Börse Dax im Plus, Linde mit Kurssprung, Dow Jones auf hohem Niveau

Zur Großbildansicht DPA Börse Frankfurt

Der Handelsstreit zwischen den USA und China bringt Anleger nicht mehr aus der Fassung. Der Dax legt weiter zu. Die Aktie von Linde vollzieht einen Kurssprung.

Auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China haben die Anleger am Mittwoch weiter gelassen reagiert. "Zölle und Gegenzölle werden mehr und mehr zur Gewohnheit", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Bis zum Nachmittag rückte der Dax Börsen-Chart zeigen um 0,20 Prozent vor auf 12 182 Punkte und behält damit die Marke von 12.200 Zählern im Blick.

An der Dax-Spitze verzeichnete die Aktie von Linde Börsen-Chart zeigen Gewinne von rund 5 Prozent. Linde und Praxair kommen in den USA laut einem Medienbericht einer Genehmigung ihrer milliardenschweren Fusion durch die Regulierungsbehörden näher. Ein Konsortium aus dem deutschen Industriegasehersteller Messer und dem Finanzinvestor CVC Capital Partners stehe vor der Übernahme weiterer Geschäftsbereiche, berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Kreise.

Wall Street: Dow Jones legt zu, S&P 500 nahe Rekordhoch

Die Anleger an der Wall Street zeigen sich ebenfalls wenig beeindruckt vom eskalierenden amerikanisch-chinesischen Zollstreit. Für einen kleinen vorbörslichen Dämpfer sorgte am Mittwoch indes ein Bericht, wonach die britische Premierministerin Theresa May im Zuge der Brexit-Verhandlungen einen EU-Vorschlag zur Lösung der wichtige Grenzfrage zwischen Nordirland und Irland ablehnen will.

Im frühen Handel legte der Dow Jones Börsen-Chart zeigen um knapp 100 Punkte (0,35 Prozent) auf 26.337 Zähler zu. Von seiner Rekordmarke von 26.616 Punkten ist der US-Leitindex nur noch rund 1 Prozent entfernt. Der marktbreite S&P 500 notiert ebenfalls nur knapp unter seinem wenige Wochen alten Rekordstand.

Praxair und Linde legen deutlich zu

Unternehmensseitig stachen zur Wochenmitte die Aktien von Praxair mit einem vorbörslichen Kurssprung von über 3 Prozent heraus. Der Gasekonzern und sein deutscher Branchenkollege Linde kommen in den USA einer Genehmigung ihrer milliardenschweren Fusion durch die Regulierungsbehörden näher. Ein Konsortium aus dem deutschen Industriegasehersteller Messer und dem Finanzinvestor CVC Capital Partners stehe vor der Übernahme weiterer Geschäfte, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Kreise. Im Gespräch seien Aktivitäten im Wert von rund 200 Millionen Dollar. Damit versuchen die Unternehmen, die Bedenken der Wettbewerbshüter auszuräumen.

Tesla-Aktie bleibt unter Druck

Dagegen droht Tesla Börsen-Chart zeigen mit einem Minus von knapp 2 Prozent eine Fortsetzung der jüngsten Kursschwäche. Am Vortag hatten die Titel des Elektroautobauers wegen des laut Insidern drohenden weiteren Ungemachs wegen einer Twitter-Nachricht von Firmenchef Elon Musk mit mehr als 3 Prozent Minus geschlossen. Das US-Justizministerium nehme Tesla wegen einer inzwischen zurückgezogenen Ankündigung Musks ins Visier, Tesla von der Börse nehmen zu wollen, hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet.

Commerzbank profitiert von Hochstufung

RBC stufte die Commerzbank-Aktien hoch, das Analysehaus sieht eine gestiegene Wahrscheinlichkeit einer Übernahmeofferte durch die Deutsche Bank. Die Commerzbank-Papiere legten um rund 2 Prozent zu. Deutsche Bank gewannen 0,9 Prozent.

Nach der Prognosesenkung von Zalando am Vortag kappte nun auch der Elektronikhändler Ceconomy wegen der Hitzewelle in diesem Sommer seine Gewinnziele und bekam dafür an der Börse die Quittung mit einem Minus von fast 6 Prozent. Die Zalando-Papiere büßten nach ihrem Vortagesrutsch weitere 2 Prozent ein.

Schaeffler an der MDax-Spitze

Schaeffler Börsen-Chart zeigen dagegen legten an der MDax-Spitze um mehr als 3 Prozent zu. Der Konzern senkte die Prognose für die Automotive-Sparte, bestätigte aber den Gesamtausblick, weil das Industriegeschäft ausgleicht.

Die Indizes in den Schwellenländern legten überwiegend leicht zu. Unterstützung kam aus Asien: Japan überzeugte zudem mit Exportdaten und die Notenbank bleibt bei ihrer ultralockeren Geldpolitik. Für die japanische Wirtschaft sind die Notenbanker weiter optimistisch.

Auch zwischen Süd- und Nordkorea zeichnet sich nach dem Gipfel von Präsident Moon Jae In und Machthaber Kim Jong Un im nordkoreanischen Pjöngjang weitere Entspannung ab. Hier drohe erstmal keine neue Eskalation und das sei eine gute Nachricht für die Börsen, kommentierte Experte Altmann.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland zugelegt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigenbeendete die Sitzung 0,7 Prozent und der Nasdaq Börsen-Chart zeigen0,8 Prozent höher. Der S&P 500 stieg um 0,5 Prozent. In Tokio zog der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigenam Mittwoch um 1,4 Prozent auf 23.739 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 1,1 Prozent auf 2729 Punkte.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit

Euro unter 1,17 Dollar, Ölpreise halten Gewinne

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Mittwoch weiter unter der Marke von 1,17 US-Dollar gestanden. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1685 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1697 Dollar festgesetzt.

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre deutlichen Gewinne vom Vortag halten können. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im November 79,10 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung stieg ebenfalls leicht um 13 Cent auf 69,98 Dollar.