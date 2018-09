Erholung an der Börse Gewinne in Asien stützen Dax

Der Dax startet erneut einen Erholungsversuch. Gewinne in Asien und den USA stützen den Index. Anleger hoffen auf Bewegung im Handelsstreit zwischen USA und China.

Erholungsversuch: Nach einer Woche der Stabilisierung auf niedrigem Niveau hat der Dax Börsen-Chart zeigen am Freitag im frühen Handel zugelegt. Zuletzt stieg der Dax um 0,5 Prozent auf 12.115 Punkte.

Die Vorgaben aus Asien und von der Wall Street sind überwiegend positiv. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss am Vorabend mit einem Gewinn von 0,5 Prozent. Die Hoffnungen auf eine Deeskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA haben Anleger auch in Asien zum Wochenabschluss zuversichtlich gestimmt. In Japan legte der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen um 1,2 Prozent auf 23.094 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index stieg ebenfalls um gut ein Prozent.

Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans rückte um 1,2 Prozent vor. An den Börsen in China fiel die Freude dagegen etwas verhaltener aus, die wichtigsten Leitindizes notierten nur leicht im Plus. "Was der Markt jetzt braucht, ist Sicherheit", sagte Analyst Jim McCafferty von der Investmentbank Nomura. "Jeder weiß, dass ein Handelsdeal nicht unbedingt zum Besten für China ausfallen wird. Aber die Tatsache, dass es immer noch eine große Unsicherheit gibt, hält viele Investoren derzeit ab." Die Regierung in Washington hatte am Mittwoch China zu weiteren Gesprächen eingeladen und Peking hatte die Initiative begrüßt. Der Streit hält die Börsen seit Monaten in Atem,

Für die zu Ende gehende Woche zeichnet sich damit aktuell ein Plus von gut einem Prozent ab. Nach herben Verlusten in der ersten Septemberwoche von mehr als dreieinhalb Prozent hat sich der Leitindex zuletzt über etwa 11 900 Zählern gefangen.

"Das war bis jetzt eine absolute Zickzack-Woche, in der der Dax Börsen-Chart zeigen jeden Tag um die 12 000-Punkte-Marke gekämpft hat", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Auch heute geht es an den Börsen wieder um die Frage, ob der deutsche Leitindex diese Marke verteidigen kann.

Auch für den EuroStoxx 50 ist zum Auftakt ein leichter Kurszuwachs in Sicht. Die Anleger dürfen nun vorerst ein wenig durchatmen. Dass die USA im Handelszwist mit China wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren wollen, sollte kurzfristig für etwas Entspannung an den Börsen sorgen. "Dennoch sollten sich Anleger nicht zu sicher sein, dass der Konflikt kurzfristig gelöst werden kann. Denn Verhandlungsrunden gab es schon viele", warnte Altmann. Auch Italien könne jederzeit wieder zum Thema werden, solange der neue Haushalt nicht stehe.

mit dpa und reuters