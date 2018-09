Nach den Verlusten vom Vortag halten sich Anleger auch am Dienstag zurück. In den Blick rückt zunehmend die US-Zinsentscheidung am Mittwoch. Der Brent-Ölpreis notiert weiter über 80 US-Dollar.

Nach einem schwachen Wochenauftakt ist der Dax Börsen-Chart zeigen am Dienstag nur schwer in Gang gekommen: Der deutsche Leitindex zeigte sich im frühen Handel mit einem Plus von 0,07 Prozent auf 12.360,01 Punkte kaum verändert. Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Börsentitel rückte um 0,23 Prozent auf 26.167,02 Zähler leicht vor. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen gewann 0,19 Prozent auf 3417,06 Punkte.

Zuletzt hatte sich der Dax von seinem jüngsten Tief seit April bei 11.865 Punkten wieder um fast 5 Prozent nach oben gekämpft. Am Montag hatte er jedoch 0,6 Prozent niedriger bei 12.350 Punkten geschlossen.

Aus Sicht von Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners trauen viele Anleger dem jüngsten Anstieg nicht und bleiben an der Seitenlinie, weil sie eine "Bullenfalle" befürchten. Derweil rückt die US-Leitzinsentscheidung zur Wochenmitte stärker in den Fokus. "Eine Zinserhöhung gilt als ausgemacht", so Altmann. "Spannender wird deshalb, wie konkret die Fed einen vierten Zinsschritt für den Dezember in Aussicht stellt."

Am Nachmittag werden in den USA Daten zur Stimmung der Konsumenten im September veröffentlicht. Der private Verbrauch ist bei weitem die stärkste Stütze der US-Konjunktur. Bislang hatte sich der Handelskrieg mit China nicht als größere Belastung für die Konjunktur erwiesen.

An der Wall Street weitete der Dow-Jones-Index Börsen-Chart zeigen seine Verluste am Montag aus. Er fiel um 0,7 Prozent auf 26.562 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 gab um 0,4 Prozent auf 2919 Stellen nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Börsen-Chart zeigen gewann 0,1 Prozent auf 7993 Zähler. In Tokio zog der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Dienstag um 0,2 Prozent auf 23.907 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,8 Prozent auf 2776 Punkte.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit

Für die Aktien von Evonik Börsen-Chart zeigen ging es um 3,7 Prozent bergab, nachdem der Mehrheitsaktionär RAG ein Aktienpaket des Essener Chemiekonzerns auf dem Markt platziert hatte. Die Stiftung verringerte ihren Evonik-Anteil dadurch von 68 Prozent auf 64,3 Prozent.

Die Titel der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen waren mit einem Plus von einem Prozent unter den größten Gewinnern im Dax. Firmenchef Christian Sewing schürte Spekulationen über ein Zusammengehen seines Instituts mit der Commerzbank. Er sagte in Berlin, die Bank wolle in den nächsten 18 Monaten ihre eigenen Hausaufgaben erledigen, dann könne man auch über andere Dinge reden. Commerzbank-Titel Börsen-Chart zeigen stiegen im MDax um 1,4 Prozent.

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Dienstag im frühen Handel weiter unter der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1745 Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Der amerikanische Dollar konnte zu vielen Währungen etwas zulegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Montagnachmittag auf auf 1,1773 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnten. Am ehesten könnten noch Zahlen vom amerikanischen Immobilienmarkt und zur Stimmung der US-Verbraucher Impulse geben. In Europa äußern sich einige Notenbanker, darunter EZB-Chefvolkswirt Peter Praet und EZB-Direktor Benoit Coeure. Am Montag hatten Äußerungen von EZB-Präsident Mario Draghi, die auf eine weniger lockere Geldpolitik hindeuten, den Euro zeitweise deutlich steigen lassen.

Brent-Öl weiter über 80 US-Dollar

Die Ölpreise haben am Dienstag ihre kräftigen Gewinne vom Wochenstart halten können. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im November 81,40 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vortag. Am Montag war der Brent-Preis auf den höchsten Stand seit November 2014 gestiegen. Der Preis für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung stieg am Dienstagmorgen um 11 Cent Dollar auf 72,19 Dollar.

Am Montag hatten die Ölpreise stark zugelegt, nachdem sich das Ölkartell Opec zusammen mit anderen großen Förderern, darunter Russland, am Wochenende gegen eine Ausweitung ihrer Produktion entschieden hatte. Die Produzenten kamen damit entsprechenden Forderungen von US-Präsident Donald Trump nicht nach.

Sollte die Opec nicht nur unwillig, sondern möglicherweise auch nicht in der Lage zu einer kurzfristigen Produktionsausweitung sein, könnten die Ölpreise noch wesentlich stärker steigen, kommentierte Stephen Innes vom Handelshaus Oanda.

Hintergrund der angespannten Angebotslage am Ölmarkt sind Förder- und Lieferausfälle, insbesondere auf Seiten Irans. Das Opec-Land ist von amerikanischen Sanktionen betroffen, die auf den Streit über das iranische Atomprogramm zurückgehen. US-Präsident Trump weist die Schuld an steigenden Rohölpreisen dagegen allein der Opec zu.

dpa-afx, rtr