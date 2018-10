Der Dax fällt am Freitag zu Handelsbeginn zunächst ins Minus. Vor neuen Konjunkturdaten aus den USA halten sich die Anleger zurück.

Vor neuen US-Konjunkturdaten und nach turbulenten Tagen halten sich die Investoren an der Frankfurter Börse am Freitag zurück: Der Dax Börsen-Chart zeigen notierte in den ersten Minuten 0,16 Prozent leichter bei 12.224 Punkten. Später allerdings könnte der monatliche US-Arbeitsmarktbericht für stärkere Reaktionen sorgen. Marktstratege Thomas Meißner von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sprach von einem "spannungsgeladenen Wochenausklang".

Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn mit 12.246 Punkten einen fast unveränderten Start. Auf Wochensicht würde der Dax damit ebenfalls auf der Stelle treten. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnet sich am Freitag ebenfalls ein wenig bewegter Auftakt ab.

Sollte die US-Privatwirtschaft ohne die Landwirtschaft im September mehr als 200.000 neue Stellen geschaffen haben, drohten den US-Staatsanleihen weitere Verluste, befürchtet LBBW-Experte Meißner. In den vergangenen Tagen waren deren Kurse wegen starker amerikanischer Konjunkturdaten und Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell deutlich unter Druck geraten. Anleger hatten sie als Zeichen einer möglicherweise schnelleren Straffung der Geldpolitik als gemeinhin erwartet interpretiert. Die Renditen der festverzinslichen Wertpapiere waren daraufhin auf den höchsten Stand seit Jahren geklettert. Höhere Renditen könnten die Attraktivität von Aktien aber schmälern.

Dax realtime: Hier sehen Sie Dax, Dow Jones und andere Indizes in Echtzeit

Experte Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba hob derweil die US-Stundenlöhne als entscheidend für die Entwicklung der Zinserwartungen hervor. Sie seien zuletzt stärker als erwartet gestiegen.

Am deutschen Aktienmarkt droht mit Stratec Biomedical Börsen-Chart zeigen einem Wert aus den hinteren Börsenreihen ein herbes Minus: Auf der Handelsplattform Tradegate sackten die Aktien im Vergleich zum Xetra-Schluss um über 15 Prozent ab, nachdem der Laborgerätehersteller seine Aktionäre mit gesenkten Jahreszielen verschreckt hatte.

Bei Scout24 stand ein Minus von knapp 3 Prozent zu Buche, nachdem die britische Investmentbank HSBC ihre Kaufempfehlung für die Aktie gestrichen hatte. Die eventuell drohende Ausweitung des sogenannten Bestellerprinzips beim Immobilienkauf gefährde das Geschäftsmodell der Immobilienmakler und steigere die Unsicherheit der Anleger des Internetportal-Betreibers mit seiner Immobilienanzeigen-Sparte, schrieb Analyst Christopher Johnen.

Russland hält Ölpreis von 100 Dollar für denkbar

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Freitag weiter knapp über der Marke von 1,15 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1505 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1502 Dollar festgesetzt.

Die Ölpreise sind am Freitag moderat gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im Dezember 85,01 US-Dollar. Das waren 43 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg um 51 Cent auf 74,85 Dollar.

Angesichts der angespannten Angebotslage am Rohölmarkt hält Russlands Energieminister Alexander Nowak einen Anstieg der Rohölpreise auf 100 Dollar für denkbar. Dies könnte bereits in diesem Herbst geschehen, sagte Nowak dem russischen Radiosender Business FM. "Der Markt ist sehr nervös und sehr emotional", sagte der Politiker und verwies etwa auf Angebotsengpässe in Iran.

Die Exporte des drittgrößten Opec-Produzenten Iran sind seit längerem rückläufig und drohen weiter zu fallen. Der Grund sind Wirtschaftssanktionen der USA wegen des Streits über das iranische Atomprogramm. Anfang November treten die Sanktionen in Kraft.

mit Nachrichtenagenturen