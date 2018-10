Der Dax startet einen Erholungsversuch. Die Einigung zwischen USA und Kanada auf ein Freihandelsabkommen stützt den Index. Allerdings hat der deutsche Leitindex gegenüber den US-Börsen noch viel aufzuholen.

Durchatmen an der Börse: Nach dem schwachen Abschluss des Vormonats ist der deutsche Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen am Montag mit leichten Gewinnen in den Oktober und damit in das letzte Quartal des Jahres gestartet. Der Dax legte um 0,5 Prozent auf 12.293 Punkte zu, nachdem er am Freitag kräftig nachgegeben hatte. Zu den größten Gewinnern im frühen Handel zählten die Aktien von Thyssenkrupp Börsen-Chart zeigen und Wirecard Börsen-Chart zeigen, die jeweils 1,5 Prozent zulegten.

Gute Nachrichten kamen derweil von der internationalen Politik: Nach zähen Verhandlungen einigten sich die USA und Kanada auf eine Neuauflage des gemeinsamen Freihandelsabkommens Nafta mit Mexiko. Die Börsen in Asien legten daraufhin mehrheitlich zu.

Die US-Börsen haben den Dax inzwischen weit hinter sich gelassen. Auf Quartalssicht (Juli bis September) büßte der Dax Börsen-Chart zeigen rund ein halbes Prozent ein. Weitaus besser erging es derweil dem marktbreiten US-Index S&P 500 , der mit plus 7 Prozent das beste Quartal seit 2013 schaffte.

Conti und Bayer flop, Wirecard und Adidas top

Die schwächste Quartalsbilanz im Dax weisen Continental Börsen-Chart zeigen und Bayer Börsen-Chart zeigen mit Verlusten von gut 23 und knapp 19 Prozent auf. Dax-Neuling Wirecard gewann derweil 35 Prozent und Adidas knapp 13 Prozent.

Im vorbörslichen Handel stehen am Montag die Aktien von Thyssenkrupp Börsen-Chart zeigen krupp im Fokus. Nach langer Suche setzt der kriselnde Industriekonzern mit Guido Kerkhoff doch auf einen Vorstandschef aus dem eigenen Haus. Nach seinen Plänen soll das Unternehmen in zwei selbstständige Gesellschaften aufgespalten werden. Beide Firmen sollen ihren Sitz in Essen haben und an der Börse notiert sein. Auf der Plattform Tradegate legten die Papiere etwas zu.

UBS stützt Hugo Boss Aktie

Zudem dürften Analystenumstufungen für Gesprächsstoff sorgen. So empfahl die Schweizer Großbank UBS die Anteilsscheine von Hugo Boss zum Kauf. Hugo Boss komme wieder in Mode, schrieb Analyst Fred Speirs. Vor dem Kapitalmarkttag des Modekonzerns im November habe sich das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktie verbessert. Das Online-Geschäft nehme Fahrt auf und die chinesischen Kunden nähmen die Marke besser wahr. Auf Tradegate zogen die Papiere um mehr als 3 Prozent an.

Nikkei auf 27-Jahres-Hoch

Hoffnungen auf ein Ende der globalen Handelsstreitigkeiten und eine schwächere Landeswährung haben Börsianer in Japan am Montag zuversichtlich gestimmt. Der 225 Aktienwerte umfassende Nikkei-Index schloss 0,5 Prozent fester bei 24.245 Punkten. Im Handelsverlauf war der Leitindex zeitweise sogar auf den höchsten Stand seit 27 Jahren gestiegen.

Hintergrund für den Optimismus der Anleger war nach Meinung von Experten die Einigung zwischen den USA und Kanada zur Rettung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (Nafta). Investoren sähen dies als ein positives Zeichen dafür, dass sich womöglich auch der Handelsstreit zwischen China und den USA bald kläre, sagte Investmentstratege Norihiro Fujito vom Brokerhaus Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Trump braucht vor den Midterm-Wahlen Anfang November dringend positive Nachrichten, die seinen Ruf als "Dealmaker" festigen.

Anleger in China konnten zunächst nicht auf die Nachrichten aus Amerika reagieren, die Börsen in Shanghai und Shenzen bleiben wegen eines Feiertags die ganze Woche geschlossen. Gefragt waren in Japan vor allem Exportwerte, da sich der Yen abschwächte und die Waren aus dem Land auf dem Welthandel damit günstiger werden. Ein Dollar verteuerte sich im Gegenzug um 0,2 Prozent auf ein Elf-Monats-Hoch von 113,96 Yen.

Euro bei 1,16 US-Dollar, kanadischer Dollar wertet auf

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat sich am Montag an der Marke von 1,16 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1595 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Freitagabend.

Auftrieb erhielt zum Wochenstart der kanadische Dollar. Auslöser war die Einigung zwischen den USA und Kanada auf eine Neuauflage des Handelsabkommens Nafta. Mit Mexiko hatten die USA schon vor einiger Zeit eine Einigung über das Dreierabkommen erzielt. Das Abkommen war auf Initiative der USA neu verhandelt worden, weil es aus Sicht von US-Präsident Donald Trump die Vereinigten Staaten benachteiligte.

mit dpa und Reuters