Mit stark fallenden Kursen in China als Handelsvorgabe startet der Dax am Montag in eine eher ungewisse Börsenwoche. Einzelne Belastungsfaktoren sind noch längst nicht abgehakt, zugleich beginnt in den USA die Berichtssaison. Der Euro notiert am Montag stabil, die Ölpreise geben nach.

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird sich der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge leicht schwächer starten. Am Freitag hatte der Leitindex wegen Spekulationen auf aggressivere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed 1,1 Prozent tiefer bei 12.111 Punkten geschlossen.

In der neuen Woche müssen sich Anleger am deutschen Aktienmarkt auf weiterhin holprige Börsenzeiten einstellen. Denn die Vielzahl an Belastungsfaktoren der vergangenen Wochen ist noch lange nicht abgehakt. Ein Kursrutsch an den China-Börsen gibt dabei am Montag den negativen Ton vor. Marktanalyst David Madden von CMC Markets verwies darauf, dass sich die chinesische Zentralbank wegen des Handelsstreits mit den USA unter Druck fühle. Um die heimische Wirtschaft zu stützen, erleichterte sie den Banken weiter die Kreditvergabe mit einer erneuten Lockerung der Kapitalanforderungen. Sie erinnerte die Anleger so daran, dass der Konflikt weiter schwelt.

Außerdem lasteten die gestiegene Renditen auf US-Anleihen weiter auf den Märkten, ergänzte der Experte. Dies macht Anleihen attraktiver gegenüber den risikoreicheren Aktien. Auch die bislang ungelöste Brexit-Problematik und die hohe Verschuldung in Italien bleiben weiter ein Thema.

"Das Börsenwetter bleibt stürmisch", ergänzt Thomas Altmann von QC Partners. Für den ersten Handelstag der Woche ist die Agenda noch dünn. Im späteren Wochenverlauf aber setzt Altmann etwas Hoffnung auf neue Impulse, die von der anlaufenden Berichtssaison in den USA kommen könnten.

Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Euro stabil, Ölpreise geben leicht nach

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Montag nur wenig bewegt und weiter knapp über 1,15 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1512 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am späten Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1506 Dollar festgesetzt.

Die Ölpreise haben am Montag an die Verluste der vergangenen Woche angeknüpft und sind weiter gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 83,26 US-Dollar. Das waren 90 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung fiel um 60 Cent auf 73,74 Dollar.

Auf der Agenda stehen am Montag die Daten zur Industrieproduktion in Deutschland. Die Analysten der Commerzbank rechnen damit, dass die Produktion im August um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gefallen ist.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 0,7 Prozent und der Nasdaq 1,2 Prozent tiefer. Der S&P500 fiel um 0,6 Prozent.

In Tokio blieb die Börse am Montag wegen eines Feiertages geschlossen. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 2,7 Prozent auf 2745 Punkte, nachdem die dortigen Aktienmärkte in der Vorwoche feiertagsbedingt geschlossen geblieben waren.

mit Nachrichtenagenturen