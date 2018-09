Börse in Frankfurt: Die jüngste Dax-Erholung gerät ins Stocken

Am Tag der Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve halten sich Anleger am deutschen Aktienmarkt bedeckt. Der Dax startet kaum verändert in den Handel. Aktien von BMW sind nach der gestrigen Gewinnwarnung weiter unter Druck, auch die anderen Autobauer sind davon betroffen.

Kurz vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch innegehalten. Der Dax Börsen-Chart zeigen trat im frühen Handel mit 12.373,67 Zählern auf der Stelle. Marktexperten rechnen kurz vor der Sitzung der US-Notenbank am Abend nicht mehr mit größeren Kursausschlägen. Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Börsentitel legte um 0,16 Prozent auf 26.134,92 Zähler etwas zu.

Eine weitere Erhöhung der Leitzinsen durch die Fed gilt unter Börsianern als ausgemacht. Wichtig sind daher vor allem die Signale für den weiteren Kurs der Fed. Hohe Energie- und Ölpreise könnten die Inflation anheizen, außerdem läuft die Konjunktur in den USA weiterhin rund: Am Vortag waren starke Daten zur Verbraucherstimmung veröffentlicht worden.

"Viele Anleger werden heute erst mal abwarten und sich erst nach der Fed-Sitzung neu positionieren", schrieb Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners in einem Marktausblick. Die Investoren dürften auch darauf schauen, wie negativ die Fed mögliche Auswirkungen der Handelsstreitigkeiten einschätzt.

Leichten Schwung geben am Morgen die starken Festlandbörsen in China. An der Wall Street kam der Dow Jones Börsen-Chart zeigen derweil noch etwas weiter von seinem Rekordhoch zurück.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit

Zu den größten Dax-Verlierern zählten erneut BMW Börsen-Chart zeigen, die sich nach der jüngsten Gewinnwarnung um 2 Prozent verbilligten. Am Dienstag hatten die Titel bereits mehr als 5 Prozent verloren.

Auch Volkswagen Börsen-Chart zeigen und Daimler Börsen-Chart zeigen legten den Rückwärtsgang ein, sie verloren 1,9 und ein Prozent.

Auf der Gewinnerseite standen Wirecard Börsen-Chart zeigen, die sich um mehr als ein Prozent verteuerten.

Euro regt sich Fed-Zinsentscheidung kaum, Ölpreise sinken leicht

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat am Mittwoch im frühen Handel wenig Regung gezeigt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1765 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1777 (Montag: 1,1773) Dollar festgesetzt.

Die Preise für Rohöl sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im November 81,83 US-Dollar und damit 4 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung fiel um 12 Cent auf 72,16 Dollar.

Händler verwiesen auf Hinweise auf ein höheres Angebot am Ölmarkt. Daten des privaten Dienstleisters API vom Vorabend zufolge seien die Rohöllagerbestände in den USA zuletzt gestiegen. Die offiziellen Zahlen werden am Mittwoch veröffentlicht. Experten rechnen mit einem Rückgang.

mit Nachrichtenagenturen