrutsch begann. Ein leichtes Aufbäumen gab es, nachdem Netflix zuletzt wieder bessere Quartalszahlen präsentierte - insgesamt konnte der Kursverfall aber nicht aufgehalten werden. Inzwischen notiert die Aktie bei 270 Dollar, womit das Minus gegenüber dem Höchstkurs bereits etwa 35 Prozent beträgt. Und Tesla? Die Aktie des Elektroautobauers hatte bereits zwischen Anfang August und Anfang Oktober einen Kurssturz von rund 30 Prozent vollzogen, als die Aktie von 370 Dollar bis auf 250 Dollar stürzte. In den vergangenen sechs Wochen setzte jedoch gegen den Markttrend eine fulminante Aufholjagd ein: Inzwischen ist die Aktie wieder in die Nähe ihres Rekordhochs geklettert, da Aktionäre daran glauben, dass das Model 3 (im Bild) sämtliche Produktionsziele erreicht. Sollte Tesla ein Vorbild für die anderen US-Tech-Riesen sein, stünde auch denen in Kürze eine Aufholjagd bevor. Der Kurznachrichtendienst Twitter ist für Aktionäre, die von Anfang an dabei waren, ohnehin eine Enttäuschung. Zwar gab es auch bei diesem Unternehmen ein Zwischenhoch im Sommer dieses Jahres. Seither ging es aber ebenfalls um etwa 30 Prozent abwärts. Nahezu durchgehend enttäuschend: Die Aktie von Snap. Das Papier kam im März 2017 an die Börse und notierte zunächst bei etwa 27 Dollar - ein Kurs, der seither nicht wieder erreicht wurde. Derzeit steht die Snap-Aktie bei 6,05 Dollar. Der Stimmungsumschwung an der Börse hat indes auch asiatische Tech-Werte erfasst. Die Aktie der Handelsplattform Alibaba etwa fiel seit Juni dieses Jahres vom Rekordhoch von 208 Dollar auf inzwischen nur noch 149 Dollar, und das, obwohl das Unternehmen kürzlich noch gigantische Umsätze am Sonderverkaufstag "Singles Day" erzielte. Auch die Aktie des chinesischen Internetkonzerns Tencent stürzte ab. Anfang 2018 kostete das Papier an der Börse in Hongkong noch bis zu 470 Hongkong-Dollar. Inzwischen ist es dort für nur noch 280 Hongkong-Dollar zu haben. Der Kurs des E-Commerce Plattform JD.com entwickelte sich in diesem Jahr ähnlich: An der Nasdaq brach das Papier bislang um etwa 60 Prozent ein. Zuletzt sorgte CEO Richard Liu für Schlagzeilen, als er wegen Vergewaltigungsvorwürfen verhaftet wurde. Enttäuschende Geschäftszahlen schickten die Aktie am Montag erneut um 8 Prozent ins Minus. Der chinesische Suchmaschinenkonzern Baidu verlor gemessen am Aktienkurs seit Sommer dieses Jahres bereits ein Drittel seines Wertes. Was in den USA Twitter, ist in China Weibo. Das Papier verlor seit seinem Rekordhoch Anfang dieses Jahres bereits mehr als 50 Prozent seines Wertes. Auch mit Renren, einem chinesischen Facebook-Klon, ging es seit Anfang 2018 abwärts, und zwar um sage und schreibe etwa 80 Prozent. Das Papier befindet sich allerdings schon seit seinem IPO vor einigen Jahren im Sinkflug. Abgestürzt ist auch Deutschlands Hoffnungs-Tech-Wert Wirecard, der seit Kurzem im Leitindex Dax notiert ist. Anfang September erzielte die Aktie bei 195 Euro ein Rekordhoch - inzwischen kostet sie nur noch 129 Euro. Auch optimistische Aussagen in dieser Woche konnten den Abwärtstrend nicht stoppen. Wirecard-Aktionäre haben in den vergangenen Jahren enorme Kursgewinne erzielt, jetzt bringen offenbar viele von ihnen ihr Plus erst einmal in Sicherheit. Und der Dax insgesamt? Der hat seit seinem Rekordhoch im Februar bei rund 13.555 Punkten inzwischen 2400 Punkte verloren - ein Minus von rund 17 Prozent. Sollte der Index, wie befürchtet, im Sog des aktuellen Abverkaufs unter die Marke von 11.000 Punkten fallen, betritt auch der deutsche Leitindex Dax Bärenmarkt-Terrain. Für Dax-Anleger ist das Jahr 2018 ohnehin eines der schwächsten Jahre der Dax-Geschichte.

Wall Street bleibt heute dicht

An diesem Mittwoch werden derweil Wall Street und Nasdaq zum Gedenken an den am 30. November verstorbenen Ex-Präsidenten George H. W. Bush, 41. Präsident der USA, geschlossen bleiben.

Der Kurs des Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen notierte zuletzt bei 1,1342 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1409 (Montag: 1,1332) Dollar festgesetzt. Der Dollar war 0,8765 (0,8825) Euro wert. Richtungweisende zehnjährige US-Staatsanleihen gewannen 16/32 Punkte auf 101 27/32 Punkte und rentierten mit 2,910 Prozent.

mit Nachrichtenagenturen