Börse Dax startet im Minus - Wirecard legt zu

Aus Furcht vor einer neuen Eskalationsrunde im Handelsstreit zwischen den USA und China bleiben Anleger in Deutschland zum Wochenstart auf der Hut.

Die Unsicherheit wegen des anhaltenden Zollstreits der USA mit anderen Wirtschaftsnationen hält Börsianer zum Wochenauftakt in Schach. Der Dax Börsen-Chart zeigen eröffnete den Handel am Montag 0,1 Prozent schwächer mit 11.949 Punkten. "Für weiterhin schlechte Stimmung an den europäischen Aktienmärkten sorgt Donald Trump", sagte Analyst Orlando Rodrigues von der Bank Donner & Reuschel. Dieser bleibe auf Konfrontationskurs mit China. Er drohte dem Land an, zu den drohenden Zöllen auf chinesische Waren in Höhe von 200 Milliarden Dollar kurzfristig zusätzliche Abgaben anordnen zu können.

Unter Druck standen die Titel des Chipherstellers und Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor, sie verloren 2,1 Prozent. Trump riet Apple, wegen Zöllen von Seiten Chinas seine Produktion mehr in die USA zu verlegen. Apple Börsen-Chart zeigen hatte zuvor gewarnt, weitere milliardenschwere Zölle auf chinesische Importprodukte hätten Preissteigerungen für US-Konsumenten zur Folge.

Beliebt bei Anlegern waren erneut die Aktien des Dax-Aufsteigers Wirecard, sie gewannen gut ein Prozent. Der Zahlungsabwickler übernimmt am 24. September den Platz der Commerzbank in der ersten Börsenliga. Die Bank steigt in den MDax ab.

Euro kaum bewegt, Ölpreise leicht erholt von Vorwoche

Der Euro hat sich am Montag nach deutlichen Verlusten vom Freitag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1547 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1615 Dollar festgesetzt.

Die Ölpreise sind am Montag gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 77,19 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung stieg um 32 Cent auf 68,07 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach dem deutlichen Rückgang der Ölpreise in der Vorwoche. Zuletzt hatte unter anderem die jüngste Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China die Ölpreise belastet. US-Präsident Donald Trump hatte die Drohkulisse gegenüber China zuletzt ausgeweitet und Peking weitere Sonderzölle auf faktisch alle Waren angedroht, die in die USA geliefert werden.

luk/reuters, dpa