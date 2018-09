Börse USA-China-Konflikt hält Dax unter 12.000 Punkten

Zur Großbildansicht REUTERS Die weltgrößten Volkswirtschaften liegen im Dauerclinch und drücken die Stimmung an den Börsen

Nach Kursgewinnen an der Wall Street startet der Dax am Mittwoch leicht im Plus. Der Handelskonflikt zwischen China und den USA, der sich jederzeit zu einem veritablen Handelskrieg ausweiten kann, lässt offenbar mehr nicht zu. So schnell werde der deutsche Leitindex daher nachhaltig nicht die Marke von 12.000 hinter sich lassen, meinen Händler.

Mal drunter, mal drüber ... man kennt das aus den vergangenen Handelstagen. Der Dax pendelt - oder wäre "kämpft" das bessere Wort? - um und mit der Marke von 12.000 Punkten. Ermuntert von Kursgewinnen an der Wall Street trauen sich einige Anleger an den deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax legte zur Eröffnung am Mittwoch 0,2 0,2 Prozent auf 11.994 Punkte zu.

Der Handelsstreit zwischen den USA und China bremse die Erholung, sagten Börsianer. Die große Frage sei, ob und wann US-Präsident Donald Trump die zusätzlichen Strafzölle auf chinesische Importe verhängen wird. Zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählten die Titel von Nordex Börsen-Chart zeigen mit einem Kursplus von 3,2 Prozent. Der Windkraftanlagenbauer sicherte sich Großaufträge in Südafrika..

"Für einen Ausbruch nach oben oder nach unten fehlen im Moment die Impulse", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Gegen eine Erholung spricht Experten zufolge vor allem der Handelskrieg zwischen den USA und China. Der von den USA ausgehende internationale Handelskonflikt und die Krisen in einigen Schwellenländern inklusive der Türkei hatten bereits für einen sehr schwachen Start in den Börsenmonat September gesorgt. Signale für eine baldige Einigung in den Brexit-Gesprächen konnten vor diesem Hintergrund kaum die Stimmung aufhellen.

Inzwischen habe sich der Dax Börsen-Chart zeigen etwas stabilisiert, doch die hiesigen Märkte seien aktuell zwischen den Kursgewinnen in den USA und den Verlusten in Asien gefangen, so Altmann. Der Handelskonflikt mit den USA lässt derzeit vor allem an den Börsen in Hongkong und China die Anleger fliehen, während es an der Wall Street dank der robusten US-Konjunktur seit Wochen nahezu ungebrochen aufwärts geht.

Konjunkturseitig ist die Agenda zur Wochenmitte gut gefüllt, unter anderem mit Beschäftigungszahlen aus Europa, den Erzeugerpreisen aus den USA und dem Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed (Beige Book) am Abend. Doch richten sich die Blicke der Anleger eher auf die EZB-Leitzinsentscheidung an diesem Donnerstag. Mit einer Änderung des Leitzinses wird gemeinhin nicht gerechnet. Wohl aber wird erwartet, dass die Notenbanker das baldige Ende ihres Anleihekaufprogramms beschließen werden.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Zuletzt rückten an den internationalen Handelsplätzen die steigenden Ölpreise in den Blick. Sorgen vor Lieferengpässen, nachdem wegen des Hurrikan Florence im Golf von Mexiko die Förderung für einige Tage gestoppt werden musste, ließen die Preise klettern. Dies könnte hierzulande auch Folgen für Werte haben, die auf den Ölpreis reagieren.

Konkrete Unternehmensnachrichten sind dünn gesät. Vorbörslich bewegt zeigten sich die Aktien der Allianz Börsen-Chart zeigen, auf der Handelsplattform Tradegate kletterten sie um rund 1 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss. Händler verwiesen auf eine Kaufempfehlung durch die Investmentbank Equinet.

In den hinteren Börsenreihen dürften sich die Investoren für die detaillierten Quartalszahlen der Restaurantkette Vapiano interessieren. Das Unternehmen hatte die Anleger erst kürzlich mit einer Gewinnwarnung verschreckt. Endgültige Zahlen kommen auch von der Rocket-Internet-Beteiligung Home24 Börsen-Chart zeigen. Das Online-Möbelhaus hatte bereits Mitte Juli seine Wachstumsprognose gekappt, die Aktie notiert inzwischen nur noch knapp über dem Ausgabepreis zum Börsengang im Juni.

Euro fällt leicht

Der Kurs des Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen ist am Mittwoch leicht gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1586 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend, als der Kurs noch knapp über 1,16 Dollar stand. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1574 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf stehen Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone im Mittelpunkt des Interesses. Am Morgen werden Preisdaten aus Frankreich und Spanien veröffentlicht, die Rückschlüsse auf die Inflation im Währungsraum insgesamt zulassen. Die Preisentwicklung spielt eine wichtige Rolle bei der Geldpolitik der EZB, die am Donnerstag ihre Zinsentscheidung verkünden wird.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Marktbeobachter erklärten den Anstieg mit Meldungen über einem Rückgang der Ölreserven in den USA. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 79,36 US-Dollar. Das waren 30 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung stieg um 61 Cent auf 69,86 Dollar.

mit Nachrichtenagenturen