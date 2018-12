Nach der Rally vom Vortag legt der Dax am Dienstag den Rückwärtsgang ein. Zum einen sind die Vorgaben aus Tokio mau, zum anderen rückt nun das Thema Brexit wieder in den Fokus der Anleger. Im Rampenlicht stehen auch die deutschen Autobauer, die Konzernchefs sprechen heute bei US-Präsident Trump vor.

Nach der ersten Euphorie über den Burgfrieden im Zollstreit zwischen den USA und China kehrt am deutschen Aktienmarkt wieder Ernüchterung ein. Der Dax Börsen-Chart zeigen gab zur Eröffnung am Dienstag einen Teil seiner jüngsten Gewinne wieder ab und verlor 0,42 Prozent auf 11.416,78 Punkte. Am Montag hatte er 1,9 Prozent im Plus bei 11.465,46 Punkten geschlossen.

Der MDax Börsen-Chart zeigen als Index mittelgroßer Unternehmen sank am Dienstag um 0,37 Prozent auf 23.679,90 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen büßte rund 0,3 Prozent ein.

Zwar habe das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping eine kurzfristige Eskalation des Konflikts verhindert, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Anleger bezweifelten allerdings, dass es den Parteien gelingen werde, eine langfristige Lösung zu finden. "Zudem wartet man an der Börse immer noch auf eine Reaktion Chinas zu diesem Thema. Bisher hat nur Trump eine Art Sieg über den Gegner verkündet."

Zudem verwiesen Händler auf deutlich negative Vorgaben der Tokioter Börse sowie auf eine gewisse Nervosität der Anleger vor dem Brexit-Showdown im britischen Parlament. Das britische Unterhaus debattiert von Dienstag an fünf Tage lang über das mit Brüssel ausgehandelte Abkommen und stimmt am 11. Dezember über das stark umstrittene Vertragswerk ab. Großbritannien will Ende März 2019 die Europäische Union verlassen.

Mit Spannung dürften Anleger außerdem auf dasTreffen deutscher Autobosse mit hochrangigen US-Regierungsvertretern in Washington schauen. Worum es bei dem Autogipfel im Detail gehen wird, wurde offiziell bislang nicht verlautbart. Nach dpa-Informationen hat die US-Regierung eingeladen, um über die Handelssituation zu diskutieren. Am Vortag hatten die Kurse der Autohersteller kräftig zugelegt dank der Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit

Autobauer nach starkem Vortag mit Verlusten

Aber nicht nur deshalb sollten Aktien aus dem Fahrzeugsektor im Fokus stehen, sondern auch wegen der am Montag veröffentlichen US-Absatzzahlen deutscher Autobauer sowie einer negativen Analystenstudie. So hat das Analysehaus Jefferies die Titel von Continental Börsen-Chart zeigen, Hella und Schaeffler Börsen-Chart zeigen abgestuft und die jeweiligen Kursziele erheblich gesenkt. Analyst Ashik Kurian empfiehlt Investoren, ihr Engagement in deutsche Zulieferer-Papiere zurückzufahren, da sich mit Blick auf 2019 einige Warnsignale summierten. So verbuchten die Aktien von Conti, Hella und Schaeffler Abgaben zwischen 1,7 und 3,0 Prozent. Die Papiere von BMW Börsen-Chart zeigen , Daimler Börsen-Chart zeigen und Volkswagen Börsen-Chart zeigen büßten zwischen 1,1 und 1,8 Prozent ein.

Dank der Fusion von Linde Börsen-Chart zeigen und Praxair wird die Aktie des deutschen Gaseherstellers und Anlagenbauers nun auch in den Stoxx-Europe-50-Index aufgenommen. Dies teilte die Deutsche-Börse-Tochter Stoxx nach einer außerordentlichen Prüfung mit. Die Änderung wird zum Handelsstart am 24. Dezember wirksam. Linde-Aktien gewannen an der Dax-Spitze 1,8 Prozent.

Die britische Investmentbank HSBC stufte die Papiere von Carl Zeiss Meditec Börsen-Chart zeigen nach dem jüngsten Kursrutsch von "Hold" auf "Buy" hoch. Analyst Richard Latz rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem gesundem Umsatzwachstum und Profitabilitätssteigerungen des Optik- und Elektronikunternehmens.

Die Anteilsscheine von Befesa stiegen als SDax-Spitzenreiter um 4,3 Prozent. Die US-Bank JPMorgan stufte die Aktien des Metallrecycling-Unternehmens von "Neutral" auf "Overweight" hoch. Die Papiere hätten in den vergangenen zwei Monaten rund 17 Prozent an Wert verloren und böten nun wieder ein Aufwärtspotenzial von rund 18 Prozent, hieß es.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland zugelegt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 1,1 Prozent und der Nasdaq Börsen-Chart zeigen 1,5 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 1,1 Prozent. In Tokio gab der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Dienstag um 2,3 Prozent auf 22.045 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,2 Prozent auf 2651 Punkte.

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Dienstag zugelegt und ist in Richtung der Marke von 1,14 US-Dollar gestiegen. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1388 Dollar und damit knapp einen halben Cent mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch auf 1,1332 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag dürften die Impulse durch Konjunkturdaten eher gering ausfallen. Weder in Europa noch in den USA stehen besonders entscheidende Konjunkturdaten an. Auftritte wichtiger Zentralbanker sind ebenfalls rar gesät. In Großbritannien wird sich jedoch Notenbankchef Mark Carney vor einem Parlamentsausschuss zum Brexit-Vertragstext der Regierung äußern.

Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen 62,37 US-Dollar. Das waren 68 Cent mehr als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 60 Cent auf 53,55 Dollar.

Zum Wochenauftakt hatten die Ölpreise kräftig um etwa 5 Prozent zugelegt. Analysten nannten zwei Hauptgründe: Auf der Nachfrageseite dämpfte die Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit etwas den bestehenden Konjunkturpessimismus. Angebotsseitig werden die Ölpreise getrieben durch Erwartungen auf eine Förderkürzung durch das Ölkartell Opec. Die Energieminister der Opec-Länder treffen sich am Donnerstag in Wien, um über ihren Kurs zu beraten.

dpa-afx, rtr