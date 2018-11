Dax am Wahltag mit Kursgewinnen

Der Dax dürfte am Dienstag wieder leicht zulegen. In Asien setzt der Nikkei seine Erholung fort. Die Märkte stehen im Zeichen der Zwischenwahlen in den USA.

Mit Rückenwind aus den USA und Asien dürfte der Dax am Dienstag wieder Fahrt aufnehmen. Nach Berechnungen von Banken und Brokerhäuser wird der deutsche Leitindex im Plus starten. Am Montag hatte er 0,2 Prozent niedriger bei 11.495 Punkten geschlossen.

Mit Spannung beobachten Anleger die Zwischenwahlen in den USA. Dort wird ein Drittel des Senats und das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt. In Letzterem haben die Demokraten Umfragen zufolge gute Chancen, den Republikanern von US-Präsident Donald Trump die Mehrheit abzujagen. "Die Frage ist, ob dies Trump bei Themen wie dem Handel die Hände bindet oder zusätzlich ermutigt, mit Dekreten zu regieren", sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com.

Bis zur Bekanntgabe der Wahlergebnisse in der Nacht zu Mittwoch wird eine erneute Flut von Firmenbilanzen die Anleger auf Trab halten. Neben der Deutschen Post öffnen auch Thomson Reuters und der K+S-Rivale Nutrien ihre Bücher.

An der Wall Street legte der Dow-Jones-Index am Montag um 0,8 Prozent auf 25.461 Punkte zu, der S&P-500-Index gewann 0,6 Prozent auf 2738 Zähler. Dagegen zogen Apple-Aktien den technologielastigen Nasdaq-Index um knapp ein halbes Prozent ins Minus.

In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei um rund ein Prozent zu.

Gewinnmitnahmen: Continental und Infineon geben nach

Im Dax zollten Infineon Börsen-Chart zeigenihrer jüngsten Rally Tribut: Im frühen Handel büßten die Papiere als größter Dax-Verlierer rund 1,7 Prozent ein. In der Vorwoche hatten sie sich auch um etwa 15 Prozent erholte - unter anderem getragen von optimistischen Analystenkommentaren und guten Branchenvorgaben.

Wacker Chemie profitiert von Gerüchten aus China

Auf Unternehmensseite stiegen Wacker Chemie Börsen-Chart zeigen mit plus 5,4 Prozent an die MDax-Spitze: Marktteilnehmer verwiesen zur Begründung auf chinesische Medienberichte, denen zufolge China die Obergrenze für installierte Solaranlagen erhöhen könnte. Der Spezialchemiekonzern könnte mit seinen Produkten ein Profiteur davon sein. SMA Solar aus dem SDax Börsen-Chart zeigen rückten um fast 4 Prozent vor.

Euro kaum verändert

Der Euro Börsen-Chart zeigen notierte am Dienstag im frühen Handel etwas fester. Der US-Dollar gab im asiatischen Handel leicht nach.