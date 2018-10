Nach dem hohen Verlust vom Vortag nimmt der Dax am Dienstag wieder die Marke von 12.000 Punkten ins Visier. Vor allem die Vorgaben aus Übersee stabilisieren den Leitindex. Wirecard legt optimistische Ziele für die kommenden Jahre vor und beruhigt damit die Anleger. Die Aktie legt nach dem Kursrutsch von gestern wieder zu.

Nach vier verlustreichen Handelstagen hat sich der Dax Börsen-Chart zeigen am Dienstag zunächst stabilisiert. Im frühen Handel erholte sich der Leitindex um 0,18 Prozent auf 11.968,57 Punkte. Am Montag hatte der Leitindex unter anderem wegen Spekulationen auf aggressivere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed 1,4 Prozent im Minus bei 11.947,16 Punkten geschlossen.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax Börsen-Chart zeigen zeigte sich mit 24.867,23 Punkten nahezu unverändert. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen ging es um 0,20 Prozent auf 3316,34 Zähler leicht aufwärts.

Börsianer verwiesen als Stütze auf die Vorgaben von der Wall Street, wo die Standardwerte im Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Vorabend die Wende schafften, indem sie frühe Verluste aufholten. Der Index beendete die Sitzung 0,2 Prozent höher, während der Technologieindex Nasdaq Börsen-Chart zeigen 0,7 Prozent verlor. Der breiter gefasste S&P 500 blieb fast unverändert bei 2884,43 Punkten. In Tokio gab der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Dienstag um 1,3 Prozent auf 23.486 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,5 Prozent auf 2730 Punkte.

Erste Anleger seien auf der Schnäppchenjagd und Spekulanten begännen bereits damit, ihre auf fallende Kurse ausgelegten Positionen aufzulösen, sagte Marktbeobachter Stephen Innes vom Broker Oanda. Insgesamt dürften sie aber weiter vorsichtig agieren, was sich auch im asiatischen Handel zeigte.

"Die gesenkten Wachstumsprognosen des IWF zeigen, wie groß die Gefahren für die Weltwirtschaft im Moment sind", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Der Internationale Währungsfonds (IWF) stellt vor Beginn seiner Jahrestagung auf Bali einen neuen Weltwirtschaftsbericht vor. IWF-Chefin Christine Lagarde hatte bereits im Vorfeld angekündigt, die bisherige Prognose von 3,9 Prozent für 2018 und 2019 werde nicht ganz zu halten sein.

Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Bei den Unternehmen steht Westwing im Rampenlicht. Der Online-Möbelhändler feiert sein Börsendebüt. Der Ausgabepreis für die Aktien lag bei 26 Euro.

Die Aktien von Wirecard Börsen-Chart zeigen , die am Vortag zweistellig eingebrochen waren, stiegen um 4,4 Prozent, nachdem der Online-Zahlungsabwickler optimistische Geschäftsziele für die kommenden Jahre vorgelegt hatte. Der Betriebsgewinn soll bis 2025 auf 3,3 Milliarden Euro von 413 Millionen Euro im vergangenen Jahr steigen.

Im SDax Börsen-Chart zeigen stürzten die Titel von Ceconomy Börsen-Chart zeigen dagegen um 16,1 Prozent ab. Der Vorsteuergewinn der Saturn/MediaMarkt-Mutter ging im abgelaufenen Geschäftsjahr um etwa 100 auf 400 Millionen Euro zurück. Dieses Ergebnis liege deutlich unter den bereits gesenkten Erwartungen, sagte ein Börsianer. Die Papiere des Ceconomy-Großaktionärs Freenet fielen um 2,9 Prozent auf ein Vier-Jahres-Tief von 19,16 Euro..

Euro erholt sich von Verlusten

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Dienstag leicht gestiegen und hat damit einen Teil der Verluste vom Wochenauftakt wettgemacht. Nachdem die Gemeinschaftswährung am Montag noch bis auf 1,1460 Dollar gefallen war und damit auf den tiefsten Stand seit August wurde sie am Dienstagmorgen wieder knapp unter 1,15 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1478 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem eine herbe Kritik des italienischen Innenministers Matteo Salvini an der EU-Kommission den Euro unter Druck gesetzt hatte.

Ölpreise wieder höher

Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen und haben damit einen Teil der deutlichen Verluste der vergangenen Handelstage wieder wettgemacht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im Dezember 84,31 US-Dollar. Das waren 40 Cent mehr als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg um 33 Cent auf 74,62 Dollar.

Händler sprachen von einer Gegenbewegung am Ölmarkt. Zum Wochenauftakt hatten unter anderem Aussagen aus dem führenden Opec-Land Saudi-Arabien die Sorge vor einem zu niedrigen Angebot auf dem Ölmarkt gedämpft und die Ölpreise gedrückt.

dpa-afx, rtr