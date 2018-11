Der Dax pendelt um die Marke von 11.500 Punkten: US-Präsident Trump fabuliert vor den Midterm-Wahlen schon mal über eine mögliche Einigung im Handelsstreit mit China, doch konkrete Ergebnisse gibt es noch nicht. Asiens Börsen geben nach.

Zum Start in die neue Handelswoche dürfte sich der Dax Börsen-Chart zeigen nach Einschätzung von Börsianern schwer tun. "Die kurze Euphoriewelle ist schon wieder vorbei", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Im Fokus der Anleger stehe vor allem der Handelsstreit zwischen China und den USA. Nachdem es vergangene Woche noch danach ausgesehen hatte, dass sich die beiden annähern, dämpfte US-Wirtschaftsberater Larry Kudlow die Erwartungen wieder. Zu einer richtigen Erholung werde es an den Börsen erst dann kommen, wenn die Präsidenten der beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt eine Einigung besiegeln, fügte Altmann hinzu. Am Freitag schloss der Dax Börsen-Chart zeigen 0,4 Prozent höher bei 11.518 Punkten.

Der im Nebenwerteindex MDax Börsen-Chart zeigen gelistete Konzern Siemens Healthineers erreichte in einem Schlussspurt im vergangenen Geschäftsjahr 2017/18 seine Ziele und nahm sich für das kommende Geschäftsjahr mehr vor. Im Tagesverlauf geben auch Alstria Office, Morphosys und Hypoport Einblick in ihre Bilanzen. Auf der Konjunkturagenda steht unter anderem der ISM-Service-Index aus den USA an.

US-Sanktionen gegen Iran treten in Kraft

Des Weiteren blicken Börsianer auch auf den Ölmarkt, da die neuen US-Sanktionen gegen den Iran in Kraft treten. Experten sind sich uneins, in welchem Umfang dadurch iranische Lieferungen dem Weltmarkt entzogen werden.

An der Wall Street schloss der Dow-Jones-Index am Freitag 0,4 Prozent schwächer bei 25.270 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,6 Prozent nach. Der Nasdaq-Index büßte 1,8 Prozent ein. In Tokio schloss der Nikkei-Index 1,6 Prozent schwächer.

Euro kaum verändert, Nikkei gibt deutlich nach

Der Euro Börsen-Chart zeigen notierte am Montag im frühen Handel kaum verändert.

Schwindende Hoffnungen auf eine rasche Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China machen den asiatischen Börsen unterdessen erneut zu schaffen. Zudem hielten die anstehenden US-Parlamentswahlen Anleger von Engagements an den Aktienmärkten ab, sagte Hiroyuki Fukunaga, Chef des Vermögensverwalters Investrust.

Der japanische Nikkei Börsen-Chart zeigen verlor am Montag 1,5 Prozent auf 21.899 Punkte. Die Börse Shanghai büßte 0,5 Prozent auf 2663 Zähler ein. Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow die Erwartung eines baldigen Endes des Konflikts mit China gedämpft. Die Washingtoner Regierung arbeite bislang nicht an einem konkreten Plan für ein Handelsabkommen, sagte Kudlow in einem TV-Interview. Trump selbst hatte zuvor Hoffnungen auf eine baldige Einigung geschürt. Die japanische Börse wurde darüber hinaus von enttäuschenden Firmenbilanzen belastet.

Die Aktien des Index-Schwergewichts Fast Retailing fielen um 4,8 Prozent. Die Mutter der Modefirmen Uniqlo und Comptoir des Cotonniers hatte wegen schleppender Verkäufe von Winterbekleidung ein Umsatzminus von zehn Prozent im Oktober bekanntgegeben. Die Titel von Hitachi Chemical brachen sogar um sieben Prozent ein. Der Konzern gestand mangelhafte Qualitätstests für weitere Produkte ein, die für etwa ein Zehntel des Gesamtumsatzes stehen. Im Juni war bekanntgeworden, dass Überprüfungsergebnisse für Blei-Batterien für den Industrie-Gebrauch manipuliert worden waren. In Japan wurden in den vergangenen Monaten mehrere ähnliche Skandale, unter anderem bei Kobe Steel, aufgedeckt.

mit dpa und reuters