Der Bär regiert an der Börse: Am Dienstag dürfte sich die Talfahrt fortsetzen

Die Talfahrt an der Börse geht auch am Dienstag weiter, zumal die Vorgaben aus Übersee ebenfalls negativ sind. Das bevorstehende Misstrauensvotum in Großbritannien gegen Theresa May, der ungelöste Haushaltsstreit mit Italien und der Handelsstreit zwischen den USA und China belasten die Anleger weiter. Im Fokus stehen die Aktien von Wirecard.

Der Dax Börsen-Chart zeigen hat am Dienstag seine zu Wochenbeginn erlittenen Verluste ausgeweitet. Angesichts schwacher Technologiewerte in den USA fiel der deutsche Leitindex im frühen Handel um 1,1 Prozent auf 11.121 unkte. Damit steuert der Dax wieder auf sein im Oktober erreichtes Jahrestief bei 11.051 Punkten zu.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax Börsen-Chart zeigen verlor 0,93 Prozent auf 23.189,59 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen ging es um 0,69 Prozent nach unten.

Der Technologiesektor steht seit Wochen unter Druck. Wegen der Furcht vor einer sinkenden Nachfrage gab es zuletzt vor allem in der Halbleiterbranche immer wieder hohe Verluste. "An der Börse kommt bisher keine weihnachtliche Stimmung auf", stellte Thomas Altmann fest, Portfolio-Manager bei QC Partners. Die Blicke der Anleger seien eher auf die Jahrestiefs als nach oben gerichtet.

Zudem steckten die internationalen Handelsspannungen und geopolitische Faktoren weiter in den Köpfen der Investoren, kommentierte Analyst Jonathen Chan vom Broker CMC Markets. Anleger schichteten daher wieder um in vermeintlich sichere Häfen wie Gold oder den japanischen Yen.

An der Wall Street rutschte der Dow-Jones-Index Börsen-Chart zeigen am Montag um 1,6 Prozent ab. Der Nikkei Börsen-Chart zeigenin Japan gab mehr als ein Prozent nach.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit

Unter Druck standen vor allem Technologiewerte, nachdem es bei diesen in den USA und in Asien bereits einen Ausverkauf gegeben hatte. Die Aktien des Chipherstellers Infineon Börsen-Chart zeigen verloren 2,5 Prozent.

Bei Wirecard Börsen-Chart zeigen ging es um 6,2 Prozent in die Tiefe. Die Titel des Zahlungsdienstleisters, der für 2019 weitere Gewinnzuwächse angekündigt hat, hatten bereits am Montag fast 7 Prozent eingebüßt. "Die Prognosen waren im Rahmen der Erwartungen, aber sie sind eben auch keine positive Überraschung", sagte ein Händler. Hinzu komme der derzeit allgemein schlechte Trend bei Tech-Aktien.

Euro hält Vortagsgewinne

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Dienstag seine am Vortag erzielten Kursgewinne halten können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1450 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1427 Dollar festgesetzt.

Wie schon zum Wochenstart werden am Dienstag nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht, die die Devisenkurse beeinflussen könnten. Allerdings stehen einige Reden bedeutender Zentralbanker an. In Deutschland wird sich Bundesbankchef Jens Weidmann äußern. In Großbritannien stehen Notenbankchef Mark Carney und der Chefvolkswirt der Bank of England, Andrew Haldane, dem Parlament Rede und Antwort.

dpa-afx, rtr