Börse Dax legt zu, Rocket Internet kauft Aktien zurück

Anti-Brexit-Kundgebung in London: Die Zeit läuft ab

Der Dax notiert wieder über 12.200 Punkten. An der Wall Street setzen die Indizes ihre Rekordjagd fort. In Europa bremst unterdessen die Sorge vor einem harten Brexit ohne Abkommen. Im MDax ist Rocket Internet gefragt.

Der Handelsstreit zwischen USA und China ist in den Hintergrund gerückt - doch die Sorge vor einem ungeordneten Ausstieg Großbritanniens aus der EU dürfte den Dax laut Börsianern nach seiner jüngsten Erholung der vergangenen Tage wieder etwas bremsen. Am Mittwoch hatte der Dax Börsen-Chart zeigen mit Hilfe deutlicher Kursgewinne an der Wall Street 0,5 Prozent höher bei 12.219 Punkten geschlossen und die Marke von 12.200 Punkten erstmals seit drei Wochen wieder überwunden.

Am Donnerstag schwankte der Dax kaum verändert um die Marke von 12.200 Zählern. Zu den Gewinnern im frühen Handel gehörten die Aktien von Bayer Börsen-Chart zeigen und von der Commerzbank Börsen-Chart zeigen, die bereits am Vortag zugelegt hatten.

Die Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs über den Brexit haben unterdes sen nach Angaben mehrerer Regierungschefs am Mittwochabend keine greifbaren Fortschritte erbracht. Im Tagesverlauf kommen die Vertreter der 27 Staaten ohne Großbritannien auf dem informellen EU-Gipfel in Salzburg zu Gesprächen über das weitere Vorgehen zusammen.

Blick auf Großbritannien und auf die Türkei

Investoren werden zudem aufmerksam beobachten, welche mittelfristigen Pläne die türkische Regierung für ihre Wirtschaftspolitik vorlegt. Mit Spannung warten Investoren nun auf eine für Donnerstag geplante Rede des Finanzministers Berat Albayrak.

Aktienrückkauf beflügelt Rocket Internet

Die Startup-Schmiede Rocket Internet Börsen-Chart zeigen will ihr Finanzpolster für den Rückkauf eigener Aktien nutzen. Dabei plant das Unternehmen, bis 19. September 2019 Aktien im Wert bis maximal 150 Millionen Euro zurückzukaufen, wie Rocket Internet am Donnerstag in Berlin mitteilte. Das entspricht bis zu 3,6 Prozent des derzeit ausstehenden Kapitals. Ende August betrugen die liquiden Mittel des Unternehmens 2,1 Milliarden Euro. Nach dem Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen habe Rocket Internet zudem keine wesentlichen Finanzschulden mehr, hieß es. Im ersten Halbjahr kam Rocket Internet auf einen Konzerngewinn von 297 Millionen Euro nach einem Verlust von 27 Millionen ein Jahr zuvor. In der ersten Jahreshälfte hatte das Unternehmen Anteile des Essenslieferanten Delivery Hero verkauft und Aktien des Kochboxenversenders HelloFresh abgestoßen

Trump kündigt neue Zölle gegen China an

An der Wall Street griffen Anleger wieder zu: US-Anleger hatten die Handelssorgen zur Wochenmitte beiseitegeschoben. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen stieg am Ende um 0,6 Prozent auf 26 405 Punkte. Für den S&P 500 ging es um 0,13 Prozent auf 2907,95 Zähler nach oben.

Der technologiewertelastige Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigen erholte sich im späten Handel von seinen zwischenzeitlich recht deutlichen Verlusten und schloss lediglich 0,05 Prozent tiefer bei 7490,32 Punkten.

Insgesamt habe sich die Risikobereitschaft der Anleger in dieser Woche erhöht, sagte Timothy Graf, leitender Makro-Stratege beim Vermögensverwalter State Street Global Advisors. Nachdem in der Vorwoche zunächst die türkische und dann die russische Notenbank die Leitzinsen erhöht hätten, sei unter den Investoren die Zuversicht gestiegen, dass in den Schwellenländern zumindest die Währungshüter die Probleme anpackten.

US-Bankenwerte profitieren

An der Dow-Spitze zogen Bankwerte an. So verteuerten sich JPMorgan und Goldman Sachs um jeweils knapp 3 Prozent. Sie profitierten davon, dass die Rendite zehnjähriger US-Anleihen zuletzt wieder stabil über 3 Prozent lag. Dies weckte die Hoffnung auf höhere Erträge.

Unternehmensseitig stachen ferner die Aktien von Praxair mit einem Kurssprung von rund 4 Prozent heraus. Der Gasekonzern und sein deutscher Branchenkollege Linde kommen einem Medienbericht zufolge in den USA einer Genehmigung ihrer milliardenschweren Fusion durch die Regulierungsbehörden näher.

US-Präsident Donald Trump macht unterdessen seine Drohungen wahr und hat neue Sonderzöllein Höhe von 10 Prozent auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar angekündigt. Dies ist Trumps bisher größter Schlag gegen Peking.

Euro bei knapp 1,17 Dollar, Dollar nahe 6-Wochen-Tief

Im Sog der Wall Street hat die Tokioter Börse am Donnerstag weiter zugelegt. Der Nikkei Börsen-Chart zeigen legte im Vormittagshandel um 0,23 Prozent auf 23.728 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix gewann um 0,27 Prozent auf 1790 Zähler.

Nach einem Zuwachs von fast drei Prozent in dieser Woche fiel die Steigerung am Donnerstag zwar deutlich geringer aus, belege aber die weiter gute Stimmung im Markt, sagten Händler. Gewinner waren abermals vor allem Papiere von Banken- und Versicherern.

Wie in den USA wurde auch in Japan erleichtert vermerkt, dass die von US-Präsident Donald Trump angekündigten neuen Zölle auf Produkte aus China nicht wie zunächst befürchtet, 25 Prozent, sondern zehn Prozent betragen.

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen notierte im fernöstlichen Handel zum Dollar bei 1,1671 Dollar und damit nahe seines August- und Septemberhochs von 1.1730 Dollar. Zum Yen notierte die US-Währung schwächer bei 112,08 Yen.

mit dpa und reuters