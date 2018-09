Börse Dax fällt erneut - Trump verdirbt die Stimmung

Dem Dax droht ein neuer Rückschlag. US-Präsident Donald Trump bremst im Handelsstreit mit China seinen Handelsminister aus.

Erneut Abwärts: Der Dax Börsen-Chart zeigen ist erneut mit Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Kurz nach Handelsbeginn am Montag fiel der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,5 Prozent auf 12 055 Punkte zurück. Auch der EuroStoxx 50 verzeichnete Verluste.

Nach dem bereits sehr schwachen Start in den September war der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche zwischenzeitlich mit 11 865 Punkten auf einen weiteren Tiefstand seit April abgesackt. Bis zum Wochenende hatte sich das Börsenbarometer aber wieder etwas fangen können und die psychologisch wichtige Marke von 12 000 Punkten zurückerobert. Letztlich erholte sich der Daxum rund eineinhalb Prozent. Experten streiten nun über die weitere Richtung im Leitindex.

Mit der Leitzinserhöhung in der Türkei in der vergangenen Woche konnten die Sorgen der Börsianer um die Stabilität des Landes vorerst etwas beruhigt werden. Doch mit dem Handelsstreit zwischen China und USA schwelt einer der größten Brandherde für die Aktienmärkte weiter. Trotz der Versuche seines Finanzministers, die Gespräche wieder aufzunehmen, will US-Präsident Donald Trump offenbar Importe im Wert von weiteren 200 Milliarden Dollar mit Sonderzöllen von zehn Prozent belegen. Laut "Washington Post" soll dieser Schritt in den nächsten Tagen offiziell bekannt gegeben werden.

Börsen in Asien geben weiter nach

Auch in Asien gaben die Indizes nach. Aus Furcht vor einer Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA haben sich Aktienanleger in Asien zurückgezogen. Die Börse in Shanghai gab am Montag ein Prozent nach, der Leitindex in Hongkong rutschte um 1,2 Prozent ab, und der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans verlor ebenfalls gut ein Prozent. Die Tokioter Börse war wegen eines Feiertags geschlossen.

"Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Verschärfung im Handelsstreit ist sehr hoch", schrieben die Analysten der US-Bank JP Morgan in einem Marktkommentar. Einem Medienbericht zufolge droht China in dem Zollkonflikt mit einem verstärkten Konfrontationskurs. Vertreter aus der Volksrepublik könnten der geplanten nächsten Verhandlungsrunde fernbleiben, zitierte das "Wall Street Journal" chinesische Regierungskreise.

Man werde nicht "mit der Pistole auf der Brust" Gespräche führen. US-Präsident Donald Trump dürfte Insidern zufolge noch am Montag neue Zölle gegen China auf Waren im Volumen von 200 Milliarden Dollar verkünden.

