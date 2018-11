Kursrally an der New Yorker Börse. Nach Aussagen von US-Notenbankchef Powell verbuchten die US-Aktienindizes so hohe Tagesgewinne wie zuletzt Ende März. Von dem Kurssprung in New York profitiert am Donnerstag auch der Dax. Die Marke von 11.400 Punkten ist wieder in Reichweite.

Günstige Signale der US-Notenbank haben den Dax Börsen-Chart zeigen am Donnerstag wieder in Schwung gebracht. Im frühen Handel kletterte der deutsche Leitindex um 0,75 Prozent auf 11.383 Punkte. Im vorbörslichen Handel kratzte das Kursbarometer sogar erneut an der Hürde von 11.400 Punkten. Gelingt der Schritt über diese Schwelle, könnte er seinen Abwärtstrend seit Ende September verlassen. Das November-Hoch bei knapp 11.690 Punkten würde wieder in den Fokus rücken.

Der MDax Börsen-Chart zeigen als Index mittelgroßer Unternehmen stieg um 0,77 Prozent auf 23.596 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen ging es ähnlich deutlich aufwärts.

Am Vortag hatten in den USA die Aktienmärkte zu einer wahren Rally angesetzt. Dabei fielen die Tagesgewinne von Dow und S&P 500 so kräftig aus wie zuletzt Ende März. Der Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss mit einem Plus von 2,5 Prozent auf 25.366 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 erhöhte sich um 2,3 Prozent auf 2743 Zähler. An der Technologiebörse rückte der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen knapp 3 Prozent auf 7291 Stellen vor. Vor Powells Äußerungen hatte der Dow knapp ein Prozent im Plus gelegen.

Fed-Chef Jerome Powell hatte in seiner Rede Sorgen vor einer zu straffen und damit konjunkturschädlichen US-Zinspolitik gedämpft. Die Politik der stufenweisen Zinserhöhungen sei so angelegt, dass Gefahren ausbalanciert würden, sagte er. Die aktuelle Leitzinsspanne von 2,0 bis 2,25 Prozent liege "knapp unter" dem geschätzten neutralen Niveau, mit dem die Wirtschaft weder gefördert noch gebremst werde.

Das lege den Schluss nahe, dass möglicherweise nicht mehr so viele Zinserhöhungen kommen würden wie von Investoren erwartet, sagte Ökonom Jack Ablin vom Anlageberater Cresset Wealth Advisors.

Japans Nikkei Börsen-Chart zeigen folgte dem Trend in den USA und kletterte 0,4 Prozent auf 22.262 Punkte. Chinas Indizes koppelten sich allerdings vom positiven Trend ab: Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten vom Festland verlor 0,60 Prozent auf 3159,92 Punkte, während Hongkongs Hang Seng 0,61 Prozent auf 26 516,68 Punkte abgab.

An der New Yorker Börse sprangen Salesforce Börsen-Chart zeigen sprangen an der Nyse nach Quartalszahlen und angehobenen Jahreszielen um mehr als 10 Prozent hoch. Der Softwarehersteller und SAP-Konkurrent hatte im dritten Quartal dank des boomenden Cloud-Geschäfts ein überraschend starkes Umsatzplus erzielt. Der wegen hoher Investitionen rückläufige Gewinn übertraf ebenfalls die Erwartungen.

Zur Großbildansicht REUTERS US-Notenbankchef Jerome Powell: Donald Trump bezeichnete die Fed zuletzt als seinen größten Feind, fürchtet er doch, dass zu hohe Zinsen die US-Konjunktur abwürgen könnten

Dagegen sackten die Papiere von Tiffany um fast 12 Prozent ab. Der Juwelier war wegen schwächer als erwartetet ausgefallener Schmuckkäufe chinesischer Touristen im dritten Quartal beim Umsatz hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zudem zeigten sich die Anleger enttäuscht vom lediglich bestätigten Gewinnausblick.

Euro springt über die Marke von 1,13 US-Dollar

Am US-Rentenmarkt gewannen richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen 2/32 Punkte auf 100 20/32 Punkte und rentierten mit 3,05 Prozent.

Der Euro machte einen Sprung nach oben und überwand mit Leichtigkeit wieder die Marke von 1,13 US-Dollar, unter die er nach schwachen Konjunkturdaten gefallen war. Zum Handelsschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1369 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1284 (Dienstag: 1,1328) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8862 (0,8801) Euro.

Annäherung von China und USA auf G20-Gipfel?

Immer stärker in den Fokus dürfte nun der kurz bevorstehende G20-Gipfel in Buenos Aires rücken, der am Freitag und Samstag stattfindet. Allzu hoch dürften die Erwartungen an den Finanzmärkten nicht sein. "Bestenfalls einigen sich US-Präsident Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping auf einen Waffenstillstand im Handelskrieg", sagte Chefanalyst Frank Häusler von Vontobel. Das könne zumindest eine Deeskalation einleiten.

Von einem fortdauernden Handelskrieg dürfte vor allem die Autobranche leiden, sagte Häusler. Die konjunkturellen Folgen des Streits könnten zudem den Energie- und Rohstoffsektor in Mitleidenschaft ziehen.

mit Nachrichtenagenturen