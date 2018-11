Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ist auch am Montag das beherrschende Thema auf dem Börsenparkett. Anleger bleiben auf der Hut. Der Euro fällt wieder unter die Marke von 1,14 Dollar.

An der Börse bleibt die Stimmung zum Wochenauftakt verhalten. Der Dax Börsen-Chart zeigen startete am Montag zwar mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 11.398 Punkten. Experten warnten aber vor weiterhin starken Schwankungen und möglichen neuen Kursverlusten. Vergangene Woche verlor der deutsche Leitindex 1,6 Prozent. Zu den Gewinnern am Montag Morgen zählten die Aktien von Infineon Börsen-Chart zeigen und von Continental Börsen-Chart zeigen, die mit einem Gewinn von jeweils 2 Prozent einen Erholungsversuch starteten.

"Der Trend bleibt abwärts gerichtet", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axitrader. Vor allem belaste der noch nicht geklärte Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU), der Streit über den italienischen Staatshaushalt sowie der Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Unternehmen verbuchte einen Zuwachs von 0,50 Prozent auf 23.818,23 Punkte. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Leitindex der Eurozone legte ähnlich deutlich zu.

Die Berichtssaison hierzulande ist so gut wie gelaufen, nur noch einige Nachzügler stehen mit ihren Quartalszahlen in den kommenden Tagen auf der Agenda. Die Vorgaben von den Überseebörsen sind zwar positiv. Allerdings gibt es bei den wohl auch in dieser Woche beherrschenden politischen Themen wie dem Handelskonflikt zwischen China und den USA keine wirklichen bahnbrechenden Fortschritte.

Nach den kontroversen Äußerungen beim Apec-Gipfel sollte ein Handelsdeal zwischen den USA und China nicht als bereits abgeschlossen betrachtet werden, sagte Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners. Zwar machten beide Seiten immer wieder deutlich, dass sie den Deal wollen, aber klar sei auch, dass jeder eine andere Vorstellung habe.

In Großbritannien gingen derweil die politischen Chaos-Tage weiter, fuhr Altmann fort. Die britische Premierministerin Theresa May muss im Streit um den Entwurf des Brexit-Abkommens mit einem Misstrauensantrag in ihrer Fraktion rechnen. Eine Gruppe von Brexit-Hardlinern in Mays Konservativer Partei um den exzentrischen Jacob Rees-Mogg hatte dazu aufgerufen. Ob und wann die dafür notwendige Zahl von 48 entsprechenden Briefen von Tory-Abgeordneten erreicht wird, ist aber unklar.

An der Wall Street bauten die wichtigsten Aktienindizes ihre Gewinne nach Börsenschluss in Europa am Freitag aus. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 25.413 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 0,2 Prozent auf 2736 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Börsen-Chart zeigen gab dagegen 0,2 Prozent auf 7247 Stellen Punkte nach. In Japan notierte der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen zu Wochenbeginn 0,6 Prozent höher.

Unternehmensseitig steht am Montag der Immobilienkonzern Grand City Properties aus dem MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Werte mit Geschäftszahlen im Fokus. Der Wohnungsvermieter profitiert weiterhin von der hohen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in Großstädten. Dort steigen die Mieten schon seit Jahren und ein Ende ist nicht in Sicht. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Aktien im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag gleichwohl unverändert.

Euro fällt unter 1,14 Dollar

Der Euro Börsen-Chart zeigen ist am Montag mit leichten Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1395 US-Dollar. Am späten Freitagabend hatte der Euro noch über der Marke von 1,14 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1346 Dollar festgesetzt.

Zu Beginn der neuen Woche stehen nur wenige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, die an den Finanzmärkten für Bewegung sorgen könnten. Es treten zwar einige Notenbanker mit Reden an die Öffentlichkeit, allerdings handelt es sich vornehmlich um Vertreter aus der zweiten Reihe. Die Richtung am Devisenmarkt dürfte damit vor allem durch die allgemeine Marktstimmung vorgegeben werden.

dpa-afx, rtr