Die Fed hat ihre Zinsen wie erwartet erhöht, die US-Börsen drehten daraufhin ins Minus. Auch der Dax gerät am Donnerstag unter Druck und fällt zeitweise wieder unter die Marke von 12.300 Zählern.

Fallende Kurse an der Wall Street am Vorabend nach der Zinserhöhung durch die US-Notenbank Federal Reserve haben am Donnerstag auch den deutschen Aktienmarkt belastet. Der Dax Börsen-Chart zeigen fiel im frühen Handel um 0,7 Prozent fiel zeitweise unter die Marke von 12.300 Punkten. Zu den wenigen Gewinnern im Index zählten die Aktien von Adidas Börsen-Chart zeigen und von SAP Börsen-Chart zeigen, während die Aktien der Lufthansa Börsen-Chart zeigen ihre Verluste ausbauten.

Die Fed erhöhte das Leitzinsband wie allgemein erwartet auf 2,00 bis 2,25 Prozent. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen stieg daraufhin zunächst auf ein Tageshoch, kippte dann jedoch ins Minus und weitete die Verluste noch etwas aus. Auch der Technologieindex Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigen schloss in der Verlustzone.

Volkswirt Stefan Kipar von der BayernLB machte darauf aufmerksam, dass die Notenbanker um den Chef Jerome Powell trotz der boomenden Wirtschaft die Prognose für die Inflation nicht angehoben, sondern für 2019 sogar leicht gesenkt haben. Die Renditen von US-Staatsanleihen fielen daraufhin - und mit ihnen die Kurse großer US-Banken wie Citigroup Börsen-Chart zeigen, Wells Fargo und Bank of America Börsen-Chart zeigen. Auch die Kurse der deutschen Geldhäuser könnten also am Donnerstag einen Blick wert sein. Papiere der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen gaben im frühen Handel nach.

Für Verstimmung könnte an der Wall Street auch gesorgt haben, dass US-Präsident Donald Trump die Zinserhöhung erneut kritisierte. "Mit seiner permanenten Kritik dürfte Donald Trump die Fed eher dazu motivieren, ihre Unabhängigkeit in Form weiterer Zinsschritte unter Beweis zu stellen", urteilte Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners.

Bei den Einzelwerten zeigten die Papiere der Lufthansa Börsen-Chart zeigen Schwäche. Eine Abstufung von "Halten" auf "Reduzieren" durch das Investmenthaus Kepler Cheuvreux drückte den Kurs auf Tradegate um 1,6 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag.

Nikkei gibt nach, Asien überwiegend schwächer

Nach der Zinserhöhung der US-Notenbank Fed haben die Anleger in Asien einen Bogen um Aktien gemacht. Der Nikkei Börsen-Chart zeigen verlor ein Prozent auf 23.796 Zähler, der Topix gab 1,2 Prozent nach. Die chinesische Börse in Shanghai fiel um 0,5 Prozent. Die Fed schraubt den Leitzins weiter in die Höhe und will bis Ende 2019 noch vier Mal nachlegen. "Die Fed musste jetzt handeln. Denn der heiß gelaufene Jobmarkt mit dem starken Arbeitsplatzaufbau macht eine Straffung derzeit nötig, auch wenn es von der Inflation und dem Lohnwachstum her weniger zwingende Gründe gibt", sagte Ökonom Nathan Sheets vom Vermögensverwalter Pgim Asset Management. Die Wall Street schloss nach dem Fed-Entscheid mit leichten Kursabschlägen und dämpfte daher auch die Kauflaune in Asien.

Euro fällt weiter

Der Kurs des Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen ist am Donnerstag im frühen Handel gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1716 US-Dollar gehandelt und damit unter dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1737 (Dienstag: 1,1777) Dollar festgesetzt.

Die achte Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed seit Beginn der Zinswende Ende 2015 konnte am Vorabend für keine klare Richtung am Devisenmarkt sorgen. US-Präsident Donald Trump kritisierte die abermalige Zinserhöhung. Die Fed signalisierte aber, ihren Kurs moderater Zinsanhebungen auch im kommenden Jahr beizubehalten.

Im weiteren Tagesverlauf könnten noch eine Reihe von Konjunkturdaten aus den USA und aus dem Euroraum für neue Impulse sorgen. In Deutschland werden aktuelle Zahlen zu den Verbraucherpreisen veröffentlicht.

