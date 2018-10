Der Kurssturz an der Börse geht weiter: Der Dax startet trotz der Kursrally an der Wall Street mit deutlichen Verlusten in den Handel. Amazon, die Google-Mutter Alphabet und BASF enttäuschen mit ihren Quartalszahlen. Der Dax stürzt Richtung 11.100 Zähler.

Erneut Abwärts: Eine neue Verkaufswelle hat am Freitag im frühen Börsenhandel den deutschen Aktienmarkt und den Dax erfasst. Trotz der deutlichen Kursgewinne an der Wall Street baute der Dax am Freitag seine Verluste auf 1,6 Prozent aus und fiel zuletzt auf 11.115 Punkte. Die erneute Verkaufswelle in Asien sowie die verhaltenen Ausblicke der Tech-Riesen Amazon Börsen-Chart zeigen und Alphabet Börsen-Chart zeigen drücken auf die Stimmung. Anleger müssen weiterhin um die 11.000 Punkte Marke im Dax bangen.

"Das Sentiment gegenüber Aktien ist im Moment einfach negativ", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Heute sind es die Ausblicke der US-Tech-Riesen, die die Stimmung der Anleger drücken."

Amazon und Alphabet enttäuschen Anleger

Die Geschäfte von Amazon Börsen-Chart zeigen und der Google-Mutter Alphabet Börsen-Chart zeigen liefen im vergangenen Quartal schlechter als erwartet. Die Umsätze der beiden Wall-Street-Riesen lagen unter den Erwartungen von Analysten. Sie hatten ihre Zahlen nach Börsenschluss in New York veröffentlicht.

Der dortige Leitindex Dow Jones hatte am Donnerstag nach dem jüngsten Ausverkauf bei Technologiewerten 1,6 Prozent höher geschlossen bei 24.984 Punkten. Nachbörslich gab der US-Leitindex jedoch wieder nach.

In Italien dürfte die Rating-Agentur Standard & Poor's die Kreditwürdigkeit des Landes ebenfalls herunterstufen - eine Woche nach den Kollegen von Moody's.

BASF-Zahlen schwächer als erwartet, Aktie fällt

Die jüngsten Quartalszahlen der BASF Börsen-Chart zeigen haben die Sorgen der Anleger am Freitagmorgen verstärkt. Händler stellten in ersten Reaktionen auf die Resultate vor allem auf das schwach gelaufene Kerngeschäft des Ludwigshafener Chemieriesen ab. Analyst Markus Mayer von der Baader Bank bemängelte die schlechte Ergebnisqualität. Er sieht die Jahresziele in Gefahr.

Die Aktie von BASF gab im frühen Handel um knapp 3 Prozent nach. Seit ihrer zwischenzeitlichen Erholung im September bis auf knapp 82 Euro haben die BASF-Anteile nun schon wieder fast 20 Prozent verloren. Sie kosten derzeit so wenig wie zuletzt im Sommer 2016.

Asiens Börsen fallen auf tiefsten Stand seit 20 Monaten

Aus Angst vor einer weltweiten Konjunkturabschwächung haben Anleger in Asien am Freitag das Weite gesucht. Der Handelsstreit zwischen den USA und China, die Unsicherheiten rund um den Brexit und schwächer als erwartet ausgefallene Quartalszahlen von großen Unternehmen drückten auf die Stimmung an der Börse, sagte Marktstratege James McGlew vom Handelshaus Argonaut. "Ich glaube nicht, dass Anleger jetzt versuchen sollten, das fallende Messer zu greifen."

Besonders Technologiewerte standen unter Druck, nachdem Amazon und der Google-Mutterkonzern Alphabet mit ihrem Zahlenwerk Anleger an der Wall Street bereits herb enttäuscht hatten. Der japanische Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen verlor ein halbes Prozent auf 21.164 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gab 0,3 Prozent nach. In China sackten die Indizes in Shanghai und Shenzen ebenfalls deutlich ab. Der chinesische Yuan schwächte sich ab auf 6,9647 Dollar.

Gefragt war dagegen der japanische Yen, der in Zeiten von Krisen gerne als sicherer Hafen gesucht wird. Ein Dollar verbilligte sich im Gegenzug um 0,3 Prozent auf 112,05 Yen. Bei den Einzelwerten an der Tokioter Börse standen die Technologiewerte besonders unter Druck. So verloren etwa die Aktien von Softbank und Fanuc je zwei Prozent. Die Papiere von Canon rutschten um 5,5 Prozent ab, nachdem der Kamerahersteller wegen rückläufiger Verkäufe seine Prognosen gesenkt hat.

Euro weiter unter 1,14 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag weiter unter der Marke von 1,14 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1360 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Damit kostet der Euro so wenig wie sei gut zwei Monaten nicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1416 Dollarfestgesetzt.

Vor dem Wochenende stehen am Devisenmarkt amerikanische Wachstumsdaten im Mittelpunkt. Analysten rechnen für das dritte Quartal mit einem anhaltend robusten Wirtschaftswachstum, das aber etwas schwächer als das starke Ergebnis aus dem zweiten Quartal erwartet wird. Die Zahlen dürften wegen der aktuell grassierenden Konjunkturangst und der damit verbundenen Börsenschwäche auf großes Interesse stoßen.

mit dpa und Reuters