Nach dem jüngsten Kursrutsch nutzen einige Anleger die Gelegenheit zum Wiedereinstieg in den deutschen Aktienmarkt. Der Dax legt zu. Schlusslicht im Dax sind die Aktien von Thyssenkrupp.

Der Dax Börsen-Chart zeigen hat sich zur Wochenmitte etwas von seinen jüngsten Rückschlägen erholt. Der deutsche Leitindex legte im frühen Handel am Mittwoch um 0,63 Prozent auf 11.136,26 Punkte zu. Am Dienstag hatte er wegen Spekulationen auf eine nachlassende Kauflaune der Verbraucher 1,6 Prozent im Minus bei 11.066,41 Punkten und damit so niedrig wie zuletzt im Dezember 2016 geschlossen.

"Das aktuelle Plus im Dax sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zeichen an der Frankfurter Börse auf Sturm stehen", schrieb Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Handelshaus AxiTrader. "Alles, was in den vergangenen Jahren den Bullenmarkt getrieben hat, ist jetzt ins Gegenteil umgeschlagen." So warnten die Unternehmen vor langsamerem Wachstum, statt neue Rekorde anzukündigen. Zudem nähmen die Hinweise auf eine konjunkturelle Abkühlung in den USA zu.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax Börsen-Chart zeigen gewann 0,75 Prozent auf 23.175,30 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen ging es um 0,5 Prozent nach oben.

Im Tagesverlauf könnten US-Konjunkturdaten Investoren etwas vom Dauerbrenner-Thema Brexit ablenken. Auf dem Terminplan stehen unter anderem die Auftragseingänge für langlebige US-Güter und die Frühindikatoren auf dem Terminplan.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland weiter nachgegeben. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 2,2 Prozent und der Nasdaq Börsen-Chart zeigen 1,7 Prozent tiefer. Der S&P500 fiel um 1,8 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Mittwoch um 0,2 Prozent auf 21.550 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,1 Prozent auf 2648 Punkte.

Schlusslicht im Dax war Thyssenkrupp mit einem Kursminus von 0,7 Prozent. Der Mischkonzern kämpft im Autozuliefer- und Aufzugsgeschäft mit sinkenden Margen. Zudem liege das Ziel eines operativen Gewinns von über einer Milliarde Euro im Geschäftsjahr 2018/2019 unter den Erwartungen, schrieb Analyst Seth Rosenfeld von der Investmentbank Jefferies.

Euro erholt sich leicht von Verlusten

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Mittwoch etwas von seinen Verlusten am Vortag erholen können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1385 US-Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch auf 1,1421 Dollar festgesetzt.

In Europa stehen zur Wochenmitte nur wenige Konjunkturdaten an. Allerdings veröffentlicht die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ihre neue Wirtschaftsprognose. Angesichts bestehender Konjunktursorgen dürften sich Anleger dafür besonders interessieren.

In den USA stehen einige Wirtschaftsdaten an, weil am morgigen Donnerstag das Fest "Thanksgiving" beginnt. Die meisten der normalerweise erst im Wochenverlauf anstehenden Daten werden deshalb vorgezogen.

