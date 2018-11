Der Dax dürfte am Freitag mit Gewinnen in den Handel starten - trotz des Regierungschaos in London. An der Wall Street haben die US-Börsen im späten Handel eine Aufholjagd gestartet.

Gestützt von der späten Aufholjagd an der Wall Street dürfte der deutsche Aktienmarkt am Freitag zunächst zulegen. Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge mit Gewinnen in den Handel starten und die Marke von 11.400 Punkten wieder übersteigen. Am Donnerstag hatte er wegen der Regierungskrise in Großbritannien im Zusammenhang mit dem Brexit 0,5 Prozent im Minus bei 11.353,67 Punkten geschlossen.

Zeitweise war der Dax Börsen-Chart zeigen zwischen 11 254 Punkten - einem Tief seit Ende Oktober - und 11 500 Punkten geschwankt. Rückenwind kommt nun aber von der Wall Street: Hier schaffte der zwischenzeitlich weiter abgesackte Dow Jones Industrial eine Trendwende und konnte damit letztlich auch seine 200-Tage-Linie doch noch verteidigen.

Nervosität wegen Brexit bleibt hoch

Allerdings dürften die hohen Kursschwankungen anhalten, sagten Börsianer. Die Furcht für einem chaotischen Ausstieg der Briten aus der EU und Unsicherheit über die politische Zukunft von Premierministerin Theresa May halten die Anleger weiter in Atem. Kopfschmerzen bereitet ihnen außerdem der andauernde Streit über den italienischen Haushalt.

Impulse am Markt könnten auch die europäischen Inflationsdaten liefern, die am Vormittag veröffentlicht werden. Von ihnen erhoffen sich Investoren Rückschlüsse auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Am Nachmittag (MEZ) stehen Zahlen zur US-Industrieproduktion auf dem Terminplan. Sie könnten Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen liefern.

Wall Street: Dow Jones und Nasdaq schließen klar im Plus

An der Wall Street schloss der Dow Jones am Donnerstag mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 25.289 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann ein Prozent auf 2730 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte 1,7 Prozent auf 7259 Zähler vor.

In Tokio notierte der Standardwerte-Index Nikkei am Freitag belastet von Kursverlusten im Chipsektor 0,2 Prozent tiefer. An den meisten anderen Börsen in Asien verzeichneten die Indizes dagegen Gewinne: So legten der Hang Seng in China und der Kospi in Korea zum Beispiel zu.

Euro legt leicht zu, Pfund nach Kursrutsch stabilisiert

Der Euro Börsen-Chart zeigen ist am Freitag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1346 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1305 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter rechnen bis zum späten Vormittag mit wenig Bewegung beim Eurokurs. Dann werden neue Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone erwartet, die für neue Impulse sorgen könnten. Analysten rechnen für Oktober mit einer Inflationsrate von 2,2 Prozent und damit mit einer Teuerung, die etwas über dem Zielwert der EZB von knapp zwei Prozent liegt.

Einen leichten Kursanstieg gab es am Morgen auch beim britischen Pfund. Damit hat sich die Währung nach dem starken Kursrutsch vom Vortag vorerst stabilisieren können. Der Rücktritt von mehreren Ministern am Donnerstag hatte die Regierung in London in eine Krise gestützt. Die britische Premierministerin Theresa May verteidigte den zuletzt ausgehandelten Entwurf für ein Brexit-Abkommen energisch, doch es ist unklar, wie sie dafür eine Mehrheit im Parlament erreichen will.

mit dpa und reuters